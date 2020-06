Acreedores de LATAM Airlines negocian ofrecer un préstamo de hasta 1.500 mln dlr: fuentes

Un avión de pasajeros de LATAM Airlines llega al aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago, Chile. Mayo 26, 2020. REUTERS/Iván Alvarado

SAO PAULO, 11 jun (Reuters) - Un grupo de tenedores de bonos de LATAM Airlines Group SA está en conversaciones para ofrecer hasta 1.500 millones de dólares en un préstamo dentro del procedimiento del Capítulo 11 de bancarrota de Estados Unidos, dijeron el jueves dos personas con conocimiento del asunto. El grupo de acreedores, que incluye a Blackrock Inc (BLK.N), el grupo Macquarie de Australia (MQG.AX), HSBC (HSBA.L) y la chilena Moneda Asset Management, contrató al banco de inversiones Moelis & Co (MC.N) para que asesore las conversaciones. El valor exacto del préstamo de acreedores se definirá durante las conversaciones, pero se espera que esté dentro del rango de 1.000 millones a 1.500 millones de dólares, añadieron las fuentes. LATAM (LTM.SN), los tenedores de bonos y Moelis no comentaron inmediatamente el asunto. Blackrock tampoco quiso referirse. LATAM se declaró en bancarrota el mes pasado, con el objetivo de reestructurar 18.000 millones de dólares de deuda. La aerolínea ha sido la más grande del mundo hasta la fecha en buscar una reestructuración de emergencia debido a la pandemia del coronavirus. La empresa dijo en ese momento que sus accionistas el Grupo Cueto y Qatar Airways se habían comprometido a suministrar 900 millones de dólares de financiación adicional, pero que su objetivo era obtener hasta 2.500 millones de dólares para apoyar las operaciones.

Reporte de Tatiana Bautzer; Editado en español por Javier López de Lérida