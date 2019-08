Congresista de EEUU Tlaib rechaza "condiciones opresivas" de Israel para visita a Cisjordania

Foto del viernes de Muftia, la abuela de la congresista estadounidense Rashida Tlaib, frente a su casa en la localidad de Beit Ur Al-Fauqa, en Cisjordania. Ago 16, 2019. REUTERS/Mohamad Torokman

WASHINGTON/JERUSALÉN (Reuters) - La congresista estadounidense Rashida Tlaib rechazó el viernes una oferta de Israel para viajar a Cisjordania, asegurando que no visitará a su familia allí porque el gobierno local le impuso “condiciones opresivas” para humillarla.

Tlaib, miembro demócrata de la Cámara de Representantes que ha sido crítica con la política israelí hacia los palestinos, tenía previsto hacer una visita oficial a Israel junto con su correligionaria Ilhan Omar, de Minnesota.

Bajo presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que no permitiría el viaje de las congresistas a Israel. El viernes, el Estado judío decidió acceder a que Tlaib visite a su familia en la Cisjordania ocupada por razones humanitarias, pero la legisladora de Michigan rechazó la oferta.

“No puedo permitir que el Estado de Israel me humille y use mi amor por mi ‘sity’ para postrarme ante sus políticas opresivas y racistas”, tuiteó Tlaib, usando la palabra “sity” para referirse a su abuela.

“Ella no quiere que me silencien y me traten como a un criminal. Mataría una parte de mí. He decidido que visitar a mi abuela bajo esas condiciones opresivas atenta contra todo en lo que creo: la lucha contra el racismo, la opresión y la injusticia”, agregó.

El Ministerio del Interior israelí dijo que recibió una carta de Tlaib el jueves pidiendo permiso para visitar a su familia, y que aprobó la solicitud.

En sus tuits, Tlaib no indicó cuáles era las condiciones impuestas para el viaje. No obstante, medios israelíes reportaron que accedió a no promover boicots contra Israel a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

El ministro del Interior israelí, Aryeh Deri, que aprobó la visita de Tlaib, criticó su decisión de no viajar. “Resulta que era una provocación para avergonzar a Israel. Su odio por Israel supera su amor por su abuela”, tuiteó.

Reporte de Rami Ayyub; reporte adicional de David Morgan; editado en español por Carlos Serrano