LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (04 de abril)

AGENDA DEL JUEVES 4 DE ABRIL EEUU: -El Departamento del Trabajo publica su reporte de pedidos de subsidios por desempleo en la semana finalizada el 29 de marzo. Las expectativas de un sondeo de Reuters prevén un aumento de 5.000 solicitudes, a 216.000. (1430 GMT)

-El jefe de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofrece un discurso en una conferencia de autoridades y ejecutivos de finanzas. (1300 GMT) -Loretta Mester, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, habla sobre el panorama económico en un evento en Ohio. (1700 GMT) -El jefe de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, pronuncia un discurso en un foro de negocios. (1700 GMT)

-El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, declara ante la Comisión de Valores y Seguros (SEC) en torno a una demanda legal contra la empresa.

-Manifestantes liberales organizados por Move On realizan una serie de concentraciones en todo el país para exigir al Fiscal General, William Barr, que publique el texto completo del reporte de Robert Mueller sobre la investigación de presuntos contactos entre la campaña del entonces candidato presidencial Donald Trump y Rusia durante la elección de 2016. (2100 GMT)

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía divulga el índice de confianza del consumidor en marzo. La lectura se ubicó en 119,9 en febrero. (1400 GMT)

-Walmex, la mayor cadena minorista del país y una unidad del gigante estadounidense Wal-Mart Stores, divulga sus ventas comparables de marzo.

ARGENTINA: -El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer el Índice de Producción Industrial manufacturero correspondiente a febrero. -La Bolsa de Cereales de Buenos Aires da a conocer su reporte semanal sobre cultivos. -Sindicatos y compañías pequeñas golpeadas por la actual recesión en el país marchan hacia el Congreso para exigir cambios a las políticas económicas del presidente Mauricio Macri.

COLOMBIA:

-El Departamento Nacional de Estadísticas publica el informe del índice de Precios al Productor de marzo.

PERÚ:

-El Banco Central difunde el dato de la balanza comercial correspondiente a febrero.

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó se reúne con jóvenes líderes en la Asamblea Nacional.

CUBA:

-La Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez en La Habana.

EUROPA Y ASIA: -El Banco Central Europeo (BCE) divulga las minutas de su última reunión de política monetaria. (1100 GMT)

-El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón entrega el dato de gasto familiar correspondiente a febrero. -El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid al-Mouallem, participa de una conferencia de prensa conjunta con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, en Damasco.

-La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, presenta un informe sobre la situación de los derechos humanos en su país ante la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas en Ginebra (ACANU). MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BREXIT- La Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó la legislación que obligaría a la primera ministra, Theresa May, a buscar un retraso del Brexit para evitar una posible salida desordenada de la Unión Europea. VENEZUELA- El viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, no descartó que más personal militar ruso pueda llegar a su país en virtud de los acuerdos pactados con Rusia, informó la agencia de noticias Interfax.

ETIOPÍA BOEING- Los pilotos de Ethiopian Airlines siguieron los procedimientos apropiados antes de que su Boeing 737 MAX 8 se estrellara el 10 de marzo, en un accidente que dejó 157 muertos, dijo el ministro de Transportes etíope, en el primer reporte oficial sobre la tragedia. ALEMANIA- Los principales institutos económicos de Alemania redujeron sus pronósticos para el crecimiento de 2019 en más de la mitad y advirtieron de una desaceleración mucho mayor si Reino Unido abandona la Unión Europea sin un acuerdo.

OTAN- La Organización del Tratado del Atlántico Norte puede analizar la posibilidad de que otros estados de América Latina se unan a Colombia para convertirse en socios de la alianza, dijo su secretario general, aunque parece descartar la sugerencia del presidente Donald Trump de que Brasil pueda ser algún día un miembro con pleno derecho. MÉXICO- La secretaría de Hacienda de México dijo que realizó reuniones sin acuerdos con inversionistas, bancos, fondos de inversión y agencias calificadoras en Japón, a través de las cuales se estableció un “diálogo fructífero” para promover negocios entre ambos países. PERÚ- Una jueza de Perú ordenó prisión por tres años a tres abogados de una comunidad indígena que protesta con una de las minas de cobre más grande del país, algo que podría complicar el escenario de un conflicto que ha afectado el yacimiento controlado por la china MMG. NISSAN- Los fiscales japoneses ordenaron la detención del destituido presidente de Nissan Carlos Ghosn bajo sospecha de que intentó enriquecerse a expensas del fabricante de automóviles, en un giro inesperado que medios de comunicación vinculan a presuntos pagos a una distribuidora omaní. METALES- A las 1021 GMT, el oro al contado sumaba un 0,14 por ciento, a 1.291,40 dólares la onza. En tanto, a las 1031 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres restaba un 0,4 por ciento, a 6.469 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1022 GMT, el crudo referencial Brent caía un 0,04 por ciento, a 69,28 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos restaba un 0.02 por ciento, a 62,45 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas se tomaban un respiro después de marcar un máximo de ocho meses en la jornada anterior, con las fusiones bancarias en el punto de mira mientras los inversores esperan noticias sobre las negociaciones comerciales entre EEUU y China. MERCADOS ASIA- El índice MSCI de acciones asiáticas bajó un 0,4 por ciento, luego de cinco sesiones consecutivas al alza que lo habían llevado a su mayor nivel desde fines de agosto. En tanto, el referencial Nikkei de Japón cerró estable, cerca de un máximo reciente de un mes. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES EEUU-CHINA- El diálogo comercial entre Estados Unidos y China está avanzando y ambas partes esperan quedar cerca de un acuerdo esta semana, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en momentos en que los negociadores se preparan para una nueva ronda de conversaciones en Washington. Las conversaciones entre las dos potencias económicas tuvieron un buen avance la semana pasada en Pekín, dijo Kudlow a reporteros en un evento organizado por Christian Science Monitor. ECONOMÍA-EEUU- La actividad del sector de servicios de Estados Unidos se desaceleró en marzo a un mínimo de más de 19 meses y la contratación privada aumentó menos de lo esperado, lo que deja en evidencia un crecimiento débil que apoya la decisión de la Reserva Federal de no subir sus tasas de interés este año. A los inversores les preocupa que haya una fuerte desaceleración del crecimiento en el primer trimestre. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su índice de actividad no manufacturera bajó 3,6 puntos porcentuales a 56,1, mínimo desde agosto de 2017. Mientras, los empleadores del sector privado contrataron a 129.000 trabajadores en marzo, menos de lo esperado por economistas y la cifra más baja desde septiembre de 2017, de acuerdo a un reporte del procesador de nóminas ADP. ECONOMÍA-FMI- Una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría afectar con fuerza al sector manufacturero de ambos países y provocar pérdidas de empleo, aunque no cambiaría sus balanzas comerciales totales, indicó un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Washington y Pekín sufrirían pérdidas “cuantiosas” en sus manufacturas, ya que la capacidad se movería hacia México, Canadá y el este de Asia si los aranceles suben al 25 por ciento en todos los bienes comerciados entre ambos países, dijo el FMI en su Panorama Económico Mundial de abril.

FITCH-MÉXICO- El país mantiene un enfoque de disciplina fiscal en medio de una desaceleración económica, dijo la agencia calificadora Fitch, luego de que el gobierno reveló su plan de recortar el gasto ante una menor producción petrolera y un crecimiento más bajo al previsto para 2019. La secretaría de Hacienda redujo su previsión de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 2019 a un rango de 1,1-2,1 por ciento, desde 1,5-2,5 por ciento previo, y de 1,4-2,4 por ciento para 2020, según sus precriterios macroeconómicos enviados el lunes al Congreso. PETRÓLEO-EIA- Los inventarios de crudo en Estados Unidos subieron inesperadamente la semana pasada ante un alza en las importaciones, mientras que las reservas de gasolina y los inventarios de destilados cayeron, informó la gubernamental Administración de Información de Energía. Los inventarios de crudo subieron en 7,2 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de analistas de un retroceso de 425.000 barriles. Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, presentaron un incremento de 201.000 barriles, dijo la EIA.

PETRÓLEO-COLOMBIA- La española Repsol firmó dos contratos para explorar y producir hidrocarburos costa afuera de Colombia con la estadounidense ExxonMobil Corp y la estatal local Ecopetrol, lo que involucraría inversiones superiores a 700 millones de dólares, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

CAFÉ-COLOMBIA- La cosecha cayó un 11,9 por ciento interanual en marzo a 914.000 sacos de 60 kilos, acentuando la baja frente al mes anterior por el desarrollo tardío de los frutos en algunas zonas productoras, aunque las exportaciones aumentaron, informó la Federación Nacional de Cafeteros. En marzo de 2018 la cosecha de Colombia, el primer productor mundial de café arábigo lavado, había superado el millón de sacos. La producción del grano en febrero disminuyó un 8,7 por ciento interanual. En contraste, las exportaciones subieron un 10,4 por ciento interanual en marzo, a 1,14 millones de sacos. WALLSTREET- Las acciones de Estados Unidos subieron levemente, extendiendo un fuerte comienzo del segundo trimestre, ya que el alza de los papeles de los fabricantes de chips se sumó al optimismo por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El Promedio Industrial Dow Jones subió 39 puntos, o un 0,15 por ciento, a 26.218,13 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 6,16 puntos, o un 0,21 por ciento, a 2.873,4 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 46,86 puntos, o un 0,6 por ciento, a 7.895,55 unidades.

WHATSAPP- Facebook Inc cambió las opciones de privacidad en su plataforma de mensajería WhatsApp, lo que le permitirá a los usuarios decidir quién puede agregarlos a chats grupales. El usuario que quiera invitar a otro a un grupo deberá mandar una invitación privada mediante un chat individual, con lo que el receptor podrá decidir si quiere o no unirse al grupo. La solicitud expirará en tres días. La empresa dijo que las opciones de configuración se podrán ver para algunos usuarios y que estarán disponibles a nivel mundial en las próximas semanas. GENTE-BIDEN- En respuesta a quejas de algunas mujeres que se sintieron incómodas en eventos políticos, el exvicepresidente Joe Biden publicó un video en el que se comprometió a ser “más consciente de respetar el espacio personal en el futuro”. Biden aún no ha anunciado si participará en la competencia por ser el candidato presidencial demócrata en 2020, pero se espera que lo haga en las próximas semanas. “Las normas sociales están cambiando”, dijo Biden en el video publicado el miércoles en Twitter. “Lo entiendo y he escuchado lo que ellas están diciendo”.