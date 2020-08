Vista externa de agência do Itaú no Rio de Janeiro. 29/4/2019. REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira que teve lucro recorrente de 4,2 bilhões de reais no segundo trimestre, queda de 40,2% em relação a igual período do ano passado, com as provisões para perdas com calotes quase dobrando em meio à crise decorrente da pandemia de coronavírus.

Reportagem de Carolina Mandl