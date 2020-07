Julgamento de Netanyahu por corrupção começará em janeiro

JERUSALÉM (Reuters) - O julgamento do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por corrupção começará em janeiro, com testemunhas sendo ouvidas três vezes por semana, decidiu neste domingo um tribunal.

Advogados de Netanyahu, o primeiro premiê israelense que vai a julgamento estando no poder, pediram um adiamento de seis meses para preparar sua estratégia.

Eles sugeriram que seria difícil tirar a verdade de testemunhas vestindo máscaras de proteção contra o coronavírus, atualmente obrigatórias no país.

Os problemas legais de Netanyahu impulsionaram parcialmente protestos contra ele. Os manifestantes o criticam por suposta corrupção e pela sua resposta ao coronavírus, que está em trajetória ruim no Estado judaico.

A polícia israelense usou canhões de água para dispersar manifestantes que se aglomeraram em frente à casa do premiê em Jerusalém no sábado. Em Tel Aviv, manifestantes que bloquearam ruas entraram em confronto com a polícia.

Netanyahu não precisou comparecer à sessão do tribunal neste domingo.