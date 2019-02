Bolsonaro visitará Israel em potencial impulso eleitoral a Netanyahu

Jair Bolsonaro e Benjamin Netanyahu durante encontro no Rio de Janeiro 28/12/2018 Fernando Frazão/Cortesia da Agência Brasil/Divulgação via REUTERS

JERUSALÉM (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro visitará Israel dias antes das eleições de 9 de abril no país, disse o governo israelense na quinta-feira, em um potencial impulso eleitoral para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Empossado em janeiro, Bolsonaro mostrou seus laços pró-Israel, recebendo Netanyahu e sinalizando o desejo de transferir a embaixada do Brasil no país para Jerusalém, embora nenhuma data para isso tenha sido definida.

A perspectiva de realocar a embaixada brasileira —depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou a missão dos EUA em Israel— tem preocupado os exportadores brasileiros que temem perder o acesso aos principais mercados árabes de carnes halal, que cumprem as regras alimentares muçulmanas.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que Bolsonaro visitará o país entre 31 de março e 4 de abril, mas não deu mais detalhes.

Netanyahu enfatizou a política internacional em sua campanha por um quinto mandato como premiê, mas suas perspectivas pareciam nebulosas nesta quinta-feira, após um anúncio amplamente esperado de que o procurador-geral de Israel quer que ele seja processado por acusações de corrupção.

Bolsonaro, capitão da reserva do Exército, assumiu o poder prometendo reprimir o crime e a corrupção. No entanto, ele tem lutado para consolidar sua coalizão no Congresso e denúncias de irregularidades e brigas internas envolvendo seus aliados marcaram seu primeiro mês no cargo.

Reportagem adicional de Brad Haynes em São Paulo