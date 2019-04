LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (05 de abril)

AGENDA VIERNES 5 DE ABRIL EEUU: -El Departamento del Trabajo divulga su reporte de empleo de marzo. Economistas encuestados por Reuters prevén que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 180.000 el mes pasado, luego de sumar 20.000 puestos en febrero. Está previsto que la tasa de desempleo permanezca sin cambios en 3,8 por ciento y que el promedio de los salarios se haya incrementado en 0,3 por ciento. (1230 GMT) -La Reserva Federal publica su reporte sobre el crédito del consumidor en marzo. Los mercados estiman una baja a 17.000 millones de dólares, desde los 17.050 millones de dólares reportados en el segundo mes del año (1900 GMT). -El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, ofrece una cátedra sobre política monetaria en la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. (1930 GMT)

-El presidente Donald Trump visita el pueblo de Calexico, en California, cerca de la frontera con México.

-El vicepresidente Mike Pence participa de un evento en en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice, en Houston, donde defenderá las presiones del gobierno para forzar la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro. -El directorio del Fondo Monetario Internacional se reúne en Washington para discutir la tercera revisión del acuerdo crediticio con Argentina.

MÉXICO:

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía difunde el dato de producción y exportación de vehículos correspondiente a marzo.

-La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visita el país hasta el 9 de abril.

ARGENTINA:

-La secretaría de Agroindustria difunde su reporte semanal de avance siembra y cosecha de granos.

COLOMBIA:

-El Departamento Nacional de Estadísticas publica el informe del índice de Precios al Consumidor de marzo. -La Federación Nacional de Cafeteros publica el informe de producción y exportaciones de café de marzo.

CHILE: -El Banco Central da a conocer su índice Imacec sobre el comportamiento de la actividad económica en febrero, que se espera marque un avance 2 por ciento, en comparación al crecimiento de 2,4 por ciento anotado en enero (1130 GMT)

CUBA:

-La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Fernanda Espinosa, pronuncia un discurso en La Habana. (1800 GMT)

EUROPA Y ÁFRICA: -El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, participa en una reunión de ministros de Finanzas del bloque en Bucarest. También asiste el vicepresidente del organismo, Luis De Guindos. -Los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores del grupo de las siete economías más ricas del mundo (G-7) inician una reunión de dos días en la ciudad francesa de Dinard. -Comienza la Marathon Des Sables (Maratón de las Arenas) en el Desierto del Sahara marroquí. La competencia se extiende hasta el 15 de abril. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BREXIT- La primera ministra británica, Theresa May, escribió al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidiendo que se retrase el Brexit hasta el 30 de junio, pero dijo que espera sacar antes a Reino Unido de la UE para evitar que participe en las elecciones europeas. VENEZUELA- El gobierno divulgó un “Plan de Administración de Cargas” de electricidad o cortes programados, que excluye a la capital, Caracas, tras los constantes apagones que afectaron al país en los últimos días. EEUU- El presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial con China está más cerca y que podría ser anunciado en unas cuatro semanas, pero advirtió que sería difícil dejar que las partes sigan negociando si no se resuelven los problemas pendientes. ECONOMIA UE- La situación económica de Italia es “delicada” y debe ser supervisada en detalle, dijo el viernes el comisario económico de la Unión Europea, Pierre Moscovici, mientras crecen las preocupaciones por la amenaza de recesión en el país mediterráneo y una desaceleración en Alemania. ARABIA SAUDITA- El reino está amenazando con vender su petróleo en monedas diferentes al dólar si Washington aprueba un proyecto de ley que expondría a los miembros de la OPEP a demandas antimonopolios de Estados Unidos, dijeron tres fuentes con conocimiento de la política saudita sobre energía. ECUADOR- La Asamblea y la fiscalía de Ecuador iniciaron dos investigaciones paralelas para determinar la veracidad de denuncias periodísticas que vinculan al presidente Lenín Moreno con empresas en paraísos fiscales. METALES- A las 1024 GMT, el oro al contado caía un 0,17 por ciento, a 1.289,94 dólares la onza. En tanto, a las 0701 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,1 por ciento, a 6.447 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1025 GMT, el crudo referencial Brent caía un 0,24 por ciento, a 69,23 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos sumaba un 0,02 por ciento, a 62,11 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas mostraban pocas variaciones en la apertura, ya que los inversores aguardaban un informe de empleo de Estados Unidos, mientras continúan las conversaciones comerciales entre Pekín y Washington.

MERCADOS ASIA- El promedio de acciones japonesas Nikkei subió un 0,38 por ciento a 21.807,50 unidades, su cierre más alto desde el 4 de marzo. En tanto, en China, LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU-MÉXICO- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a las importaciones de automóviles desde México a menos que haga más para detener la inmigración ilegal y el narcotráfico, en su última advertencia al vecino del sur de para que refuerce la seguridad de la frontera. Tras suavizar su postura desde la amenaza de cerrar la frontera para detener una oleada de migrantes de América Central, Trump planteó el espectro de aranceles del 25 por ciento a los automóviles como una posible herramienta que podría usar para obligar a México a detener los cruces ilegales y la entrada de drogas al país. BOEING-ACCIDENTE- El avión 737 MAX de Ethiopian Airlines alcanzó una velocidad excesiva y fue forzado a bajar por un sistema automático que se activó erróneamente, mientras los pilotos trataban de recuperar el control, según un informe preliminar sobre el accidente que sacudió el mundo de la aviación. El capitán Yared Getachew gritó “sube” tres veces antes de que el avión Boeing se estrellara en un campo seis minutos después del despegue en Adis Abeba, provocando la muerte de 157 personas, dijo el informe de investigadores etíopes sobre el accidente de hace un mes.

FED-MESTER- Las tasas de interés podrían tener que “subir un poco” si la economía estadounidense muestra el desempeño esperado, dijo una autoridad de la Reserva Federal. La presidenta de la Fed en Cleveland, Loretta Mester, indicó que respalda la decisión del banco central de mantener estables las tasas por el momento entre el 2,25 y el 2,5 por ciento, pero que espera que la desaceleración del primer trimestre en Estados Unidos sea “temporal”. “Puede que hayamos terminado con las alzas de tasas en este ciclo”, dijo en declaraciones preparadas para un discurso en Columbus, Ohio. ARGENTINA-FITCH- La agencia calificadora dijo que los riesgos para el crédito de todos los sectores económicos de Argentina continuarán en 2019 a partir de un panorama fiscal desafiante y volatilidad cambiaria, entre otros factores. Fitch agregó que el riesgo para la sustentabilidad de la deuda argentina es elevado y que las metas fiscales bajo el acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional parecen cada vez más difíciles de lograr. MÉXICO-FRONTERA- Exportadores mexicanos estudian hacer por vía aérea los envíos de mercancías para evitar atascos de hasta ocho kilómetros de camiones en la frontera con Estados Unidos, consecuencia de la reubicación de cientos de agentes estadounidenses para desahogar trámites migratorios. Fabricantes de autopartes y de equipos médicos son algunas de las empresas que ya han considerado el transporte aéreo para evitar incurrir en multas por entregas tardías a sus clientes en Estados Unidos o bien el cierre de fábricas, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Manufacturera de México, Luis Aguirre.

CANADÁ-CHEVRON- La Corte Suprema rechazó todos los reclamos contra la unidad canadiense de Chevron Corp con los que se buscaba el pago de una sentencia por contaminación de 9.500 millones de dólares de un tribunal de Ecuador. El fallo impidió los intentos de demandar nuevamente a Chevron a través de su unidad canadiense. Los residentes de la región ecuatoriana de Lago Agrio han estado tratando de obligar a Chevron a pagar por la contaminación del agua y el suelo entre 1964 y 1992 causada por Texaco, que Chevron adquirió en 2001.

ARGENTINA-INDUSTRIA- El Índice de Producción Industrial manufacturero se contrajo un 8,5 por ciento interanual en el segundo mes del año, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dato que fue levemente mejor a lo esperado por analistas. Analistas consultados por Reuters estimaban una contracción interanual promedio de 9,8 por ciento para el IPI manufacturero de febrero. Se trata de la décima caída consecutiva en la medición interanual. WALLSTREET- El referencial bursátil S&P 500 registró una leve alza y se acercó a un máximo de seis meses, debido a que la caída de los títulos tecnológicos fue contrarrestada por las ganancias de Boeing Co y Facebook Inc, mientras los inversores esperan más claridad sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China. El Promedio Industrial Dow Jones subió 166,5 puntos, o un 0,64 por ciento, a 26.384,63 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 5,99 puntos, o un 0,21 por ciento, a 2.879,39 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdió 3,77 puntos, o un 0,05 por ciento, a 7.891,78 unidades. Los papeles de Facebook subieron un 1,4 por ciento, mientras que los títulos de Boeing treparon un 2,9 por ciento.

TESLA-MUSK- El puesto de Elon Musk como presidente ejecutivo de Tesla Inc. parecía seguro, luego que un juez federal de Manhattan instó al multimillonario a resolver las acusaciones de desacato con la Comisión de Valores de Estados Unidos. En una audiencia en un tribunal federal de Manhattan, la jueza de distrito Alison Nathan dio a las partes dos semanas para resolver sus diferencias, y dijo que podría decidir si Musk había violado su reciente acuerdo de fraude con el regulador si no lo lograban. Musk no hizo comentarios sobre la audiencia al salir del juzgado, que estaba rodeado de reporteros, fotógrafos y cámaras de televisión.

GENTE-BEZOS- MacKenzie Bezos, exesposa del fundador y presidente ejecutivo de Amazon.com Inc Jeff Bezos, entregará un 75 por ciento de su participación en la empresa, además de todos los derechos de voto, al multimillonario empresario. MacKenzie Bezos dijo en un tuit que también renunciará a todos sus intereses en el periódico Washington Post y en la compañía espacial Blue Origin. El anuncio aclara las interrogantes sobre la dirección de la minorista en línea más grande del mundo que surgieron desde que la pareja anunció su divorcio en enero.

CORRUPCIÓN-ESTUDIO- Reducir la corrupción podría generar cerca de 1 billón de dólares extras en ingresos fiscales por año, según una investigación del Fondo Monetario Internacional. Además de aumentar los ingresos fiscales, la lucha contra la corrupción puede reducir el despilfarro e incluso ayudar a elevar los puntajes de las pruebas entre los estudiantes de escuelas públicas, dijo el FMI. También mejora la confianza del público en general en el gobierno, agregó. “Entre las economías avanzadas, un país que se encuentra en el 25 por ciento superior en términos de control de la corrupción acumula un 4,5 por ciento más del PIB en ingresos, en promedio, que un país en el 25 por ciento más bajo”, sostiene el informe. CIENCIA-BALLENA- Científicos hallaron en la costa del sur de Perú los fósiles de una ballena de cuatro patas que vivía tanto en tierra como en el mar hace unos 43 millones de años, un descubrimiento que ilumina una etapa crucial de las primeras fases de la evolución de los cetáceos. El mamífero de cuatro metros de largo, llamado Peregocetus Pacificus, ofrece detalles de un eslabón intermedio clave antes de que las ballenas se adaptaran por completo al mar, dijeron los científicos. Sus cuatro patas le permitían trasladarse por tierra, lo que significa que el Peregocetus podría regresar a la rocosa costa para descansar y quizás parir aunque pasaba buena parte de su existencia en el agua.