Morre passageiro do Diamond Princess, vítimas de coronavírus em cruzeiro somam 7

TÓQUIO (Reuters) - Um homem que esteve a bordo do navio Diamond Princess e foi infectado com coronavírus morreu, elevando o número de mortos do cruzeiro para sete, informou a emissora pública japonesa NHK no sábado.

O homem não era japonês, disse NHK, sem fornecer detalhes de sua nacionalidade ou idade.

Esse seria o segundo estrangeiro do navio a morrer, depois que um britânico morreu no mês passado.

O gerenciamento do surto no cruzeiro de luxo no Japão, colocado em quarentena no porto de Yokohama, provocou críticas internacionais e manchou o que deveria ser um ano olímpico triunfante para o primeiro-ministro Shinzo Abe.

Os passareiros deixaram o navio no mês passado.

O número de infecções no Japão aumentou para 1.149 casos, segundo NHK, incluindo 10 novos casos em Osaka.

Reportagem de David Dolan