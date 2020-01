Passageira a bordo de navio de cruzeiro italiano retido não tinha coronavírus, diz ministério italiano

Navio Costa Smeralda, ancorado no porto de Civitavecchia 30/01/2020 REUTERS/Guglielmo Mangiapane

ROMA (Reuters) - Testes em uma passageira de Macau a bordo de um navio de cruzeiro bloqueado em um porto italiano confirmaram, nesta quinta-feira, que ela não estava infectada com o novo coronavírus, disse um porta-voz do Ministério da Saúde da Itália.

Por motivos de segurança, cerca de seis mil pessoas foram impedidas de desembarcar na cidade italiana de Civitavecchia, ao norte de Roma.

A passageira era uma mulher de 54 anos, que havia embarcado no navio Costa Smeralda, da empresa Costa Crociere em 25 de janeiro, no porto de Savona. Ela desmaiou com febre e sintomas de gripe. A passageira e seu parceiro foram colocados em uma unidade de isolamento do navio.

Por Angelo Amante