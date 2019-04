LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (23 de abril)

LA AGENDA DEL MARTES 23 DE ABRIL EEUU: -El Departamento de Comercio reporta las ventas de nuevas viviendas. Analistas consultados por Reuters estiman que la cifra habría caído a una tasa anual desestacionalizada de 650.000 unidades en marzo, desde 667.000 unidades en febrero (1400 GMT) La firma de mensajería y fotos Snap Inc informaría una actividad de usuarios diaria estable en el primer trimestre. La red social Snapchat ha tenido dificultades tras su salida a bolsa en marzo del 2017, ya que Instagram ha replicado muchas de sus características. -El Instituto Americano del Petróleo (API) emite su reporte sobre los inventarios de crudo del país en la semana finalizada el 15 de abril (2030 GMT).

-El directorio de la Reserva Federal tiene una reunión abierta en Washington para discutir una propuesta para simplificar y aumentar la transparencia de sus normas para determinar el control de una organización bancaria. (1730 GMT)

-La abogada de derechos humanos Amal Clooney y el ganador del Premio Nobel de la Paz Denis Mukwege hablan ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual en conflictos bélicos.

BRASIL:

-La agencia de estadísticas agrícolas Conab da a conocer las nuevas estimaciones para la cosecha de caña 2019/20, que incluye proyecciones para la producción de azúcar y etanol. (1200 GMT)

-Modelos presentan las creaciones de diseñadores durante la Semana de la Moda de Sao Paulo.

MÉXICO: -El conglomerado Alfa, uno de los mayores del país, da a conocer los resultados corporativos de los primeros tres meses del año, después del cierre de los mercados. -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica las cifras de desempleo de marzo. (1400 GMT)

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó preside una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas.

PANAMÁ:

-El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Laurentino Cortizo realiza un mitin de campaña en Ciudad de Panamá antes de la elección general del 5 de mayo.

RESTO DEL MUNDO: -Se publica el índice anticipado de confianza del consumidor de la zona euro de abril. Economistas consultados esperan en promedio una baja de 7 puntos en la lectura del cuarto mes del año. (1400 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS SRI LANKA- Los atentados explosivos en Sri Lanka fueron una represalia por los ataques a las mezquitas en Nueva Zelanda, dijo el martes un funcionario del país, mientras el Estado Islámico se adjudicó la autoría de las explosiones coordinadas que mataron a 321 personas. TWITTER- Twitter Inc publicó unos ingresos superiores a los esperados en el primer trimestre y un aumento mayor del previsto en la cifra de usuarios activos, una señal de que la plataforma de redes sociales puede haber encontrado una senda sostenible tras un año de estancamiento en este apartado.

IRÁN PETRÓLEO- Estados Unidos cometió un grave error al politizar al petróleo y usarlo como un arma, dijo el ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh, durante una sesión del Parlamento, según un reporte de la agencia de noticias local IRNA. COREA DEL NORTE RUSIA- El líder norcoreano, Kim Jong Un, visitará Rusia para una cumbre con el presidente Vladimir Putin, confirmó la prensa estatal de Corea del Norte ZONA EURO- La deuda pública en Grecia e Italia, los dos países más endeudados de la zona euro, creció el año pasado, mientras que el bloque en conjunto registró una disminución general de sus pasivos, dijo la oficina de estadísticas de la Unión Europea. MÉXICO- La cancillería mexicana llamó a EEUU a agilizar con “urgencia” el comercio en la frontera común y reiteró que el retraso en el flujo de mercancías, afectado por medidas para enfrentar la migración, sólo daña a ambas naciones. BCE- Benoit Coeure, miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, dijo en una entrevista que no ve ninguna razón para crear una tasa de depósitos escalonada que exima a los bancos de parte de pagar por mantener dinero inactivo en el BCE. METALES- A las 1124 GMT, el oro al contado caía un 0,16 por ciento, a 1.272,59 dólares la onza, en tanto, a las 0707 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0.8 por ciento, a 6.427 dolares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1125 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,31 por ciento, a 74,27 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos sumaba un 0,58 por ciento, a 65,93 dólares por barril MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas caían en una semana repleta de resultados empresariales, con un descenso en las acciones del fabricante de baterías belga Umicore tras presentar unas perspectivas decepcionantes, aunque un repunte en las acciones de energía ayudaba a limitar las pérdidas. El índice STOXX caía a las 0737 GMT tras siete sesiones consecutivas de ganancias, con todos los índices principales en rojo, excepto el británico FTSE 100, que subía levemente ayudado por las acciones de energía. MERCADOS ASIA- Las acciones en Hong Kong terminaron sin cambios el lunes después de un largo fin de semana festivo, mientras que las acciones H quedaron rezagadas como una promesa de ajuste de políticas de una reunión de alto nivel presidida por el presidente Xi Jinping, que se sumó a las preocupaciones de los inversores por un ritmo más lento en China. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES PETRÓLEO-SANCIONES- Estados Unidos exigió que todos los clientes de Irán suspendan las compras de crudo antes del 1 de mayo o enfrenten sanciones, una medida que busca dejar sin ingresos a Teherán, lo que provocó un alza del petróleo a máximos de seis meses por el temor a una crisis de oferta. La medida del gobierno del presidente Donald Trump de no renovar las exenciones de las sanciones a algunos compradores de petróleo iraní fue más drástica de lo que algunos países esperaban. BRASIL-SOJA- Las exportaciones a China caerán este año ya que la peste porcina africana en el gigante asiático ha reducido la demanda de alimentos para animales, pero el potencial crecimiento de las ventas de carne al exterior compensaría esa baja, dijo la ministra de Agricultura de Brasil. Los envíos estadounidenses de soja se desplomaron el año pasado, luego de que China impuso aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de la oleaginosa de la mayor economía mundial. Debido a esto, el gigante asiático aumentó sus compras a Brasil, lo que llevó a que las exportaciones de soja del país se dispararan. PETRÓLEO-EEUU- Los inventarios de crudo y productos refinados habrían caído la semana pasada, mostró un sondeo preliminar de Reuters. Si las existencias de gasolina bajan, marcaría su décima semana consecutiva de retrocesos. Cinco analistas consultados por Reuters estimaron, en promedio, que los inventarios de crudo habrían bajado en 200.000 barriles en la semana al 19 de abril.

ECONOMÍA-ARGENTINA- Registró en el primer trimestre del año un superávit primario de 10.347 millones de pesos (238,7 millones de dólares), equivalente al 0,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), informó el Gobierno. El saldo superó el objetivo para el período enero-marzo, de 6.000 millones de pesos, lo que supone un respiro para el Gobierno en medio de una crisis. Sin embargo, solo en marzo las cuentas públicas arrojaron un déficit de 13.037 millones de pesos (300,7 millones de dólares), contra un resultado negativo de 14.702 millones de igual mes de 2018. ECONOMÍA-MÉXICO- La inflación interanual se habría acelerado hasta la primera quincena de abril ante incrementos en los precios de algunos alimentos, mostró un sondeo de Reuters. La mediana de los pronósticos de 10 especialistas arrojó una tasa del 4,22 por ciento para la inflación quincenal interanual, por arriba del 4,06 por ciento de la segunda mitad de marzo. En la quincena, los precios habrían caído un 0,19 por ciento por la entrada en vigor de tarifas de verano de electricidad, mientras que para el índice subyacente la mediana de las proyecciones arrojó una tasa del 0,18 por ciento, según el sondeo.

WALLSTREET- Cerró casi sin cambios en una sesión de poco volumen de operaciones, en la que las mayores alzas se dieron en el sector de energía. Los inversores están esperando los resultados de algunas de las compañías más grandes del S&P 500, incluidas Boeing Co, Amazon.com Inc y Facebook Inc, que reportan más adelante en la semana. Las cifras podrían aliviar los temores a una recesión. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 48,49 puntos, o un 0,18 por ciento, a 26.511,05 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 2,94 puntos, o un 0,10 por ciento, a 2.907,97 unidades. El Nasdaq, en tanto, sumó 17,21 puntos, o un 0,22 por ciento, a 8.015,27 unidades.

TESLA- Su presidente ejecutivo, Elon Musk, dijo que los taxis sin conductores humanos estarán disponibles en algunos mercados el próximo año gracias a mejoras exponenciales en la tecnología. “Probablemente, dentro de dos años haremos un auto sin volantes ni pedales”, pronosticó, pese a que reconoció que a menudo no ha cumplido plazos y que su presentación del lunes comenzó con 30 minutos de retraso. Musk también presentó un microchip para vehículos que se conducen solos que Tesla espera le ofrezca una ventaja sobre sus rivales y convenza a los inversores de que su inversión en la autonomía dará sus frutos.

SAMSUNG- El fabricante de productos electrónicos dijo que retrasará la presentación pública de su nuevo teléfono Galaxy Fold, sin informar de plazos. El anuncio se conoce días después de que algunas personas que probaron el teléfono plegable de 1.980 dólares reportaron problemas con unidades de prueba tras solo uno o dos días de uso. Samsung pospuso eventos de medios que tenía planeado esta semana en Hong Kong y Shanghai. “Para evaluar en profundidad la información y realizar más pruebas internas, hemos decidido retrasar el lanzamiento del Galaxy Fold. Planeamos anunciar la fecha de lanzamiento en las próximas semanas”, dijo un portavoz de Samsung. TRUMP-ÓRDENES- El presidente Donald Trump refutó preguntas sobre la disposición de su personal para cumplir con sus órdenes y la posibilidad de que haya un juicio político en su contra en el Congreso de Estados Unidos, días después de que el reporte de un fiscal destacó ambos problemas. El informe de 448 páginas del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 reveló que personal y colaboradores de Trump a veces ignoraban sus solicitudes para enviar mensajes a otros, incluido uno para despedir a Mueller. “Nadie me desobedece”, dijo el republicano cuando se le preguntó si estaba preocupado por que no se cumplan sus órdenes, durante una celebración anual de Pascua en la Casa Blanca.

EEUU-FBI- El líder de un grupo armado que ha estado deteniendo a inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos desde México presumió haber estado entrenando para asesinar al expresidente Barack Obama y a Hillary Clinton, según dijo un agente del FBI. Larry Hopkins, líder del grupo Patriotas Constitucionales Unidos (UCP, por sus siglas en inglés), cuyos miembros armados y vestidos de camuflaje aseguran haber ayudado a detener a unos 5.600 inmigrantes en el desierto de Nuevo México en los últimos 60 días, fue arrestado el viernes acusado de porte de armas. En documentos judiciales, el FBI dijo que mientras investigaba al grupo de Hopkins en 2017, varios testigos le acusaron de decir que el UCP estaba planeando el asesinato de Obama, de la excandidata presidencial demócrata Clinton y del inversor George Soros.