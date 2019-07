Coalizão rebelde da Itália prepara-se para o tudo ou nada

ROMA (Reuters) - A rebelde coalizão da Itália está se preparando para um tudo ou nada esta semana que deve determinar se o governo entrará em colapso, levando a eleições no outono do hemisfério norte, ou sobreviverá até o fim do ano.

A Liga Norte, de extrema-direita, e o Movimento Cinco Estrelas, antissistema, discutem há meses, mas as tensões cresceram ainda mais neste mês, com cada um acusando o outro de traição e má fé.

O líder da Liga Norte, Matteo Salvini, alertou, semana passada, que sairia do governo que dura 14 meses, a menos que o Movimento Cinco Estrelas retirasse sua oposição a projetos próximos ao partido, incluindo uma tentativa de dar mais autonomia à rica região norte, terra natal da Liga.

Com o Cinco Estrelas temendo que a planejada reforma corte financiamento a seus bastiões no sul, mais pobre, essa questão se tornou um ponto crítico.

Os líderes da Liga negam que estejam favorecendo o norte e dizem que o Cinco Estrelas está usando a reforma para manchar a reputação deles.

“Estou profundamente ofendido que esses charlatões estejam nos pintando como fraudes que estão espezinhando o país e o sul”, disse Attilio Fontana, chefe da Liga na rica região da Lombardia, no sábado.