LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (3 de mayo)

LA AGENDA DEL VIERNES 3 DE MAYO EEUU: -El Departamento del Trabajo publica su reporte nacional sobre la creación de empleo en abril. Los mercados esperan que las nóminas no agrícolas se hayan incrementado en 185.000 en el cuarto mes del año, luego de haber aumentado en 196.000 en marzo. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo difunde la tasa de desempleo de abril. El mercado espera que se haya mantenido estable en un 3,8 por ciento. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo informa la variación de los salarios promedio por hora, una medición clave para anticipar el ciclo inflacionario, correspondiente a abril. Analistas consultados por Reuters esperan un alza de 0,3 por ciento en el mes, luego del incremento de un 0,1 por ciento visto en marzo. (1230 GMT)

-El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) revela su lectura de la actividad no manufacturera en abril, que según las proyecciones habría avanzado a 57 desde la medición de 56,1 en marzo. (1400 GMT)

-Markit Economics da a conocer su Índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector de servicios correspondiente a abril. (1345 GMT)

-La Hoover Institution de la Universidad de Stanford organiza un foro con distintos paneles de discusión en los que participarán el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida (1530 GMT); el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams (1745 GMT); la gobernadora del banco central, Michelle Bowman (1900 GMT); la jefa de la Fed de Cleveland, Loretta Mester; la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly; el jefe de la Fed de Dallas, Robert Kaplan; y el presidente de Fed de St. Louis, James Bullard (2345 GMT), en Stanford, California.

-La estrella de la música pop Madonna recibe un tributo en la gala de los premios GLAAD Media en Nueva York.

-Un cohete Falcon 9 de SpaceX lanza la misión de carga Dragon CRS-17 a la Estación Espacial Internacional desde la Estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral, Florida.

ARGENTINA: -La Secretaría de Agroindustria publica su informe semanal sobre el avance de la siembra y cosecha de granos. COLOMBIA: -La Federación Nacional de Cafeteros divulga sus cifras de producción y exportaciones de café correspondientes a abril (1700 GMT). -El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) da a conocer su informe del Índice de Precios al Consumidor en abril. (1900 GMT)

-El grupo embotellador y cervecero chileno CCU, en asociación con la firma local Postobón, inaugura una planta de producción de cerveza cerca de Bogotá. (1800 GMT) -Reuters entrevista a la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero. (1630 GMT)

PERÚ:

-Representantes del bloque regional Grupo de Lima se reúnen en la capital peruana para discutir la crisis política en Venezuela.

PANAMÁ: -Observadores internacionales arriban al país, que se alista para las elecciones presidenciales de este domingo. La campaña se ha centrado en cambiar la imagen de la nación, tres años después de quedar expuesta como un santuario de evasión fiscal para ricos y famosos con la revelación de los llamados “Papeles de Panamá”. RESTO DEL MUNDO: -En la semana en que la actriz Audrey Hepburn habría cumplido 90 años, su hijo Sean Hepburn Ferrer inaugura una exhibición en Bélgica sobre la vida y carrera de la estrella de Hollywood, quien nació en Bruselas. -El monarca Maha Vajiralongkorn de Tailandia acude al Palacio de la Esmeralda para su proclamación como patrono del Budismo. -El emperador Naruhito, que ascendió al trono esta semana, saluda por primera vez al pueblo japonés desde su balcón en el palacio real de Tokio. -El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, habla sobre las actuales condiciones económicas y la política monetaria en un evneto en Estocolmo, Suecia. (1415 GMT) -Día Mundial de la Libertad de Prensa. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ZONAEURO- El incremento de los precios en la zona euro se aceleró más de lo esperado en abril por un mayor costo de la energía y los servicios, mientras que la inflación subyacente, seguida muy de cerca por el Banco Central Europeo, también subió, según mostraron datos provisionales.

RUSIA-EEUU- El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sostendrá conversaciones cara a cara con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la próxima semana en Finlandia, un inusual encuentro en momentos en que ambos países están enfrentados por sus posiciones respecto a la crisis política en Venezuela. ADIDAS- La empresa alemana anunció un incremento del beneficio que superó las expectativas gracias a los altos márgenes del comercio electrónico, compensando la desaceleración del total de ventas por los problemas en la cadena de suministro del mercado norteamericano y el declive en Europa. VENEZUELA- La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que revele el paradero del legislador de oposición Gilber Caro, quien fue arrestado la semana pasada. COREA DEL NORTE- El país ha reducido las raciones públicas de alimentos a 300 gramos por día, el nivel más bajo para esta época del año, y es probable que haya más recortes después de que la producción agrícola fuera la menor en una década, dijo la ONU. METALES- A las 1123 GMT, el oro al contado caía un 0,04 por ciento, a 1.269,79 dólares la onza, en tanto, a las 1110 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0.3 por ciento, a 6.183 dolares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1124 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 0,42 por ciento, a 70,45 dólares por barril, en tanto, a las 1125 GMT, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaba un 0,08 por ciento, a 61,76 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las acciones europeas subían ayudadas por el tirón del sector bancario y del grupo de ropa deportiva alemán Adidas, un día después de que el índice regional sufriera su peor caída en seis semanas. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1 por ciento a las 0706 GMT, aunque va en camino de cerrar la semana con un descenso del 0,5 por ciento, que sería su peor desempeño en seis semanas. MERCADOS ASIA- Las acciones de Hong Kong cerraron al alza, luego de que las fuertes ganancias de HSBC Holdings Plc superaran los estimados, lo que elevó la confianza en un día tranquilo, ya que los mercados de China continental permanecieron cerrados por un feriado. El mercado japonés se mantiene sin operaciones esta semana. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES ECONOMÍA-MÉXICO- El crecimiento de México desaceleraría este año para repuntar en 2020, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe, antes de asegurar que la situación de la endeudada estatal petrolera Pemex amenaza el perfil crediticio del país. El PIB de México, la segunda mayor economía de Latinoamérica, se contrajo en el primer trimestre en comparación con los tres meses previos, según datos preliminares publicados esta semana, nublando aún más las expectativas para el crecimiento durante 2019. “El crecimiento se fortalecerá moderadamente en el mediano plazo. La inversión se recuperará gracias a los proyectos de infraestructura planificados que se complementarán con instituciones conducentes a la inversión privada”, dijo la OCDE, que estima que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá un 1,6 por ciento este año y un 2 por ciento en 2020.

RUSIA-PETRÓLEO- La producción bajó a 11,23 millones de barriles por día (bpd) en abril, desde 11,3 millones de bpd en marzo, pero siguió por encima de los niveles comprometidos en un acuerdo para reducir el bombeo con otros grandes exportadores, indicaron datos del Ministerio de Energía. Rusia se comprometió a disminuir su producción de crudo en 228.000 bpd, a cerca de 11,18 millones de bpd, desde los casi 11,41 millones de bpd que bombeó en octubre de 2018, un volumen usado como referencia en el acuerdo de suministros que pactó con la OPEP y otros aliados. GRANOS-ARGENTINA- La producción de maíz del ciclo 2018/19 llegará al nivel récord de 48 millones debido a rendimientos mejores a los previstos, pronosticó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que previamente había estimado una cosecha de 46 millones de toneladas. La entidad dejó sin cambios en 55 millones de toneladas su previsión para la cosecha de soja de Argentina, uno de los mayores exportadores mundiales de granos.

MINERÍA-PERÚ- El Gobierno del país sudamericano dijo que elabora un marco regulatorio para la explotación de litio con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en un esfuerzo por sacar adelante un importante yacimiento en el sur del país. El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó que la norma “no necesariamente” tiene que pasar por el Congreso unicameral que tiene como mayoría de partidos de la oposición. “Tenemos un primer avance de marco normativo. Esperamos pronto tener algo más concreto pero ya se está trabajando con el IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear) y el USAID”, dijo Ísmodes, en una conferencia con la prensa extranjera. EEUU-PERFORACIÓN- El Gobierno del presidente Donald Trump reveló el jueves su plan final para revertir las medidas de seguridad de perforación en el aguas abiertas puestas en práctica por su predecesor, Barack Obama, tras el fatal derrame de petróleo de BP Deepwater Horizon en 2010, el peor en la historia de Estados Unidos. El plan, que generó preocupaciones de activistas sobre potenciales riesgos para los trabajadores y el medio ambiente, haría que las empresas petroleras ahorren al menos 1.000 millones de dólares en 10 años, de acuerdo a una portavoz del Departamento del Interior.

WALLSTREET- Las acciones en la bolsa de Nueva York se alejaron aún más de sus máximos récord, ya que las acciones relacionadas a la energía cayeron en conjunto con los precios del petróleo y mientras los inversores siguieron analizando los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 122,35 puntos, o un 0,46 por ciento, a 26.307,79 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 6,21 puntos, o un 0,21 por ciento, a 2.917,52 unidades. El Nasdaq, en tanto, cayó 12,87 puntos, o un 0,16 por ciento, a 8.036,77 unidades.

BEYOND MEAT- Las acciones del fabricante de hamburguesas veganas subieron más de un 160 por ciento en su primer día de cotización en el mercado, porque los inversores se interesan en la creciente popularidad del veganismo. Los papeles abrieron a 46 dólares, mucho más que los 25 dólares a las que se colocaron en la oferta pública inicial (OPI). Las acciones subieron a 50 dólares solo minutos después de comenzar a cotizar y se detuvieron por la volatilidad, después se reanudaron las operaciones, para cerrar con un alza de 163 por ciento a 65,75 dólares tras marcar un máximo de 72,95 dólares. El precio al cierre valoraba a la empresa en unos 3.800 millones de dólares.

COLOMBIA-FARC- El Senado decidió enviar a la Corte Constitucional una ley para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC objetada por el presidente Iván Duque, para que decida la legalidad de una votación que rechazó las modificaciones propuestas por el mandatario. La decisión se adoptó después de que los senadores que se oponen a las objeciones presentadas por Duque a la Justicia Especial para la Paz (JEP) lograron 47 votos, mientras que quienes las respaldan consiguieron 34. El mandatario objetó en marzo ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley. De acuerdo con las directivas del Senado, para lograr la mayoría calificada se requerían 48 votos, por lo que consideran que, al no lograrla, debería darse una nueva votación.

RELIGIÓN-ARGENTINA- Grupos que luchan contra el abuso sexual dentro de la Iglesia denunciaron a obispos de Argentina por supuestamente encubrir este tipo de delitos en el país y pidieron al Papa Francisco tomar medidas más firmes para abordar el problema. La presentación fue hecha en un acto en la Ciudad de Buenos Aires por líderes de las organizaciones internacionales Ending Clergy Abuse (ECA) y BishopAccountability.org y personas que denunciaron abusos en casos particulares. “Si el Papa Francisco no puede hacer que la tolerancia cero (a los abusos) ocurra en Argentina, no va a poder hacer que ocurra en ninguna otra parte”, dijo en inglés Peter Isely, uno de los miembros fundadores de ECA. (REUTERS HE MG/)