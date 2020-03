Pesquisas de boca de urna em Israel mostram vitória de Netanyahu

Netanyahu vota em novas eleições israelenses 02/03/2020 Atef Safadi/Pool via REUTERS

JERUSALÉM (Reuters) - As eleições israelenses de segunda-feira se encaminhavam para uma vitória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com pesquisas de boca de urna mostrando o bloco de direita do premiê com metade das cadeiras no Parlamento.

Netanyahu, o líder mais longevo de Israel, respondeu às projeções com um “Obrigado” no Twitter e um emoji de coração. Ele disputou a terceira eleição de Israel em menos de um ano sob a nuvem de acusações de corrupção, que ele nega.

O primeiro-ministro de quatro mandatos, que chefia o partido de direita Likud, não conseguiu garantir uma maioria no Parlamento nas eleições realizadas em abril e setembro.

Pesquisas de opinião nos últimos dias da campanha previram um novo impasse. Mas as pesquisas divulgadas pelos três principais canais de televisão de Israel após o término da votação mostraram que o Likud estava à frente do partido de centro Azul e Branco, liderado pelo ex-general Benny Gantz.

Todas as três pesquisas de boca de urna deram ao Likud e aos partidos coligados 60 dos 120 assentos do Parlamento, a apenas um da maioria. Durante a campanha, partidos de direita e religiosos prometeram se juntar a um governo de coalizão liderado pelo Likud.

Os resultados oficiais, que foram diferentes das pesquisas de boca de urna em outras eleições, serão divulgados na terça-feira.

Por Jeffrey Heller