Coreia do Norte lança pelo menos um projétil após anunciar conversas com EUA

Yoshihide Suga 11/09/2019 REUTERS/Issei Kato

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte lançou pelo menos um projétil na quarta-feira (horário local), disseram as Forças Armadas sul-coreanas e autoridades do Japão, um dia depois de a Coreia do Norte anunciar que manterá conversações em nível de trabalho com os Estados Unidos no fim de semana.

O chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte disparou um projétil não identificado na manhã de quarta-feira (horário local) da região de Wonsan, na província de Kangwon, no sudeste, em direção ao mar a leste.

A Guarda Costeira do Japão informou em comunicado que a Coreia do Norte lançou o que parecia ser um míssil e fez um apelo aos navios para que prestem atenção a mais informações e não se aproximem de detritos.

Mas o principal porta-voz do governo japonês, o secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga, disse que parecia que dois mísseis haviam sido lançados com intervalo de poucos minutos e que o segundo caiu nas águas da Zona Econômica Exclusiva do Japão.

O projétil caiu às 7h27 (horário local), disse Suga.

O lançamento foi o nono da Coreia do Norte desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Um, se reuniram na Zona Desmilitarizada entre as duas Coreias, fortemente vigiada, em junho.

O disparo mais recente aconteceu apenas um dia depois de Pyongyang anunciar que havia concordado com os Estados Unidos em manter negociações em nível de trabalho no sábado, um desdobramento que poderia romper meses de impasse.

As negociações destinadas a desmantelar os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte foram paralisadas desde que a segunda cúpula entre Trump e Kim, em fevereiro, no Vietnã, terminou sem acordo.

Trump minimizou as recentes séries de lançamentos de curto alcance da Coreia do Norte, dizendo em setembro que os Estados Unidos e a Coreia do Norte “não tinham um acordo sobre mísseis de curto alcance” e que muitos países testam essas armas.

Reportagem de Joyce Lee; reportagem adicional de David Dolan em Tóquio