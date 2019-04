LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (30 de abril)

LA AGENDA DEL MARTES 30 DE ABRIL EEUU:

-La agrupación Conference Board da a conocer su índice de confianza al consumidor de abril, que se espera haya aumentado a 126 puntos desde la lectura de 124,1 puntos de marzo, de acuerdo a estimaciones de analistas

-La Asociacion Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) entrega las cifras de ventas pendientes de casas en marzo, que habrían rebotado a un alza de 1,1 por ciento desde el descenso de 1 por ciento registrado en febrero.

-El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de política monetaria de dos días para decidir sobre las tasas de interés. Recientemente, el banco central puso freno a su ciclo de endurecimiento monetario, en medio de una mayor incertidumbre sobre el ritmo de expansión de la economía.

-Apple reportaría una caída de sus utilidades e ingresos durante el segundo trimestre, luego del cierre de la Bolsa de Nueva York. Los inversores estarán ansiosos por conocer los nuevos productos del fabricante del iPhone después de que la compañía recortó su guía de ventas en el primer trimestre.

-Facebook organiza su conferencia anual de desarrolladores F8, donde se espera que anuncie nuevos servicios. En su encuentro de año pasado, la mayor red social del mundo reveló un nuevo servicio online de citas.

-El Instituto Americano del Petróleo (API) divulga su reporte sobre los inventarios del crudo del país en la semana terminada el 27 de abril. (2030 GMT)

BRASIL: -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística emite su informe sobre el índice de precios al productor de marzo (1200 GMT).

-Instituto Brasileño de Geografía y Estadística divulga el dato de desempleo de marzo. -El Banco Central revela el balance presupuestario para el tercer mes del año. (1230 MGT)

MÉXICO: -La Secretaria de Hacienda y Crédito Público divulga los datos en moneda local sobre la balanza fiscal durante marzo. (2200 GMT)

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía difunde su Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto del primer trimestre. (1300 GMT)

-La petrolera estatal Pemex reporta sus resultados del primer trimestre.

ARGENTINA: -El Gobierno emite el informe sobre la actividad económica en febrero. Analistas encuestados por Reuters apuntan a una contracción interanual de 5,4 por ciento en el mes (1900 GMT).

-Sindicatos realizan una huelga contra las políticas del gobierno del presidente Mauricio Macri.

COLOMBIA:

-El Departamento Nacional de Estadísticas publica el informe de desempleo de marzo. (1500 GMT)

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por muchos países occidentales como el legítimo líder interino del país, preside una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas. (1500 GMT)

ASIA: -Los mercados japoneses permanecen cerrados esta semana por la celebración de una festividad local. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS VENEZUELA- El líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó al frente de una base aérea de Caracas a soldados y civiles a salir a las calles para buscar “el cese definitivo” del gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de aparecer en un video rodeado de efectivos militares. CHINA- La actividad fabril de China se expandió por segundo mes consecutivo en abril, pero a un ritmo mucho más lento de lo esperado, según mostró un sondeo, que apunta a que la economía sigue luchando por ganar tracción a pesar de los estímulos del Gobierno. ALEMANIA- La inflación anual en la economía más grande de Europa se aceleró en abril hacia la meta del Banco Central Europeo, según sugieren datos publicados por los estados alemanes, aunque el aumento podría deberse a aumentos extraordinarios de precios durante las vacaciones de Semana Santa. TRUMP-EEUU- Donald Trump, tres de sus hijos y siete de sus empresas presentaron una demanda federal contra Deutsche Bank y Capital One Financial Corp para que estas entidades no puedan responder ante las citaciones federales por la investigación en curso sobre los acuerdos financieros del presidente estadounidense. IRÁN- La república islámica seguirá exportando petróleo pese a la presión ejercida por Estados Unidos para que el país asiático reduzca sus envíos a cero, dijo el presidente iraní Hassan Rouhani en un discurso retransmitido en directo por la televisión pública. SANTANDER- El grupo español informó de una caída del 10 por ciento interanual en su beneficio neto del primer trimestre porque la fortaleza del negocio en Latinoamérica no bastó para compensar una evolución más floja en los mercados de Reino Unido y Polonia. REPSOL- El beneficio neto ajustado de la petrolera española creció un 6 por ciento interanual en el primer trimestre del año porque la caída en el precio de los hidrocarburos y las paradas de producción en Libia se vieron compensados por menores costos y la fortaleza del dólar. METALES- A las 1120 GMT, el oro al contado subía un 0,50 por ciento, a 1.285,92 dólares la onza, en tanto, a las 1055 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0.8 por ciento, a 6.446 dolares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1121 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 1,24 por ciento, a 72,93 dólares por barril, en tanto, a las 1122 GMT, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía un 1,39 por ciento, a 64,38 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las acciones europeas caían con un descenso de los bancos y un débil dato manufacturero de China que ensombrecía el repunte del fabricante de chips AMS, con los inversores atentos a las cifras de crecimiento de la economía de la zona euro. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,14 por ciento en horas de la mañana. MERCADOS ASIA- Las acciones de Hong Kong cerraron más débiles, afectadas por la disminución de los segmentos de propiedades y energía. En Shanghái, el índice referencial compuesto ganó un 0,4 por ciento a 3.075,74 puntos. El mercado cerrará el 1 de mayo por el feriado del Día del Trabajador, mientras que el mercado japonés se mantiene sin operaciones esta semana. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU- Los gastos de los consumidores se incrementaron a su mayor ritmo en más de nueve años y medio en marzo, aunque las presiones inflacionarias permanecieron tenues ya que una medición clave sobre los precios mostró su menor avance anualizado en 14 meses. El incremento en el gasto personal, revelado por el Departamento del Comercio, es una buena señal en torno al aumento del consumo hacia el segundo trimestre, luego de desacelarse drásticamente en los primeros tres meses del año.

FED- La Reserva Federal mantendría las tasas de interés estables en su reunión de política monetaria esta semana, porque los banqueros centrales siguen examinando cómo conciliar el sólido crecimiento económico en Estados Unidos, mayor al esperado, con una débil inflación. Los funcionarios no han dado ninguna señal en las últimas semanas de algún cambio en la tasa de referencia de los préstamos a un día del banco central de Estados Unidos, que actualmente está en un rango de un 2,25 por ciento a un 2,50 por ciento.

COMERCIO- El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que espera que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo sobre comercio con dos rondas más de negociaciones, según una entrevista transmitida por televisión. Mnuchin también dijo que parte de las discusiones en torno a la implementación de los compromisos está cerca de ser completada, en declaraciones a la cadena Fox Business poco antes del comienzo de una nueva serie de negociaciones sobre comercio en Pekín.

ARGENTINA PESO- El Banco Central dijo que podrá vender dólares si el tipo de cambio se ubicara por debajo del limite previsto de 51,448 pesos por unidad, en busca de evitar que una mayor caída de la moneda doméstica alimente la crisis que atraviesa el país. Tras el anuncio, la moneda en la plaza interbancaria se apreció un 3,56 por ciento, a 44,35/44,37 unidades por cada dólar al cierre. Sin embargo, el peso arrastra una pérdida del 15,03 por ciento en el transcurso de 2019.

ARGENTINA ECONOMÍA- La actividad económica del país habría caído un 5,4 por ciento en el segundo mes del año, afectada principalmente por el bajo desempeño de la industria manufacturera y el consumo, según el promedio de un sondeo de Reuters. Con la merma de febrero, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registraría su undécimo mes consecutivo en terreno negativo.

PETRÓLEO- Los inventarios de crudo en Estados Unidos habrían aumentado la semana pasada, al tiempo que los productos refinados habrían descendido, mostró un sondeo preliminar de Reuters. Una caída en las existencias de gasolina marcaría su undécima semana consecutiva de retroceso. Seis analistas consultados por Reuters estimaron, en promedio, que los inventarios de crudo habrían subido en 1,1 millón de barriles en la semana al 26 de abril.

CRUDO PESADO- Las sanciones más estrictas de Estados Unidos contra el petróleo iraní a partir de mayo aumentan la gran cantidad de factores que restringen la oferta mundial de crudo mediano-pesado, elevando los precios de los barriles más escasos y estableciendo un enfrentamiento entre compradores y vendedores. Las medidas contra los envíos iraníes se suman al veto de Washington sobre el crudo venezolano y a los problemas de producción en Angola, otro gran productor de grados de crudo densos, que son más adecuados para elaborar productos refinados lucrativos, como el combustible para aviones.

WALL ST- El S&P 500 subió a un máximo histórico fortaleciendo las expectativas de que la racha alcista del mercado, que ya se prolonga por 10 años, tenga aún más margen de subida, luego de conocerse cifras económicas alentadoras en Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones subió 11,06 puntos, o un 0,04 por ciento, a 26.554,39 unidades; mientras que el S&P 500 sumó 3,15 puntos, o 0,11 por ciento, a 2.943,03 unidades. El Nasdaq ganó 15,46 puntos, o un 0,19 por ciento, a 8.161,85 unidades.

BOEING- El presidente ejecutivo de la firma, Dennis Muilenburg, conservó su empleo en una reunión anual de accionistas y prometió recuperar la confianza del público luego de enfrentar duras preguntas sobre dos accidentes fatales del avión 737 MAX. En medio de la mayor crisis que ha enfrentado en sus casi cuatro años como presidente ejecutivo, Muilenburg sobrevivió a una moción de los accionistas de separar los roles que ocupa como presidente ejecutivo y jefe del directorio de Boeing.

GRUPO MÉXICO- El gigante minero, uno de los mayores productores de cobre del mundo, informó que su utilidad neta creció un 22,1 por ciento interanual en el primer trimestre, debido a ganancias en activos financieros en Tesorería que compensaron una caída en sus ingresos. Grupo México, con operaciones también en los sectores ferroviario, petrolero y de infraestructura, obtuvo un beneficio neto de 626 millones de dólares en el periodo, frente a los 513 millones de dólares registrados entre enero y marzo de 2018.

AMÉRICA MÓVIL- El gigante mexicano de telecomunicaciones informó que sus ganancias crecieron un 3,6 por ciento interanual en el primer trimestre, superando las expectativas del mercado, gracias a menores costos y gastos. América Móvil, la cabeza del imperio de negocios del magnate Carlos Slim, obtuvo un beneficio de 19.443 millones de pesos (1.002 millones de dólares) frente a los 18.766 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2018.

SPOTIFY- La plataforma de transmisión de música líder en el mundo dijo que había llegado a 100 millones de suscriptores pagados, y reportó un alza mayor a la esperada de sus ingresos del primer trimestre. Spotify Technology SA, que tiene el doble de los abonados de su rival inmediato Apple, ha establecido servicios en India, Oriente Medio y en África del Norte en los últimos meses, tratando de impulsar una nueva etapa de crecimiento con una agresiva oferta de precios en el mundo en desarrollo.

ESPAÑA- Los socialistas analizaban posibles socios para formar un nuevo Gobierno en España tras ganar las elecciones generales, aunque sin lograr una mayoría en un Parlamento profundamente fragmentado que podría generar una incertidumbre política prolongada. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, rechazó cualquier prisa para analizar posibles opciones de coalición y dijo que los socialistas intentarán gobernar solos, mientras que la líder del partido, Cristina Narbona, aseguró también que no existe premura por decidir.

MÉXICO- El Senado aprobó una reforma laboral dirigida a fomentar la democracia sindical, la que ayudaría a que la oposición en el Congreso de Estados Unidos respalde la ratificación de un nuevo acuerdo que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los senadores mexicanos dieron el visto bueno al proyecto propuesto por el partido oficialista Morena y ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación. La reforma, que según parlamentarios mexicanos se adecua a tratados internacionales firmados por el Gobierno, fue avalada antes por los diputados. (REUTERS HE MG/)