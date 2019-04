LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (18 de abril)

LA AGENDA DEL JUEVES 18 DE ABRIL - EEUU: -El Departamento de Comercio publica las cifras de ventas minoristas en marzo. El mercado espera un repunte de un 0,9 por ciento, luego de la caída de 0,2 por ciento que anotaron en febrero. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo entrega el dato semanal de pedidos iniciales de ayuda por desempleo. Economistas esperan un aumento de 9.000 solicitudes, a una tasa desestacionalizada de 205.000 en la semana terminada el 13 de abril (1230 GMT). -El Departamento de Comercio reporta los inventarios de empresas de febrero. Analistas consultados por Reuters prevén un incremento de 0,4 por ciento. (1400 GMT)

-El Conference Board difunde su indicador anticipado de la economía correspondiente a marzo. (1400 GMT)

-La firma Markit da a conocer la lectura preliminar de su Índice de Gerentes de Compra (PMI) para los sectores de servicios y manufacturas. Las expectativas del mercado apuntan a mediciones de 52,8 y 55,0, respectivamente (1345 GMT)

-El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, participa de una teleconferencia organizada por el diario The Wall Street Journal. (1300 GMT) -El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación sobre el panorama económico y la política monetaria en Jacksonville (1610 GMT) -La Comisión de Valores y Seguros de Estados Unidos (SEC) y el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, presentan una carta ante la juez distrital Alison Nathan en Manhattan como parte de las negociaciones para resolver un recurso contra el ejecutivo por supuesta violación de un acuerdo previo. -Blackstone Group, el mayor gestor de activos alternativos del mundo, reporta sus ganancias del primer trimestre. -El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, publica una versión del informe del investigador especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en la campaña presidencial del 2016 y los contactos entre Moscú y asesores del presidente Donald Trump.

-La aplicación para compartir imágenes Pinterest Inc debuta en la Bolsa de Valores de Nueva York.

-Estudiantes de Columbine inician campaña #MyLastShot para llamar la atención sobre la violencia con armas.

-Feria automotriz de Nueva York. La industria se prepara para una caída en las ventas en 2019, así como para tensiones comerciales que podrían amenazara vehículos alemanes y japoneses populares en los estados litorales.

LATINOAMÉRICA: -Los mercados de México, Argentina, Colombia, Perú y Panamá permanecen cerrados por el feriado de Jueves Santo.

BRASIL:

-La ciudad brasileña de Goiás celebra Semana Santa con una representación de la Pasión.

PERÚ:

-El Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) celebra una vigilia en honor del expresidente Alan García, quien se suicidó el miércoles cuando la policía intentaba arrestarlo.

CHILE:

-La estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entrega sus proyecciones para el mercado del cobre. (1330 GMT) GUATEMALA:

-La ciudad Antigua Guatemala se convierte en el centro de las celebraciones de Semana Santa en el país.

EUROPA Y ASIA: -Funcionarios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y delegados de Rusia se reúnen en Viena para charlas preliminares sobre los suministros globales de crudo. -El Gobierno de Japón publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. (2330 GMT) -Elecciones legislativas en India. -La feria automotriz de Shanghái abre al público. Fabricantes de vehículos de China y el extranjero intentarán revivir el crecimiento del mayor mercado automotor del mundo con nuevos modelos y anticipos de autos eléctricos y autónomos. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ZONA EURO- Las empresas de la zona euro comenzaron este trimestre con el pie cambiado, con una nueva e inesperada ralentización en un panorama de casi inexistente crecimiento en la demanda a pesar de la moderada subida de los precios, según mostraron encuestas publicadas el jueves.

ALEMANIA- La actividad del sector de servicios de Alemania subió a máximos de siete meses en abril, reveló un sondeo, una lectura sólida que se suma a las expectativas de que la mayor economía de Europa obtendrá impulso del mercado local mientras una caída de las exportaciones daña sus manufacturas. COREANORTE- Corea del Norte dijo que no quiere seguir dialogando con el secretario de EEUU, Mike Pompeo, y dijo que debería sustituirle en las conversaciones alguien más maduro, horas después de anunciar su primera prueba armamentística desde que se congelaron las conversaciones nucleares. PORTUGAL- La huelga de conductores de camiones cisterna fue desconvocada tras un acuerdo para volver a las negociaciones sobre subidas salariales y mejora de las condiciones laborales, según dijo el Gobierno, con lo que se pone fin a una grave alerta energética en el país. AMAZON- Amazon.com Inc planea cerrar su mercado doméstico en China antes de mediados de julio, dijeron a Reuters personas con conocimiento del asunto, y concentrará sus esfuerzos en el más lucrativo negocio de ventas de bienes desde el extranjero y servicios en nube. GRUPO MELIÁ- El grupo hotelero español Meliá dijo que no tiene bienes que pudieran ser objeto de reclamación en Cuba tras abrir las autoridades estadounidenses el camino a posibles confiscaciones de activos de empresas extranjeras en la isla. METALES- A las 1130 GMT, el oro al contado subía un 0,10 por ciento, a 1.275,05 dólares la onza. En tanto, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,7 por ciento, a 6.511 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1131 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,25 por ciento, a 71,80 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos sumaba un 0,25 por ciento, a 63,92 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas registraban recortes en los primeros movimientos, mientras los inversores esperaban con cautela los datos de actividad del continente para evaluar la salud de las economías de la zona euro antes de las vacaciones de Semana Santa. El índice STOXX 600 bajaba un 0,1 por ciento a las 0725 GMT, con las bolsas de todos los países en negativo.

MERCADOS ASIA- Las acciones en la Bolsa de Shanghái cayeron desde un máximo de 13 meses y cerraron a la baja, después de que los inversores tomaron ganancias tras un fuerte avance generado por señales de un repunte económico. El índice Nikkei de Japón perdió un 0,84 por ciento, a 22.090,12 puntos, retrocediendo desde un máximo de cuatro meses y medio.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES PERÚ-GARCÍA- Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo en el marco de una investigación por corrupción que ha puesto bajo a la lupa a cuatro expresidentes. García estaba siendo investigado por su relación con la constructora Odebrecht, que sacudió a América Latina en 2016 cuando admitió que pagó sobornos a políticos para ganar contratos de obras públicas en la región. EEUU-FED- Los mercados laborales se mantuvieron ajustados en momentos en que las compañías tenían problemas para encontrar trabajadores calificados y los salarios aumentaron modestamente, dijo la Fed en su último informe sobre la economía. El Libro Beige, un vistazo a la economía basado en conversaciones con contactos empresariales en los 12 distritos del banco central, encontró que la actividad económica creció a un ritmo entre leve y moderado en marzo e inicios de abril. Unos pocos distritos reportaron un fortalecimiento en la expansión económica.

ARGENTINA-ECONOMÍA- El Gobierno anunció una serie de medidas que buscan contener una galopante inflación y reactivar el consumo, en medio de una crisis que compromete seriamente las probabilidades de reelección del presidente Mauricio Macri. El anuncio se realizó un día después de que se conociera que la inflación en marzo fue del 4,7 por ciento, acumulando en los últimos 12 meses un 54,7 por ciento, lo que golpeó a la actividad económica y ha hecho crecer la pobreza. Entre otras medidas, el Gobierno cerró un acuerdo con empresas minoristas y proveedores de alimentos como carne vacuna para mantener por al menos seis meses los precios de 60 productos. Además anunció un congelamiento de tarifas de servicios públicos para este año.

COBRE-CHILE- Los ajustes que realizan las empresas para adaptarse a una economía que combata el cambio climático requerirá cada vez más cobre, lo que representa una oportunidad para Chile como mayor productor del metal, dijo el presidente del directorio de Antofagasta, Jean-Paul Luksic. La industria espera que el auge de la electromovilidad ayude a respaldar los precios del metal debido a que, por ejemplo, los autos eléctricos necesitan más cobre que los convencionales. GRANOS-ARGENTINA- La cosecha de soja 2018/19 sería de 55,9 millones de toneladas, mientras que la producción de maíz del mismo ciclo sumaría 55 millones de toneladas, dijo el Gobierno de uno de los mayores exportadores mundiales de granos. Las estimaciones son las primeras que realiza la Secretaría de Agroindustria argentina en cuanto a la producción de ambos cultivos para la campaña 2018/19. La dos cosechas serían muy superiores a la campaña previa, cuando produjeron 37,78 millones y 43,46 millones de toneladas -respectivamente-, según el Gobierno, debido a una histórica sequía.

VENEZUELA-REPSOL- La petrolera española suspendió temporalmente sus intercambios de productos refinados por crudo venezolano con la estatal PDVSA, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto. La medida, que no ha sido oficializada, se da en momentos en que Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones para evitar el acceso a ingresos petroleros por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

EEUU-SANCIONES- El gobierno de Trump impuso nuevas sanciones y otras medidas punitivas a Cuba y Venezuela, buscando incrementar la presión sobre La Habana para que deje de apoyar a Maduro. En un evento ante un grupo de exiliados cubanos en Miami, el asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que Washington apunta a los servicios militares y de inteligencia de Cuba, incluyendo una aerolínea de propiedad militar, para aplicar sanciones adicionales y restringir los viajes y el comercio con la isla.

ASAUDITA-G20- Arabia Saudita celebrará la decimoquinta cumbre anual de líderes del G-20 el 21 y 22 de noviembre de 2020 en su capital Riad, dijo la agencia de noticias local SPA. “Arabia Saudita está totalmente comprometida con los objetivos del G-20 y la estabilidad y prosperidad del sistema económico internacional”, sostuvo la agencia. WALLSTREET- Las acciones estadounidenses cayeron levemente por una baja del sector salud que contrarrestó alentadores reportes de empresas y datos favorables en Estados Unidos y China. Los tres principales índices finalizaron la sesión en baja, aunque el S&P 500 quedó a un paso de su máximo histórico de septiembre. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 3,12 puntos, o un 0,01 por ciento, a 26.449,54 unidades; el S&P 500 cayó 6,61 puntos, o un 0,23 por ciento, a 2.900,45 unidades; y el Nasdaq ganó 4,15 puntos, o un 0,05 por ciento, a 7.996,08 unidades. FACEBOOK- Trabaja para desarrollar un asistente de voz que compita con los similares de Amazon.com Inc., Alexa, de Apple Inc., Siri, y de Alphabet Inc, Google Assistant. “Estamos trabajando para desarrollar tecnologías de voz y asistentes de inteligencia artificial que puedan funcionar en toda nuestra familia de productos de AR/VR, incluidos Portal, Oculus y futuros productos”, dijo un portavoz de Facebook a Reuters en una respuesta enviada por correo electrónico.

AMAZON-CHINA- La empresa planea cerrar su mercado doméstico en China antes de mediados de julio, dijeron a Reuters personas con conocimiento del asunto, y concentrará sus esfuerzos en el más lucrativo negocio de ventas de bienes desde el extranjero y servicios en nube. Los compradores chinos ya no podrán adquirir bienes de comerciantes locales en el país, pero aún podrán ordenar desde Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Japón a través de la tienda global de Amazon.

COREANORTE-ARMAS- El líder Kim Jong Un supervisó las pruebas de un nuevo tipo de arma táctica guiada, dijo la agencia estatal de noticias KCNA. Esta es la primera prueba pública de armas de Corea del Norte desde que la segunda cumbre con Estados Unidos terminó sin acuerdo en febrero. KCNA no describió exactamente cómo es el arma, ni si era un misil u otro tipo de artefacto, pero “táctica” implica un arma de rango corto, en oposición a los misiles balísticos de largo alcance que se han considerado como una amenaza para Estados Unidos.