LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (8 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 8 DE MAYO EEUU: -La Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) presenta se reporte semanal de inventarios de petróleo. (1430 GMT)

-Thomson Reuters/Ipsos revelan su índice primario de confianza del consumidor de mayo. (1500 GMT)

-La gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, realiza comentarios en la apertura de un foro del banco central en Richmond, Virginia, en el que también participa el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. (1230 GMT)

-El Instituto de Gerencia y Abastecimiento publica sus proyecciones económicas semianuales en su Reporte sobre Negocios Manufactureros y No Manufactureros. (1400 GMT) -Walt Disney Co reporta sus resultados del segundo trimestre. El mercado espera que informe una caída de sus utilidades, debido a los gastos en los que ha incurrido para armar su servicio de reproducción de contenidos en línea Disney+. (2000 GMT) -La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, vota si cita al fiscal general William Barr por desacato al Congreso debido a que no entregó una versión no censurada del reporte del fiscal especial Robert Mueller. (1400 GMT)

-Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán y asesor del secretario de Estado, Mike Pompeo, habla ante un grupo de expertos en Washington. (1730 GMT)

-Los conductores de Uber Technologies Inc realizan una huelga en diferentes ciudades de Estados Unidos contra el reciente recorte de un 25 por ciento a sus salarios. (1900 GMT)

-Conferencia anual de desarrolladores de software de Google. BRASIL: -Thomson Reuters/Ipsos divulgan su índice primario de confianza del consumidor de mayo. (1500 GMT)

-El Comité de Política Monetaria del Banco Central mantendría su tasa de interés referencial estable en un 6,5 por ciento. (2100 GMT) -Conductores de Uber se suman al movimiento “Uber Off” durante una huelga contra la compañía.

MÉXICO:

-Thomson Reuters/Ipsos entregan su índice primario de confianza del consumidor de mayo. (1500 GMT)

ARGENTINA:

-Thomson Reuters/Ipsos difunden su índice primario de confianza del consumidor de mayo. (1500 GMT)

VENEZUELA:

-Un barco del Comité Internacional de la Cruz Roja cargado con ayuda humanitaria llega a La Guaira. CANADÁ:

-La directora financiera de Huawei Technologies Co Ltd, Meng Wanzhou, se presenta ante un tribunal en el marco de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Este no es el inicio de la audiencia de extradición, que aún no ha sido agendado.

BELICE:

-Referendo para decidir si el país pide la mediación de la Corte Internacional de Justicia en una disputa territorial con Guatemala.

RESTO DEL MUNDO:

-Pompeo se reúne en Londres con la primera ministra británica, Theresa May, y el secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt.

-El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recibe en Moscú a su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif. -La fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda informa al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Libia. (1900 GMT)

-Elecciones a la Asamblea Nacional de Sudáfrica.

-El Buró Nacional de Estadísticas de China da a conocer el Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios al Productor de abril. (0130 GMT del jueves)

-Día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS IRÁN- El gobierno iraní dijo que había comenzado a reducir parte de los compromisos incluidos en su acuerdo nuclear de 2015 y amenazó con continuar en este camino si las potencias mundiales no le protegen de las sanciones de Estados Unidos, un año después de que Washington se retiró del pacto. ALEMANIA- La producción industrial alemana aumentó inesperadamente en marzo, impulsada por un mayor volumen de bienes de consumo y construcción. Sin embargo, el Ministerio de Economía advirtió que las perspectivas se mantienen moderadas debido a las fricciones comerciales y al Brexit. THOMSON REUTERS- Thomson Reuters Corp reportó una ganancia trimestral más alta de la esperada y reafirmó su pronóstico para el resto de este año y el 2020. PETROBRAS- La firma con participación estatal Petróleo Brasileiro SA reportó resultados trimestrales que incumplieron las expectativas, aunque la gerencia señaló un potencial aumento de la producción en el segundo trimestre debido a un mayor bombeo de nuevas plataformas. TRUMP- Los negocios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdieron un total de más de 1.000 millones de dólares entre 1985 y 1994, según el diario The New York Times, que dijo obtuvo copias impresas de las transcripciones oficiales que tiene el Servicio de Impuestos Internos. METALES- A las 1116 GMT, el oro al contado subía un 0,39 por ciento, a 1.289,27 dólares la onza, mientras que a las 0721 GMT el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres sumaba un 0,3 por ciento, a 6.198 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1117 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 0,49 por ciento, a 69,54 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaba un 0,36 por ciento, a 61,18 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Los principales índices bursátiles europeos caían por tercer día seguido, al intensificarse la preocupación por las negociaciones entre Estados Unidos y China, aunque la buena acogida a los resultados de Wirecard y Siemens impulsaba al mercado alemán. El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,1 por ciento a las 0730 GMT, tocando su nivel más bajo en más de cuatro semanas. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cayeron debido a que las exportaciones entregaron cifras más bajas de lo esperado, sumándose a la preocupación por la pugna entre Pekín y Washington. El índice Shanghái Composite cayó un 1,1 por ciento, a 2.893,76 puntos, mientras que el CSI300 de acciones destacadas perdió un 1,4 por ciento. Por su parte, el Nikkei japonés cayó un 1,5 por ciento, su nivel más bajo desde el 2 de abril.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES CHINA-EEUU- El viceprimer ministro chino, Liu He, visitará Estados Unidos esta semana para asistir a las conversaciones comerciales, poniendo paños fríos a una escalada en las tensiones después de que Trump prometió subir los aranceles al gigante asiático. Funcionarios estadounidenses han acusado a China de dar marcha atrás en los compromisos que asumió durante meses de negociaciones para terminar con su guerra comercial.

VENEZUELA-GIC- El Grupo Internacional de Contacto, conformado por países americanos y europeos, dijo que su prioridad es evitar una escalada de la crisis en Venezuela y que está listo para enviar una misión política a la nación sudamericana para buscar una solución democrática. En una declaración conjunta, el grupo de naciones reiteró su llamado a encontrar una solución pacífica mediante elecciones libres y transparentes. Sin embargo, dijo que aún es “muy pronto” para saber si el gobierno en Caracas aceptará esa alternativa. GOOGLE- Alphabet Inc lanzó versiones más asequibles de sus móviles Pixel, aproximadamente a la mitad del precio de los modelos actuales, y acabó con acuerdo exclusivo de distribución en Estados Unidos, un cambio importante en su estrategia de hardware. Desde que llegó al mercado hace tres años, Pixel se ha vendido poco en comparación con los dispositivos de Apple Inc y Samsung Electronics Co. BRASIL-AUTOS- Los fabricantes de vehículos en Brasil advirtieron sobre la amenaza de los autos baratos importados desde México, ya que el fin de un tope para el sector en el comercio bilateral representa un nuevo desafío para el predominio de la manufactura local en el mercado automotor más grande de Sudamérica. Las filiales brasileñas de compañía globales como General Motors Co, Volkswagen y Fiat Chrysler Automobiles, cuyas plantas locales se han beneficiado durante mucho tiempo por altos aranceles, afirmaron a través del grupo de la industria nacional Anfavea que les costó igualar los bajos costos de producción de México. PETRÓLEO-EIA- La Administración de Información de Energía de Estados Unidos recortó sus previsiones para el crecimiento de la demanda mundial por crudo durante 2019 en 20.000 barriles por día (bpd), a 1,38 millones de bpd. Para 2020, la agencia elevó su pronóstico de aumento de demanda en 80.000 bpd, a 1,53 millones de bpd. Además, la EIA aumentó su expectativa de producción de crudo de Estados Unidos en 1,49 millones de bpd en 2019, a un promedio de 12,45 millones de bpd. También pronosticó que el bombeo en 2020 subirá en 930.000 bpd, a 13,38 millones de bpd, por encima de lo estimado previamente. PETRÓLEO-API- Los inventarios en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado la semana pasada, mientras que los de gasolina y destilados descendieron, mostraron datos del grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo. Las existencias de crudo se incrementaron en 2,8 millones de barriles en la semana terminada el 3 de mayo, a 469,2 millones, frente a estimaciones de analistas de un alza de 1,2 millones de barriles. Los inventarios en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato en Estados Unidos subieron en 618.000 barriles, dijo API.

WALLSTREET- Cerró en baja, ya que la tensión comercial entre Estados Unidos y China provocó temores sobre el crecimiento mundial y llevó a los inversores a salir de activos considerados de mayor riesgo. El Promedio Industrial Dow Jones registró su segunda mayor caída porcentual diaria del año, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq vieron su tercer mayor descenso porcentual, pese a que los tres principales índices recortaron sus descensos hacia el cierre de la sesión. El Dow Jones bajó 473,39 puntos, o un 1,79 por ciento, a 25.965,09 unidades; el S&P 500 cayó 48,42 puntos, o un 1,65 por ciento, a 2.884,05 unidades; y el Nasdaq perdió 159,53 puntos, o un 1,96 por ciento, a 7.963,76 unidades.

PERÚ-ODEBRECHT- La fiscalía solicitó 20 años de prisión para Ollanta Humala por cargos de lavado de activos y recepción de dinero ilícito, la primera acusación formal contra un expresidente en las investigaciones de casos de sobornos vinculados con la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal del caso, Germán Juárez, presentó los cargos ante un juez e incluyó en las acusaciones a la esposa y el partido político de Humala, por recibir presuntamente tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011.

DISNEY- Postergó un año el lanzamiento de la secuela de la película de ciencia ficción “Avatar”, hasta diciembre de 2021, y anunció el estreno de nuevas cintas de “Star Wars” en diciembre de 2022, 2024 y 2026. Disney adquirió la franquicia de “Avatar” y otras cintas mediante la compra reciente de 21st Century Fox, de Rupert Murdoch.

FÚTBOL-LIVERPOOL- Una increíble desatención defensiva del Barcelona permitió que Liverpool redondeara una goleada 4-0 para sellar una épica remontada que clasificó al equipo inglés a la final de la Liga de Campeones por segunda temporada seguida. Liverpool, que el año pasado cayó en la final ante Real Madrid, dirimirá la corona continental ante el ganador de la llave que definen el miércoles Ajax y Tottenham Hotspur en Ámsterdam.

REUTERS HE CS