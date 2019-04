LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (17 de abril)

AGENDA DEL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL EEUU: -El Departamento de Comercio divulga su reporte sobre la balanza comercial de febrero, que según estimaciones arrojaría un saldo negativo de 53.500 millones de dólares. (1230 GMT)

-El Departamento de Comercio reporta el dato de inventarios mayoristas de febrero. El mercado espera un aumento interanual del 0,5 por ciento, lo que se compara con el 1,2 por ciento del mes previo. (1400 GMT)

-La Reserva Federal publica su informe del Libro Beige del mes, un compendio de eventos que incidieron en la actividad económica del país y que integra datos de los bancos centrales regionales (1800 GMT) -El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre el panorama económico ante la Cámara del Comercio. Al mismo tiempo, su homólogo en San Luis, James Bullard, se presenta en la Conferencia Hyman P.Minsky para hablar sobre política monetaria (1630 GMT). Más tarde, la vicepresidenta de la Fed de Nueva York, Lorie Logan, ofrece una cátedra sobre operaciones de mercado (2300 GMT). -La gubernamental Administración de Información y Energía (EIA) da a conocer su reporte semanal sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos, que se esperan hayan subido en el periodo finalizado el 12 de abril. (1430 GMT)

-El banco Morgan Stanley reporta sus resultados del primer trimestre. El mercado espera un repunte respecto al año pasado, debido a que mayores ingresos por cobros por operaciones y gestión de inversiones habrían compensado una disminución de los cargos de la banca de inversión. -La aplicación para compartir imágenes Pinterest Inc coloca su Oferta Pública Inicial. -El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, pronuncia un discurso en Miami a los exiliados cubanos sobre las acciones que la Casa Blanca está tomando contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.

-Aniversario 20 del tiroteo en la Escuela Secundaria Columbine, en el pueblo de Littleton, Colorado, donde dos adolescentes mataron a 12 estudiantes a tiros e hirieron a más de 20 antes de suicidarse. -Salón del Automóvil de Nueva York. La industria se prepara para una caída en las ventas en 2019, así como para tensiones comerciales que podrían amenazar a vehículos alemanes y japoneses populares en los estados litorales. BRASIL:

-El presidente de Toyota en Brasil, Rafael Chang, anunciará un nuevo vehículo brasileño que estará equipado con tecnología híbrida desarrollado por su compañía y Toyota Motor Corporation de Japón.

ARGENTINA:

-La Secretaría de Agroindustria difunde sus primeras previsiones de producción para la soja y el maíz de la campaña 2018/19.

PERÚ:

-La Justicia decide si acepta la petición de un fiscal de ordenar prisión preventiva por tres años contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski mientras lo investigan por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

NICARAGUA: -Nicaragüenses marchan para conmemorar un año desde el inicio de los letales enfrentamientos entre manifestantes que exigen la salida del presidente Daniel Ortega y fuerzas de seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que 325 personas han muerto durante las protestas y 640 han sido encarceladas por motivos políticos.

EUROPA Y ASIA: -Funcionarios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúnen en Viena para dialogar sobre los suministros de crudo. -El Banco Central Europeo (BCE) revela las minutas de su última reunión de política monetaria de la semana pasada, cuando el organismo mantuvo su promesa de seguir apoyando la economía de la zona euro con financiamiento a bajo costo. -La firma Nikkei divulga la lectura anticipada del Índice de Gerentes de Compras (PMI) sobre la actividad de manufacturas de Japón. (0030 GMT) -Segundo día del Salón del Automóvil de Shanghái. Fabricantes de vehículos de China y el extranjero intentarán revivir el crecimiento del mayor mercado automotor del mundo con nuevos modelos y anticipos de autos eléctricos y autónomos. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- La economía del gigante asiático creció un 6,4 por ciento entre enero y marzo respecto al mismo período del año previo, según datos oficiales, superando las expectativas y manteniéndose estable respecto al cuarto trimestre, ayudada por un fuerte aumento de la producción industrial.

ALEMANIA- El gobierno recortó su pronóstico de crecimiento para 2019 por segunda vez en tres meses, en un clima de empeoramiento de la desaceleración de la mayor economía de Europa ante el bache en el sector de fabricación. REINO UNIDO- Los precios de la vivienda británica subieron al ritmo más bajo en seis años y medio en febrero, arrastrados por la mayor caída de los precios en una década en Londres, en un contexto de cautela por el Brexit en el mercado inmobiliario. UE- El bloque reiteró su oposición a que las firmas y los ciudadanos europeos se vean afectados por las sanciones de EEUU contra Cuba, al tiempo que instó a Washington a adherirse a un acuerdo de 1998 que garantiza una exención para el bloque. BANCOS EUROPA- Santander y Crédit Agricole han acordado la creación de un grupo líder en operaciones de custodia y depósito de valores, según anunciaron los dos bancos europeos. JAPÓN- Las exportaciones de Japón cayeron por cuarto mes consecutivo debido a que los envíos destinados a China volvieron a bajar, reforzando las crecientes preocupaciones de que la débil demanda externa habría golpeado al crecimiento económico en el primer trimestre. ING- ING Groep contactó con Commerzbank para proponer la posibilidad de una integración de sus negocios, informó el martes una revista alemana. METALES- A las 1114 GMT, el oro al contado caía un 0,03 por ciento, a 1.275,83 dólares la onza. En tanto, a las 0739 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,6 por ciento, a 6.536 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1116 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,57 por ciento, a 72,13 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos sumaba un 0,58 por ciento, a 64,42 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían tras alcanzar máximos de ocho meses en la víspera, después de que analistas dijeron que es demasiado temprano para hablar de una recuperación en China pese a que el crecimiento de su PIB en el primer trimestre superó las previsiones. El índice de grandes valores europeos STOXX 600 caía un 0,1 por ciento a las 0726 GMT, después de cinco días consecutivos de ganancias.

MERCADOS ASIA- Las acciones en Shanghái cerraron en un máximo de 13 meses, ya que la firmeza de los datos económicos chinos apuntaban a una recuperación de la segunda mayor economía mundial. El Nikkei japonés tocó su nivel más alto en cuatro meses y medio, gracias al avance de las automotrices por esperanzas de progresos en las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES ARGENTINA- El banco central (BCRA) anunció refuerzos en su política monetaria para ayudar a frenar la galopante inflación que sacude al país. La autoridad monetaria decidió congelar la banda de flotación cambiaria hasta fin de año en 39,75 y 51,45 pesos por dólar, en momentos en que la moneda arrastra una depreciación del 11,08 por ciento en 2019.

NETFLIX- Pronosticó un crecimiento de suscriptores más bajo para el segundo trimestre, en la comparación con el mismo trimestre del año anterior, pese a que el aumento en los primeros tres meses del año fue mayor al esperado. La compañía dijo que espera sumar 5 millones de suscriptores en el mundo este trimestre, lo que se compara con los 5,48 millones de suscriptores de pago que se anticipaban, según las estimaciones de Factset. IBM- Pronosticó ingresos para todo el año menores a los previstos e informó una caída de sus ventas mayor a la esperada en el primer trimestre, por la menor demanda de sus últimas computadoras centrales y un dólar más fuerte. Asimismo, estimó que la ganancia operativa ajustada de 2019 será un centavo menor a la expectativa de los analistas de 13,91 dólares por acción.

QUALCOMM- Obtuvo una gran victoria al resolver una disputa legal con Apple Inc, un acuerdo que le otorga una licencia de patentes por seis años y un contrato de suministro que podría allanar el camino para que sus chips de módem vuelvan al iPhone. El acuerdo también incluye un pago de Apple a Qualcomm, pero las compañías no revelaron el monto.

AMAZON- Informó que ayudará a observatorios astronómicos de Chile a procesar enormes cantidades de datos usando sus servicios de almacenamiento en la nube, un paso importante para la firma que busca expandir sus servicios web en América Latina. Jeffrey Kratz, gerente general para el Sector Público de Amazon Web Services (AWS) en Latinoamérica, el Caribe y Canadá, dijo que el nuevo Observatorio de Datos de Chile, una entidad público-privada sin fines de lucro, ayudaría al país a clasificar los datos de sus observatorios.

WALLSTREET- El índice S&P 500 se acercó a un máximo histórico por una serie de alentadores reportes de ganancias de empresas, pero una baja de las acciones de compañías de cuidado de la salud limitó el alza. Bank of America Corp, Johnson & Johnson, BlackRock Inc, UnitedHealth Group Inc y otros reportaron ganancias trimestrales que superaron las expectativas. El Promedio Industrial Dow Jones subió 67,89 puntos, o un 0,26 por ciento, a 26.452,66 unidades; el S&P 500 avanzó 1,48 puntos, o un 0,05 por ciento, a 2.907,06 unidades; y el Nasdaq ganó 24,21 puntos, o un 0,3 por ciento, a 8.000,23 unidades.

ENERGÍA-ARGENTINA- El país sudamericano recibió ofertas para la exploración de tres cuencas hidrocarburíferas costa afuera de 13 empresas por 995 millones de dólares, dijo la Secretaría de Energía. En mayo el Gobierno realizará la adjudicación de cada una de las 18 áreas ofertadas, agregó la cartera. “Es presumible que exista una riqueza muy elevada en el mar argentino,” dijo el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en el comunicado.

PETRÓLEO-API- Los inventarios de Estados Unidos cayeron inesperadamente la semana pasada, mientras que los de gasolina disminuyeron y los de destilados aumentaron, mostraron datos del grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo. Las existencias de crudo bajaron en 3,1 millones de barriles en la semana al 12 de abril, a 452,7 millones, lo que se compara con las expectativas de analistas de un alza de 1,7 millones de barriles.

VENEZUELA- Un primer cargamento de ayuda humanitaria de 24 toneladas canalizado por la Federación de la Cruz Roja llegó a Venezuela proveniente de Panamá, dijeron un representante de la organización y un diputado. Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja en Venezuela, agregó a través de un video difundido por la organización en su cuenta de Twitter que ingresaron al país suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que “serán distribuidas a distintos hospitales”.

EEUU-CUBA- El gobierno de Donald Trump permitirá por primera vez que se presenten demandas en cortes de Estados Unidos contra todas las compañías extranjeras que hacen negocios con Cuba utilizando propiedades confiscadas a estadounidenses de origen cubano y otros ciudadanos del país, dijo un funcionario de alto rango en Washington. El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, también anunciará el miércoles nuevas sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, aseguró el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

NICARAGUA-LIBERACIONES- El gobierno dijo que excarceló a 636 personas, incluyendo a un grupo de cerca de 20 consideradas “presos políticos” por la oposición, en la semana en que se cumple un año de las protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega. Todos los excarcelados son reos comunes de varias regiones del país que recibieron el beneficio de “régimen de convivencia en familia”, que les permite cumplir su condena en su domicilio sin participar en actividades públicas, dijo el Ministerio de Gobernación en un comunicado.