Segurança é intensificada em Tóquio às vésperas de imperador abdicar

Policiais fazem guarda em posto de controle em frente ao Palácio Imperial em Tóquio 29/04/2019 REUTERS/Issei Kato

TÓQUIO (Reuters) - Mergulhadores atuavam no entorno do Palácio Imperial e policiais com cães farejadores vasculhavam arbustos nesta segunda-feira em um momento que as autoridades aumentavam a segurança para o início da nova era imperial “Reiwa” no Japão.

A nova era começa na quarta-feira, quando o príncipe Naruhito assumirá o Trono de Crisântemo, um dia depois da abdicação de seu pai, o imperador Akihito, que encerrará a era Heisei, que durou 31 anos.

A polícia aumentou a segurança no Palácio Imperial, uma área de 115 hectares que é a casa do imperador e da imperatriz e fica localizada no coração de Tóquio.

Autoridades checavam arbustos com bastões de metal em busca de objetos escondidos, enquanto cães farejavam os arredores. Mergulhadores checavam a água no fosso ao redor do palácio.

O acesso do público à praça em frente ao palácio será restrito durante as cerimônias de abdicação e de ascensão.

A segurança também será rígida na residência de Naruhito, na propriedade imperial de Akasaka, disse uma autoridade policial.

“Vamos aprimorar a segurança para evitar que comportamento ilegal, incluindo atos terroristas, aconteçam perto do palácio e da propriedade imperial de Akasaka, assim como nas ruas de acesso”, disse a autoridade que pediu para não ter o nome revelado por não ser autorizada a falar com a imprensa.

A agência de notícias Kyodo disse que milhares de policiais farão a segurança das cerimônias e de uma aparição pública do novo imperador na quinta-feira, quando multidões gigantescas são esperadas.

“Percebo que há mais policiais hoje. Vejo muito mais pessoas que o comum”, disse Mariko Hiratsuka, 36, que pratica corrida ao redor do palácio numa vez por semana.

