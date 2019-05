LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (9 de mayo)

AGENDA DEL JUEVES 9 DE MAYO -El Departamento del Trabajo presenta su dato semanal de pedidos iniciales de beneficios por desempleo. Analistas estiman que las solicitudes habrían caído en 10.000, a una cifra desestacionalizada de 220.000, en la semana finalizada el 4 de mayo. (1230 GMT)

-El Departamento de Comercio reporta la balanza comercial de marzo. El mercado prevé un déficit de 50.200 millones de dólares, superior al saldo negativo de 49.400 millones de dólares de febrero. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo divulga sus cifras sobre el Índice de Precios al Productor (PPI) en la demanda final, que habría subido 0,2 por ciento en abril, de acuerdo a estimaciones de economistas. (1230 GMT) -El viceprimer ministro chino, Liu He, llega a Washington para una ronda de negociaciones comerciales, en medio de fuertes tensiones entre los dos países que han derivado en nuevas amenazas de aranceles a importaciones de productos chinos por parte del presidente Donald Trump. -El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, interviene en la apertura de la conferencia “Renovando la promesa de la clase media”, organizada por el banco central (1230 GMT). El jefe la Fed de Chicago, Charles Evans, se sumará al evento más tarde en el día. (1815 GMT)

-El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, se refiere al panorama sobre la economía en una exposición de autoridades de política monetaria en Nueva Orleans. (1445 GMT)

-El Departamento del Tesoro realiza una subasta de bonos a 30 años, en el último tramo de la emisión de esta semana. (1700 GMT) -Uber Technologies Inc tiene prevista la colocación de acciones en su anticipado debut en la Bolsa de Nueva York. -El jefe del negocio de desarrollo de movilidad de Ford Motor Co, Sundeep Madra, participa en un foro en Nueva York para referirse a las aplicaciones y servicios que ha diseñado la automotriz a fin de modernizar la conexión a internet de sus vehículos. -El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra una reunión informal sobre los asentamientos israelíes, organizada por Indonesia, que tiene la presidencia del organismo durante mayo. (1900 GMT)

-Google realiza su conferencia anual para desarrolladores de software y anuncia nuevo hardware y características para Gmail, Assistant, Maps, Android y otros softwares y servicios. (1730 GMT)

BRASIL: -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística da a conocer el reporte de ventas minoristas correspondiente a marzo (1200 GMT)

-La embajada de China organiza un evento al que asistirán el embajador Yang Wanming, el ministro de Infraestructura Tarcisio Freitas y empresarios chinos de los sectores de finanzas e infraestructura. (1230 GMT) MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática revela sus cifras de inflación de abril, que de acuerdo a las proyecciones de economistas avanzaría un 0,06 por ciento en el mes. La inflación a 12 meses en abril llegaría a 4,40 por ciento, según las previsiones. (1400 GMT).

ARGENTINA:

-La Bolsa de Cereales de Buenos Aires da a conocer su reporte semanal sobre cultivos.

PERÚ: -El Banco Central publica su decisión de política monetaria luego de su reunión de mayo. Analistas prevén que la tasa de interés referencial se mantendrá en 2,75 por ciento. (2200 GMT). -El Banco Central informa el dato de la balanza comercial correspondiente a marzo. (2130 GMT)

CHILE: -El banco central revela su comunicado de política monetaria y se espera que mantenga sin cambios su tasa de interés clave (TPM) en el 3 por ciento, de acuerdo al consenso de estimaciones de analistas (2200 GMT).

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó se reúne con ejecutivos de empresas en Caracas. (1400 GMT)

EUROPA Y ASIA:

-El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón presenta el dato de gasto familiar correspondiente a marzo. (2330 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- Pekín está completamente preparado para defender sus intereses en la guerra comercial con Estados Unidos, pero espera que el país norteamericano pueda resolver los problemas a través del diálogo en lugar de tomando medidas unilaterales, dijo el Ministerio de Comercio chino.

COREA DEL NORTE- El régimen norcoreano disparó lo que parecieron ser dos misiles de corto alcance, según el Ejército de su vecino del sur, menos de una semana después de que su líder, Kim Jong Un, supervisó un ensayo con múltiples proyectiles. Los dos proyectiles cubrieron distancias de 420 y 270 kilómetros y alcanzaron una altitud de unos 50 kilómetros antes de caer al mar, según un comunicado militar surcoreano.

UE-IRÁN- Los países europeos dijeron que desean preservar el acuerdo nuclear iraní y rechazaron los “ultimátums” de la república islámica, luego de que Teherán redujo las restricciones de su programa nuclear y amenazó con tomar otras medidas que podrían disolver el pacto. Irán anunció el miércoles que dará pasos para disminuir los obstáculos a su programa nuclear, en respuesta a las nuevas sanciones de Estados Unidos tras la salida de Washington del acuerdo hace un año.

MÉXICO-HUAWEI- Tras una larga presión ejercida en México, la compañía china Huawei logró una codiciada encomienda en 2017: proveer equipos para la llamada “red compartida” del país, un ambicioso programa de telecomunicaciones creado para operadores que suministrarán la próxima generación de tecnología. Pero el contrato llegó con algunas limitaciones. Altán Redes, la empresa que está construyendo la red, anunció en 2017 que la parte más delicada del trabajo -que involucra el sistema central y los sitios a lo largo de la frontera de Estados Unidos- iría a Nokia, para otorgarle a Huawei el sur y centro de México.

BRASIL- Un tribunal brasileño ordenó que el expresidente Michel Temer vuelva a la cárcel debido a la investigación en curso en su contra por acusaciones de corrupción. METALES- A las 1119 GMT, el oro al contado subía un 0,24 por ciento, a 1.283,56 dólares la onza, mientras que a las 0704 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,4 por ciento, a 6.122 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1119 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,33 por ciento, a 70,60 dólares por barril, mientras que a las 1121 GMT, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,03 por ciento, a 62,14 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas se hundían después de que los inversores rechazaran los activos de riesgo a la espera de ver si EEUU y China logran evitar una guerra comercial que dañaría la economía mundial. El índice europeo STOXX 600 caía un 0,7 por ciento a las 0720 GMT, tocando un nuevo mínimo de cuatro semanas. MERCADOS ASIA- Las principales acciones chinas cayeron para cerrar en mínimos de 11 semanas debido al aumento de las tensiones comerciales. El índice Shanghái Composite cayó un 1,5 por ciento, a 2.850,95 puntos, mientras que el CSI300 de acciones destacadas perdió un 1,9 por ciento, a 3.599,70 puntos. Por su parte, el Nikkei japonés bajó por cuarta sesión seguida, cediendo un 0,93 por ciento, a 21.402,13 puntos, su nivel más bajo desde fines de marzo.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES EEUU-CHINA- Trump dijo que China “rompió el acuerdo” en las negociaciones comerciales con Washington y que enfrentará duros aranceles si no se logra un pacto. “Ellos no pueden hacer eso. Así que ellos lo pagarán. Si no alcanzamos un acuerdo, no hay nada malo en cobrar más de 100.000 millones de dólares al año”, dijo a una multitud de partidarios en Florida. BRASIL-TASAS- El Banco Central de Brasil mantuvo su tasa de interés de referencia en un mínimo récord de 6,5 por ciento, como esperaba el mercado, apuntando que la debilidad económica de finales de 2018 parece haberse extendido a este año. El organismo agregó que los riesgos para la inflación se encuentran prácticamente equilibrados. El comité de política monetaria de nueve miembros del banco, conocido como Copom, votó de forma unánime para mantener la tasa Selic sin cambios por novena reunión consecutiva.

WALT DISNEY- Las ganancias superaron las estimaciones de Wall Street impulsadas por su unidad de parques temáticos, que ayudó a compensar la enorme inversión que ha hecho la compañía de medios y entretenimiento para atraer a las audiencias a su servicio de reproducción de contenido en línea. Las acciones de Disney subieron un 1,5 por ciento a 137 dólares en las operaciones posteriores a la sesión regular del mercado.

INTEL- Sus acciones cayeron un 2,5 por ciento después de que sus ejecutivos proyectaron un modesto crecimiento de las ganancias en los próximos tres años, indicado que es posible que la firma esté a la zaga de grandes rivales mientras mejora su tecnología. El presidente ejecutivo, Bob Swan, dijo que la compañía considera un crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción en un rango porcentual de “un dígito” en los próximos tres años, con ventas planas de chip de computadoras personales compensadas por crecimiento de ingresos porcentuales de “doble dígito” en chip de centros de datos.

WALLSTREET- El índice referencial S&P 500 cayó por tercer día consecutivo, ya que los inversores se mantuvieron cautos de cara a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El Promedio Industrial Dow Jones subió 2,24 puntos, o un 0,01 por ciento, a 25.967,33 unidades; el S&P 500 cayó 4,63 puntos, o un 0,16 por ciento, a 2.879,42 unidades; y el Nasdaq perdió 20,44 puntos, o un 0,26 por ciento, a 7.943,32 unidades. El S&P 500 está ahora un 2,5 por ciento bajo el récord máximo de 2.954,13 puntos tocado la semana pasada.

AZÚCAR- El mercado tendría un déficit de 1,7 millones de toneladas en el ciclo 2019/20 (octubre a septiembre) desde el superávit de 0,4 millones de toneladas en 2018/19, debido a un descenso de la producción en todo el mundo, dijo la consultora F.O. Licht. Precios en torno a mínimos de 10 años llevarían a algunos agricultores a otros cultivos en la temporada 2019/20, afirmó Licht. Se espera que la producción de azúcar de Brasil se mantenga baja, ya que los ingenios favorecen la producción de etanol, que está dando mayores retornos.

EEUU-TRUMP- La Casa Blanca invocó un privilegio presidencial para bloquear la publicación del informe sin editar del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, agravando una disputa constitucional con la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. La presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que las acciones de Trump para evitar citaciones están obstruyendo la labor de supervisión de los legisladores.

VENEZUELA- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, fue detenido el miércoles en la tarde por agentes de inteligencia en las cercanías de la sede de su partido político, dijo el parlamento, luego de que el diputado fuera acusado por el Tribunal Supremo de Justicia. “Con estas acciones, la usurpación pretende afectar a la única institución democrática legitimada por el voto popular. Y el compañero Zambrano cuenta con un elemento sagrado que el usurpador no conoce: el apoyo del Pueblo”, escribió el jefe del congreso, Juan Guaidó, en su cuenta de Twitter. REAL MADRID-SLIM- La empresa española de construcción e infraestructura FCC, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, se adjudicó un contrato para la renovación del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. FCC comenzará a trabajar de inmediato y evitará interrumpir la programación de los choques del elenco “merengue”. “El compromiso del plazo para las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu es de 39 meses, por lo que se finalizarán en agosto de 2022, extendiéndose cuatro meses más para la urbanización exterior del entorno del estadio”, dijo el club en un comunicado.

REALEZA-ARCHIE- El príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan Markle presentaron a su bebé recién nacido, a quien llamaron Archie, y describieron la experiencia de su llegada como “mágica”. En una publicación en su cuenta de Instagram con una foto de los padres con la reina Isabel II, su marido el príncipe Felipe y la madre de Meghan, Doria Ragland, la pareja dijo que el séptimo en la línea de sucesión al trono británico se llamará Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

FÚTBOL-EUROPA- Tres goles del brasileño Lucas Moura, uno de ellos en el descuento, le dieron una victoria 3-2 al Tottenham Hotspur como visitante sobre Ajax y la agónica clasificación a la final de la Liga de Campeones. El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se medirá el 1 de junio en la final con el Liverpool, que el martes logró un heroico avance al golear 4-0 a Barcelona tras haber caído por 3-0 en la ida. (REUTERS HE CS)