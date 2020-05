Japão pretende acelerar a aprovação do antiviral remdesivir

TÓQUIO (Reuters) - O Japão acelerará a análise do medicamento antiviral remdesivir, da farmacêutica Gilead Sciences, para que ele possa ser aprovado para pacientes domésticos com Covid-19 apenas uma semana depois que a empresa americana entrar com o pedido no país, disse o ministro da Saúde neste sábado.

O comentário do ministro da Saúde Katsunobu Kato ocorre depois de o remdesivir ter recebido autorização para uso emergencial contra o Covid-19 pela FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos) dos EUA na sexta-feira.

“Ouvi dizer que a Gilead Sciences entrará com pedido de aprovação (no Japão) dentro de alguns dias”, disse Kato a repórteres. “Emiti uma instrução para que estejamos prontos para aprová-lo dentro de uma semana”.

O primeiro-ministro Shinzo Abe disse na última sexta-feira que está inclinado a estender o estado de emergência do Japão, que deve expirar em 6 de maio, por mais um mês, já que especialistas dizem que as restrições pelo coronavírus devem permanecer em vigor até que o número de casos caia ainda mais.

O Japão confirmou quase 15.000 casos e 517 mortes por Covid-19, segundo uma contagem da NHK.