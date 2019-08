Partido Democrático da Itália diz que precisa se entender com 5-Estrelas para formar governo

Líder do Partido Democrático da Itália, Nicola Zingaretti, em Roma 22/08/2019 REUTERS/Remo Casilli

ROMA (Reuters) - O Partido Democrático (PD), principal sigla de oposição da Itália, e o Movimento 5-Estrelas precisam tentar entender seus respectivos pontos de vista rapidamente, disse o líder do PD, Nicola Zingaretti, nesta segunda-feira diante da aproximação de um prazo para os partidos acertarem um acordo e evitar eleições antecipadas.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, deu ao PD e ao anti-establishment 5-Estrelas até terça-feira para que avancem na formação de um novo governo, já que a coalizão formada pelo 5-Estrelas e a Liga, de extrema-direita, desmoronou na semana passada.

“Precisamos ouvir as ideias um do outro, e espero que isso aconteça nas próximas horas”, disse Zingaretti no Twitter.

Se não houver progresso, Mattarella deve dissolver o Parlamento e antecipar as eleições.

O principal obstáculo para um acordo é um desentendimento sobre quem deve se tornar primeiro-ministro. O 5-Estrelas insiste que o premiê de saída, Giuseppe Conte, deveria cumprir mais um mandato, mas o PD quer outra pessoa, embora ainda não tenha divulgado um nome.

“Continuo convencido de que a Itália precisa de um novo tipo de governo”, tuitou Zingaretti.

Por Giselda Vagnoni