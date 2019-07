Incendio en estudio de Japón es un duro golpe a la industria de la animación: analista

Vista aérea muestra a bomberos combatiendo las llamas en un incendio en el estudio de animación japonés, Kyoto Animation, en Kioto, Japón. 18 de julio de 2019. Imagen entregada por un tercero. Kyodo/via REUTERS.

TOKIO (Reuters) - Un supuesto ataque incendiario a un estudio de animación japonés, en el que al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas, será un duro golpe a la famosa industria del país, dijo el jueves un analista cinematográfico.

Kyoto Animation, con sede en Kioto, es conocido por series populares como “Sound! Euphonium”. Su película “Free! Road to the World - The Dream” se estrenará este mes.

Pero el estudio tiene un impacto enorme en la destacada industria de animación de Japón que supera las obras que ha producido, dijo el analista de cine de Tokio Yuichi Maeda.

“Es una de las mejores y mayores firmas de animación de Japón y con esa pérdida de vidas, es probable que muchas de las mejores manos de la animación del país estén muertas”, dijo Maeda, con voz temblorosa. “Es demasiado doloroso de ver”.

“Tiene una enorme presencia en la animación. Que muera tanta gente a la vez será un gran golpe para la industria de la animación japonesa”, agregó.

Si bien algunas compañías, como “Studio Ghibli” de Hayao Miyazaki, eran conocidas por la limpieza de sus paisajes y el uso de los colores, o sus dibujos detallados, las fortalezas de Kyoto Animation, fundada en 1981, cubrían todas las áreas.

Reporte de Elaine Lies; Editado en español por Lucila Sigal