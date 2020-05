Justicia chilena aprueba extradición a Francia de joven acusado de homicidio de exnovia japonesa

Una vista de la fachada de la Corte Suprema de Justicia en Santiago, Chile. Mayo 16, 2020. REUTERS/Iván Alvarado

SANTIAGO (Reuters) - La Corte Suprema de Justicia chilena informó el lunes que autorizó la extradición a Francia de un joven acusado de la desaparición y presunto homicidio de una estudiante japonesa a fines de 2016.

La fiscalía francesa solicitó a Nicolás Zepeda como único acusado por la desaparición de su exnovia Narumi Kurosaki, de 21 años entonces, en la ciudad francesa de Besançon. Según la acusación, que fue canalizada en Chile por fiscales locales, Zepeda viajó a Francia especialmente para matarla.

La defensa señaló que los antecedentes no eran suficientes para acusarlo de homicidio y que Zepeda no podía ser enviado a Francia ya que vulneraría el principio de reciprocidad, puesto que ese país no permite la extradición de sus nacionales.

En su dictamen, la Corte señaló que al no existir un tratado de extradición entre Chile y Francia, se acoge a los principios del Derecho Internacional para enviar al ciudadano chileno y que los tribunales del país europeo “valorando las pruebas recibidas y los actos del debate, concluya sobre su absolución o condena”.

El cuerpo de la joven japonesa no ha sido encontrado.

Según reportes de la prensa chilena, la pareja se había conocido a fines de 2014 en Japón, a donde el chileno llegó como estudiante de intercambio.

Reporte de Natalia Ramos y Erik López