Salvini dice que Italia necesita un presupuesto de 50.000 millones para estimular su economía

FOTO DE ARCHIVO: El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, durante una rueda de prensa en Castel Volturno, en el sur de Italia, el 15 de agosto de 2019. REUTERS/Ciro de Luca

ROMA (Reuters) - El líder del partido de extrema derecha italiano la Liga, Matteo Salvini, dijo el martes que se necesitará un presupuesto de 50.000 millones de euros para 2020 con el fin de lograr un estímulo fiscal de “choque”.

Salvini rompió la coalición de gobierno de la Liga con el Movimiento 5 Estrellas a principios de este mes, iniciando la cuenta atrás para unas posibles elecciones generales que podrían complicar la preparación de los presupuestos de Italia para 2020.

Con la mayor deuda de la zona euro en proporción al PIB después de Grecia, el Gobierno italiano ha prometido a la Comisión Europea que recaudará 23.000 millones de euros subiendo el IVA a partir del 1 de enero para cumplir con las normas de déficit de la UE.

“Nos enfrentamos a un presupuesto de 50.000 millones de euros. No me basta con que no subamos el IVA. Debemos empezar a recortar los impuestos”, dijo Salvini a la emisora italiana Radio 24.

“¿Estamos preparados para aplicar este estímulo fiscal de choque? Necesitamos un Gobierno capaz de hacer cosas, no un gobierno que simplemente salga del paso”.

Los comentarios de Salvini llegan unas horas antes de que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se dirija al Parlamento para hablar sobre la actual crisis política.

Se espera que Conte, un académico próximo al Movimiento 5 Estrellas, entregue su renuncia al presidente de la República, Sergio Mattarella, a lo largo del martes.

Consultado sobre si podía cambiar de opinión y reconciliarse con su socio de gobierno, Salvini dijo que quería escuchar el discurso de Conte “antes de decir sí o no”.

Información de Giselda Vagnoni; Editado por Crispian Balmer; Traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdynia