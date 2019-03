Israel reabre ponto de passagem em Gaza, enquanto mediadores buscam um acordo

GAZA (Reuters) - Israel reabriu seu ponto de passagem comercial com a Faixa de Gaza neste domingo, um dia depois de um protesto menor que o esperado de palestinos ao longo da volátil fronteira.

Em outro sinal de alívio do conflito - enquanto mediadores egípcios buscavam um cessar-fogo completo -, palestinos afirmaram que Israel quase dobrará, na segunda-feira, a extensão de águas do Mediterrâneo onde eles têm permissão de pescar.

Oficiais médicos de Gaza disseram que quatro palestinos foram mortos por fogo israelense durante as manifestações de sábado, marcando o primeiro aniversário dos protestos de “Grande Marcha pelo Retorno”.

Embora cerca de 40.000 manifestantes, alguns arremessando granadas e explosivos, tenham comparecido no sábado, segundo o exército israelense, vários sinais apontam para um recuo da violência mais ampla.

Um porta-voz militar israelense notou que houve “violência significativamente menor” durante o protesto de sábado - que os organizadores haviam anunciado como “a marcha de um milhão de pessoas” - do que em manifestações passadas.

Além disso, centenas de palestinos, alguns do Hamas, que governa Gaza, foram enviados com vestes cor de laranja para impedir pessoas de se aproximarem da cerca na fronteira com Israel, um frequente ponto de atrito.

Um oficial do Hamas disse que mediadores egípcios devem participar de discussões em Israel para tentar finalizar um acordo.

Israel, que considera o Hamas um grupo terrorista, manteve silêncio oficial sobre um acordo pendente, uma semana antes de uma eleição ferrenha em que foguetes de Gaza em cidades da fronteira de Israel tornaram-se um grande problema.

