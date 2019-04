LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (09 de abril)

AGENDA MARTES 9 DE ABRIL EEUU: -El Fondo Monetario Internacional actualiza sus perspectivas económicas globales y para América Latina. (1300 GMT) -El Departamento del Tesoro realiza una subasta de 38.000 millones de dólares en bonos a tres años, en el primer tramo de una emisión de deuda del Gobierno de esta semana por un total de 78.000 millones de dólares. (1900 GMT)

-El Departamento de Agricultura da a conocer su reporte mensual de oferta y demanda de granos a nivel mundial.

-El Instituto Americano del Petróleo (API) revela el volumen de existencias de crudo del país en la semana finalizada el 5 de abril. Las expectativas de analistas prevén un incremento de 2,51 millones de barriles en los inventarios. -El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, participa de una conferencia de dos días sobre política monetaria en Mineápolis. (2245 GMT) -El vicepresidente de supervisión de la Fed, Randal Quarles, asiste a una charla sobre regulación financiera en la Universidad George Mason, en Arlington (2100 GMT).

-La Comisión de Seguridad Nacional del Senado realiza una audiencia sobre la inmigración en la frontera sur. (1400 GMT)

-El fabricante de aeronaves Boeing da a conocer su cifra oficial de entregas para marzo y el primer trimestre del 2019. Los mercados esperan que las entregas de aeronaves disminuyan, afectadas por los dos desastres aéreos que obligaron a dejar en tierra a todos los modelos 737 MAX.

-Google Cloud ofrece una presentación para dar a conocer su producto “Next 19” en el Centro Moscone. BRASIL: -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) publica sus cifras de ventas minoristas de febrero. Economistas encuestados por Reuters esperan un incremento de 0,4 por ciento en el segundo mes del año. -La Fundación Getulio Vargas entrega su indicador antecedente de empleo y su indicador coincidente de desempleo de marzo.

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadísticas (INEGI) divulga su índice de precios al consumidor de marzo. Analistas en promedio apuntan a una inflación de 0,41 por ciento en el tercer mes.

-La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofrece una conferencia de prensa en el último día de su visita al país. (1800 GMT)

ARGENTINA:

-La Bolsa de Granos de Rosario emite su reporte mensual sobre la cosecha de soja, maíz y trigo.

CHILE:

-Ejecutivos senior de algunas compañías mineras más importantes e influyentes del mundo se reúnen en la Conferencia Mundial del Cobre durante la semana CESCO en Santiago

EUROPA Y ORIENTE MEDIO: -El primer ministro chino, Li Keqiang, acude al Consejo Europeo en Bruselas para reunirse con líderes del bloque en una cumbre. -Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, coloca bonos en el mercado internacional, en una operación con la que se espera recaude al menos 10.000 millones de dólares y que es observada de cerca por los inversores como una prueba de fuego para una eventual Oferta Pública Inicial.

-La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos difunde sus sondeos económicos en París, Francia. -El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, habla con ministros del bloque en Luxemburgo un día antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas para decidir un aplazamiento el Brexit solicitado por Reino Unido.

-La primera ministra británica, Theresa May, discute el Brexit con la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín, Alemania. (1000 GMT). -La primera ministra británica, Theresa May, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo un día antes de la cumbre de la UE sobre el Brexit. (1600 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BREXIT- Los ministros de la Unión Europea dijeron que el bloque estaba listo para otorgarle a Reino Unido una segunda extensión en el Brexit, pero que la primera ministra británica, Theresa May, debe elaborar un plan claro sobre cómo pretende ratificar el estancado acuerdo de divorcio durante la prórroga. EEUU- El representante de Comercio de Estados Unidos propuso una lista de productos de la Unión Europea, que van desde aviones comerciales y partes a productos lácteos y vino, a los que imponer aranceles como represalia por los subsidios de la UE a las aeronaves. RUSIA OPEP- El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo que no ve necesidad de extender el acuerdo global de producción de petróleo con la OPEP y sus aliados si se espera que el mercado esté equilibrado en el segundo semestre, reportó la agencia de noticias local RIA. ISRAEL- Los israelíes comenzaron a votar en unos comicios que podrían otorgarle al conservador primer ministro Benjamin Netanyahu un quinto mandato o suponer su destronamiento a manos de un exgeneral que ha prometido un gobierno limpio y cohesión social. EZENTIS ESPAÑA- La empresa española Ezentis se adjudicó la renovación de contrato con la empresa Telefónica Brasil SA para la operación y mantenimiento de más de 14.000 puntos de telecomunicaciones en varias regiones del país sudamericano. PERÚ- La comunidad indígena de Fuerabamba en Perú pondrá fin a un bloqueo de dos meses de la carretera hacia la mina de cobre Las Bambas si un acuerdo suscrito entre su líder y la minera china MMG Ltd es ratificado en una asamblea, dijo el presidente de la comunidad. METALES- A las 1120 GMT, el oro al contado sumaba un 0,38 por ciento, a 1.302,15 dólares la onza. En tanto, a las 1015 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,7 por ciento, a 6.517 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1121 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,03 por ciento, a 71,12 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía un 0,17 por ciento, a 64,51 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas caían levemente el martes, lastradas por Airbus y sus proveedores, que se veían afectados por los aranceles propuestos por EEUU, mientras los inversores se mantienen cautos en una semana con mucha expectación por diversas reuniones y eventos. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,07 por ciento.

MERCADOS ASIA- El promedio de acciones japonesas Nikkei cerró con un alza de 0,2 por ciento, con un desempeño destacado de los papeles tecnológicos y de maquinarias. En China, el índice de títulos líderes CSI300 subió luego de las medidas que anunció Pekín para alentar la urbanización, pero el índice amplio he Shanghai Composite cedió un 0,2 por ciento. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES COMERCIO- Los funcionarios de Estados Unidos “no están satisfechos todavía” por todos los problemas que se interponen en un acuerdo para poner fin a la guerra comercial entre Washington y Pekín, pero avanzaron en las conversaciones con China la semana pasada, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Estados Unidos y China han estado en una disputa arancelaria desde julio de 2018, lo que ha afectado a los mercados financieros mundiales y a las cadenas de suministro y ha costado a las dos mayores economías del mundo miles de millones de dólares. Los funcionarios estadounidenses están presionando a China para que aborde los subsidios industriales, la transferencia de tecnología y los derechos de propiedad intelectual.

BRASIL- El porcentaje de brasileños que cree que la situación económica del país mejorará en los próximos meses cayó de un 65 por ciento en diciembre a un 50 por ciento este mes, mientras que los que creen que el escenario empeorará pasaron de un 9 al 18 por ciento, según una encuesta. El sondeo, el primero sobre las expectativas económicas de la población desde que asumió el presidente Jair Bolsonaro, marca un inédito deterioro de las perspectivas al comienzo de un primer mandato presidencial desde el inicio de la serie histórica, en diciembre de 1997, según el Folha de Sao Paulo.

MÉXICO- Las largas demoras en las exportaciones de mercancías por la frontera norte con Estados Unidos redujeron desde la semana pasada a la mitad el número promedio de camiones que cruzan diariamente desde la mexicana Ciudad Juárez a El Paso, Texas, y ya están afectando a la industria automotriz binacional. El lunes por la mañana comenzaron a pasar decenas de tráileres por los puentes internacionales de Zaragoza y Córdova, en Ciudad Juárez, luego de estar formados por horas -incluso algunos desde el mediodía del domingo-, mucho más que la hora estándar en condiciones normales. La lentitud, suscitada por la decisión del gobierno de Donald Trump de colocar agentes para reforzar las tareas migratorias en la frontera con México, está poniendo en riesgo las operaciones automotrices, la principal industria generadora de divisas para México.

MÉXICO INFLACIÓN- La inflación interanual de México se habría acelerado ligeramente hasta marzo debido a incrementos en los precios de gasolinas y gas LP, además de algunas mercancías como alimentos procesados, mostró un sondeo de Reuters. La mediana de los pronósticos de 10 bancos, corredurías y firmas de análisis apuntó a que la inflación interanual se habría ubicado en 4.02 por ciento hasta el cierre de tercer mes del año, frente al 3.94 por ciento a febrero. El objetivo de inflación del banco central de México es del 3.0 por ciento.

ARGENTINA- El riesgo país escaló a sus máximos de 2019 como resultado de la marcada aversión al costo doméstico en momentos de tensiones financieras y la incertidumbre por las elecciones presidenciales de octubre. Operadores coincidieron en que la escalada del referencial confeccionado por el banco JP.Morgan revelaba las crecientes dudas de los inversores, en momentos de presión cambiaria, alta inflación y preocupante recesión. PETRÓLEO- Los inventarios de crudo en Estados Unidos habrían aumentado por tercera semana seguida, aunque los productos refinados habrían descendido, mostró un sondeo preliminar de Reuters. Si las existencias de gasolina caen, marcaría su octava semana consecutiva de retrocesos. Seis analistas consultados por Reuters estimaron, en promedio, que los inventarios de crudo se habrían incrementado en 2,5 millones de barriles en la semana al 5 de abril.

VENEZUELA- Honrará sus compromisos petroleros con Cuba, su aliado político, pese a una nueva ronda de sanciones anunciadas por Estados Unidos, dijo el canciller del país petrolero. Washington castigó los envíos de petróleo venezolano a Cuba con el objetivo de cortar un suministro crucial para la isla. El viernes el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 34 embarcaciones operadas o propiedad de la petrolera estatal PDVSA que entregaron petróleo a Cuba en febrero y marzo.

WALL ST- El S&P 500 y el Nasdaq subieron, pero las alzas fueron limitadas por la presión de las acciones industriales cuando los inversores se preparan para lo que ahora analistas esperan sea la primera contracción en las ganancias corporativas en el primer trimestre desde 2016. Si bien el Dow Jones finalizó la jornada con pérdidas, el S&P extendió su racha ganadora. El referencial ha subido en ocho ocasiones consecutivas por primera vez desde octubre de 2017. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 83,97 puntos, o un 0,32 por ciento, a 26.341,02 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 3,02 puntos, o un 0,1 por ciento, a 2.895,77 unidades. El Nasdaq, en tanto, sumó 15,19 puntos, o un 0,19 por ciento, a 7.953,88 unidades.

PETROBRAS- Un consorcio liderado por la eléctrica francesa Engie ganó la contienda para adquirir el ducto TAG de la brasileña Petrobras por 8.600 millones de dólares, una operación que expande la presencia de la firma europea en un mercado de veloz crecimiento y que ayudará a la petrolera estatal a reducir su deuda. Engie dijo que su oferta exitosa por una participación del 90 por ciento en TAG se realizó en asociación con la firma de inversión Caisse de Dépôt et Placement du Québec, una empresa controlada por el Estado que gestiona activos por unos 310.000 millones de dólares. Petrobras mantendrá el 10 por ciento de participación en el gasoducto. WALMART- La firma en México ha penalizado a empresas de alimentos que suministran comestibles a su rival Amazon, una presión que ha obligado a algunas firmas a retirar productos en línea de la minorista más grande del mundo, dijeron cuatro fuentes con conocimiento del tema. Las tácticas se producen cuando los dos gigantes luchan por la supremacía en uno de sus mercados extranjeros más importantes, que actualmente domina Walmart de México. La segunda mayor economía de América Latina es el mercado en el exterior más grande para Walmart Inc por número de tiendas.

BOLSONARO- El presidente de Brasil dijo que si hay una intervención militar en Venezuela liderada por Estados Unidos consultará al Consejo de Defensa Nacional y el Congreso para decidir cómo debe proceder su país. En una entrevista a una radio local, Jair Bolsonaro hizo la salvedad de que una acción militar en Venezuela puede llevar a acciones de guerrilla y tomar demasiado tiempo. Aseguró que por el momento Brasil y Estados Unidos pretenden crear fisuras en el Ejército venezolano para socavar el apoyo de los militares al presidente Nicolás Maduro.