"Fukushima 50" rinde tributo a héroes del desastre y llama a no caer en la complacencia

TOKIO, 6 mar (Reuters) - Mientras las réplicas de un terremoto sacuden la planta nuclear de Fukushima, un pequeño grupo de trabajadores desafía a sus jefes para quedarse y luchar para detener un desastre aun mayor por la radiación que afectó a una amplia zona de Japón.

na mujer mira linternas de papel en un monumento para las víctimas del terremoto y tsunami del 11 de marzo en Koriyama, Japón, 10 marzo 2012. REUTERS/Yuriko Nakao/FOTO DE ARCHIVO

La escena pertenece a la película “Fukushima 50”, que se estrena esta semana. Cuenta la historia de las horas posteriores a un terremoto y tsunami que provocaron fusiones en los reactores de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Casi nueve años después del desastre, su representación del heroísmo individual frente a la confusión oficial y a la abrumadora catástrofe ha tocado una fibra sensible entre los primeros espectadores.

“No creo haber empezado a llorar tan rápido durante una película en mi vida. En parte se debe a que tuve ‘flashbacks’”, dijo un usuario llamado “n_n” en la página de críticas del filme en Yahoo.

Mucho ha pasado en Japón desde Fukushima, el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil en 1986.

Las autoridades ahora lidian con otra emergencia: la propagación del coronavirus COVID-19. Además les toca organizar los Juegos Olímpicos de 2020, que tienen previsto comenzar con un relevo de antorcha que comenzará en Fukushima dentro de tres semanas.

Pero, nueve años después, los trabajadores con trajes protectores siguen removiendo material radiactivo de los reactores de Fukushima y las escenas del filme, mezcladas con imágenes de la época, aún tienen un fuerte impacto emocional.

“Me atrapó en los primeros 10 minutos. La tensión no disminuyó durante el resto de la película y la incompetencia del gobierno de ese momento me sorprendió”, escribió otro crítico de Yahoo.

“Los 50 de Fukushima” fue el nombre que recibió el grupo de trabajadores e ingenieros que se quedó después de que el tsunami apagara los sistemas de energía y enfriamiento de la planta, administrada por Tokyo Electric Power Co (TEPCO).

Liderado por Masao Yoshida -interpretado en la película por Ken Watanabe, una de las estrellas de “The Last Samurai” and “Letters from Iwo Jima”- el grupo comenzó a verter agua de mar en los reactores como medida de enfriamiento de emergencia.

El ingeniero murió de cáncer de esófago a los 58 años en 2013.

