Netanyahu busca novo mandato em Israel em segunda eleição do ano

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lutará pela sobrevivência política, nesta terça-feira, em uma eleição bastante acirrada que pode encerrar seu domínio de 10 anos sobre a política nacional.

Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e a esposa, Sara, depositam seus votos em urna da eleição parlamentar de Israel, em Jerusalém 17/09/2019 Heidi Levine/Pool via REUTERS

Pesquisas de opinião colocam o partido de centro Azul e Branco, de Benny Gantz, ex-chefe das Forças Armadas, emparelhado com o partido de direita Likud, de Netanyahu, e levam a crer que o partido de extrema-direita Yisrael Beiteinu pode emergir como o fiel da balança na negociação de uma coalizão.

“(A eleição) está muito próxima. Peço a todos os cidadãos de Israel que venham votar”, disse Netanyahu, com a voz rouca após semanas de campanha, ao depositar seu voto em Jerusalém.

Gantz votou pouco depois em Rosh Haayin, perto de Tel Aviv, e desejou sorte a todos.

Proibidos por lei de fazerem campanha na mídia convencional, os dois homens recorreram às redes sociais. Netanyahu transmitiu uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no Twitter, conclamando sua base a se mobilizar. Gantz publicou um vídeo de si mesmo debruçado sobre a janela de um carro durante um encontro casual com um apoiador no trânsito.

As campanhas dos dois partidos na segunda eleição parlamentar de Israel em cinco meses só revelaram diferenças pequenas em muitas questões importantes: a luta regional contra o Irã, os laços com os palestinos e os Estados Unidos e a economia.

O fim da era Netanyahu dificilmente causaria uma grande mudança nas diretrizes de temas profundamente polêmicos do processo de paz com os palestinos, que desmoronou cinco anos atrás.

Netanyahu anunciou sua intenção de anexar o Vale do Jordão, na Cisjordânia sob ocupação, onde os palestinos pleiteiam um Estado. Mas o Azul e Branco também disse que fortaleceria assentamentos judeus na Cisjordânia e que o Vale do Jordão seria a “fronteira de segurança do leste” de Israel. Os palestinos e muitos países consideram os assentamentos ilegais.

A eleição foi convocada porque Netanyahu foi incapaz de montar uma coalizão após a votação de abril, na qual Likud e Azul e Branco empataram — cada um ficou com 35 das 120 cadeiras do Knesset, ou Parlamento. É a primeira vez que Israel realiza duas eleições gerais em um mesmo ano.

Netanyahu, de 69 anos, é o premiê israelense que ocupou o cargo por mais tempo. Tendo exercido a função inicialmente de junho de 1996 a julho de 1999, ele vem se mantendo no posto desde março de 2009 e busca um quinto mandato recorde.

As seções eleitorais abriram às 7h e fecharão às 22h (horário local), quando a mídia do país publicará pesquisas de boca de urna que darão os primeiros indícios do resultado.