Israel mata comandante do Hamas em primeiro ataque direcionado em anos

JERUSALÉM (Reuters) - Israel matou um comandante do Hamas na Faixa de Gaza neste domingo, no que os militares descreveram como um ataque direcionado, e os palestinos disseram que foi a primeira ação desse tipo desde a guerra de 2014 no enclave palestino.

Um comunicado militar disse que Hamed Ahmed Abed Khudri era responsável pela transferência de fundos do Irã para facções armadas em Gaza. Testemunhas palestinas disseram que ele foi morto em um ataque aéreo em seu carro.

O ataque ocorreu depois que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou aos militares que continuassem com ataques pesados contra militantes em Gaza, em meio a uma nova onda de violência na fronteira.

Foguetes disparados de Gaza mataram três israelenses no domingo, enquanto cinco palestinos, pelo menos dois deles armados, foram mortos em ataques israelenses nos confrontos fronteiriços mais sérios desde novembro.

O Exército israelense disse que mais de 450 foguetes, muitos deles interceptados pelo sistema antimísseis Domo de Ferro, foram disparados contra cidades e aldeias do sul de Israel desde sexta-feira, e que atacou cerca de 220 alvos pertencentes a grupos militantes de Gaza.

Por Dan Williams e Nidal al-Mughrabi