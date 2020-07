Inundações e deslizamentos transformam ruas em rios no Japão e matam 44

Transbordamento do rio Kuma, em Hitoyoshi, no Japão 06/07/2020 Kyodo/via REUTERS

TÓQUIO (Reuters) - Chuvas torrenciais atingiram a ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão, nesta segunda-feira e ao menos mais um rio transbordou, elevando para 44 o número de mortes de três dias de inundações e deslizamentos de terra, incluindo 14 em uma casa de repouso.

Ordens de retirada foram emitidas para mais de meio milhão de habitantes da ilha, além de alertas de retirada para dezenas de milhares mais no oeste japonês, anunciou a emissora NHK.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, disse que se prevê que a chuva seguirá para o leste na quarta-feira e ordenou operações de busca e resgate 24 horas por dia. Dez pessoas estão desaparecidas, segundo a NHK.

Imagens de televisão mostraram ruas transformadas em rios com água na altura da cintura, uma ponte caída, carros virados e um helicóptero içando um homem de uma casa alagada.

A casa de repouso foi inundada no município insular central de Kumamoto. A NHK não deu detalhes.

“Faço um apelo a todos os cidadãos a seguirem cuidadosamente as informações fornecidas pelas autoridades locais e ficarem alerta para adotas ações para proteger suas próprias vidas”, disse Abe no início de uma reunião de uma força-tarefa do governo.

O secretário-chefe de gabinete, Yoshihide Suga, disse que 40 mil homens da Força de Autodefesa estão envolvidos em missões de resgate.

Ele acrescentou que centros de acolhida também trabalham para evitar a disseminação do coronavírus distribuindo desinfetante e pedindo que as pessoas mantenham distância umas das outras.

As inundações são o pior desastre natural a atingir o Japão desde que o tufão Hagibis matou cerca de 90 pessoas em outubro.

Por Sakura Murakami, Chang-Ran Kim e Kaori Kaneko