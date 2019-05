LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (13 de mayo)

LA AGENDA DEL LUNES 13 DE MAYO EEUU: -El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, y el vicepresidente del banco central estadounidense, Richard Clarida, participan en una conferencia sobre política monetaria en Boston, Massachusetts. (1305 GMT)

-El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, participa de una sesión moderada de preguntas y respuestas en un foro comunitario en Brownsville, Texas. (1720 GMT)

-La jefa de finanzas de General Motors, Dhivya Suryadevara, conversa con analistas e inversores institucionales.

BRASIL:

-El Banco Central divulga su sondeo semanal Focus a más de 100 instituciones financieras, que incluye proyecciones para el Producto Interno Bruto, tasas de interés e inflación.

MÉXICO:

-La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) entrega el dato de ventas comparables correspondientes a abril.

ARGENTINA: -El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Economistas encuestados por Reuters estiman que el IPC habría aumentado de 4,8% y que la inflación interanual alcanzaría un 54.1%. (1900 GMT). COLOMBIA: -El Departamento Nacional de Estadísticas informa los datos de balanza comercial e importaciones de marzo. (1500 GMT)

-Líderes políticos y empresariales, además de académicos y representantes del Gobierno, se reúnen en Bogotá para la Cumbre Concordia, donde analizarán la situación de la región, que incluye la crisis humanitaria y económica de Venezuela. (1730 GMT)

PERÚ:

-Reuters publica su sondeo sobre el Producto Interno Bruto en marzo. (2130 GMT) -Grupos de agricultores inician un paro nacional por la falta de programas de apoyo gubernamentales para el sector. EUROPA: -El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realiza una visita oficial a Rusia acompañado por un equipo diplomático. Pompeo se reunirá el martes con su par, Sergei Lavrov, y el presidente Vladimir Putin para abordar diversos asuntos geopolíticos. -El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, en Sochi. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EEUU-CHINA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China de que no tome represalias contra el alza de aranceles que impuso la semana pasada y dijo que los consumidores estadounidenses no pagarán por ningún aumento en las tarifas. Pekín, por su parte, afirmó que nunca se rendirá ante las presiones externas y anunció aranceles a productos estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares. ARABIA SAUDITA- Riad dijo que dos de sus petroleros se encontraban entre los buques objeto de un “ataque de sabotaje” frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, condenándolo como un intento de socavar la seguridad de los suministros mundiales de crudo. REINO UNIDO- Irán y Estados Unidos podrían desencadenar un conflicto accidental en una región inestable como el Golfo Pérsico, dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, quien instó a la calma antes de las conversaciones entre la Unión Europea y el secretario de Estado Pompeo. BREXIT- El Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, cayó hasta el quinto lugar de las preferencias en una encuesta realizada de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 23 de mayo, a medida que aumenta la presión para que fije una fecha para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

SUECIA- La Fiscalía sueca reabrió la investigación sobre una acusación de violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y pedirá su extradición a Reino Unido, aplazando potencialmente los intentos de Estados Unidos por llevarlo a los tribunales por un caso de filtración de documentos secretos. ARGENTINA- El diputado argentino Héctor Olivares falleció después de haber sido baleado a quemarropa días atrás cerca del Congreso nacional, en un hecho poco común que conmocionó a la clase política. METALES- A las 1125 GMT, el oro al contado caía un 0,18%, a 1.283,23 dólares la onza, mientras que a las 0719 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres restaba un 0,8%, a 6.075,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1126 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 1,61%, a 71,76 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,28%, a 62,45 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas continuaban con pérdidas en las primeras operaciones tras la mayor caída semanal del año, arrastradas por la guerra comercial entre EEUU y China. El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,1% alrededor de las 0720 horas, encontrándose la bolsa alemana bajo más presión que otras plazas del continente.

MERCADOS ASIA- Los principales índices de acciones de China cerraron a la baja y el yuan se debilitó a un mínimo de cuatro meses por un descenso en las esperanzas a un acuerdo comercial entre Washington y Pekín. El índice Shanghái Composite cerró con un declive del 1,2% y el CSI300 de acciones destacadas perdió un 1,7%, continuando con la baja de la semana anterior. El Nikkei japonés perdió un 0,72 por ciento, a 21.191,28 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL VIERNES EEUU- Los precios al consumidor subieron en abril, pero la inflación subyacente permaneció relativamente contenida, lo que sugiere que la Fed podría dejar sin cambios sus tasas de interés por algún tiempo. El Departamento del Trabajo dijo que el IPC se incrementó un 0,3% el mes pasado, en medio de un alza de los valores de la gasolina, los arriendos y los costos de atención de salud. El IPC avanzó un 0,4% en marzo. En los 12 meses a abril, se incrementó 2% tras haber avanzado un 1,9% en marzo.

FED- La economía estadounidense es fuerte pese a las tensiones comerciales, y los datos que muestran una inflación tenue no son una señal de que las autoridades monetarias estén incumpliendo sus objetivos, dijo un alto responsable de política de la Fed. “Tenemos una economía fuerte en un buen lugar”, sin señales de presiones inflacionarias, dijo el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams. Según afirmó, las tasas de interés están bien posicionadas “para que esto siga así, para permitir que continúe la fuerte trayectoria de la economía”.

BRASIL- La inflación anual se aceleró al 4,9% en abril, informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el nivel más alto en más de dos años pero algo por debajo del 5% previsto en un sondeo de Reuters a economistas. La tasa mensual de inflación se desaceleró a 0,57% desde 0,75% en marzo, también bajo el pronóstico de analistas de 0,63%.

MÉXICO- Las calificadoras de riesgo deben ser “responsables y serias” al evaluar a la petrolera estatal Pemex y ver los esfuerzos que está haciendo el Gobierno mexicano para que la empresa cumpla con sus inversiones y compromisos, dijo la secretaria de Energía. Varias agencias han puesto bajo la lupa a la petrolera más endeudada del mundo y han advertido que podría perder su grado de inversión debido a su persistente flujo de caja negativo y la necesidad de ingentes inversiones en exploración y producción para reponer sus declinantes reservas.

MÉXICO GASOLINA- México será autosuficiente en sus necesidades de gasolinas para mediados de 2022, cuando el Gobierno espera finalizar la construcción de una nueva refinería de la estatal Pemex, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones se producen un día después de que el Gobierno declaró desierta una licitación para erigir la obra en el estado Tabasco, alegando que las firmas invitadas habían excedido el presupuesto y los plazos en sus propuestas.

CHILE- El Índice de Precios al Consumidor subiría un 0,3% en mayo y acumularía un alza del 2,9% en once meses, ubicándose en torno al centro de la meta fijada por el Banco Central, reveló un sondeo a analistas del organismo. De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas, la tasa de interés referencial permanecería estable en 3,0% en las reuniones de junio, septiembre, octubre y diciembre, pero subiría al 3,25% en 11 meses, según respuestas de 55 analistas.

USDA- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó suministros domésticos de maíz, soja y trigo en 2019/2020 por encima de las estimaciones, con pronósticos de grandes cosechas y preocupaciones sobre las exportaciones que impactaron las perspectivas de los mercados. Los futuros de la soja cayeron a su menor nivel en más de una década tras la publicación de los datos del Gobierno, mientras que los del trigo se hundieron a un piso desde enero del 2018 en el mercado en Chicago. En tanto, los precios del maíz bajaron a un mínimo de 7 meses y medio.

WALL STREET- La Bolsa de Nueva York se recuperó de pérdidas tempranas y cortó una racha de cuatro días de baja, luego de que Trump y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijeron que las conversaciones comerciales con China fueron “fructíferas”. El Promedio Industrial Dow Jones subió 114,01 puntos, o un 0,44%, a 25.942,37 unidades; el S&P 500 ganó 10,68 puntos, o un 0,37%, a 2.881,4 unidades; y el Nasdaq sumó 6,35 puntos, o un 0,08%, a 7.916,94 unidades. En la semana, el Dow perdió un 2,12%, el S&P 500 cayó un 2,17% y el Nasdaq bajó un 3,03%. AT&T- La agencia mexicana de protección al consumidor, Profeco, dijo que ganó una demanda colectiva en contra de la unidad local de la gigante estadounidense de telecomunicaciones AT&T por cobros indebidos y prestación deficiente de servicios. El caso, que tiene sentencia firme luego de que la Suprema Corte rechazó un amparo interpuesto por la empresa, surgió en el 2013 cuando Profeco demandó a la operadora de telecomunicaciones Nextel -adquirida en el 2015 por AT&T- por varias faltas en términos de ajustes de tarifas y cobros indebidos a sus clientes.

CUBA- El país caribeño anunció que restringirá la venta de algunos alimentos y productos de higiene, mientras otros los incluirá en la cartilla de racionamiento dada la escasez y el desabastecimiento que atribuye en parte a la profundización del embargo comercial de Estados Unidos. Las estanterías de las tiendas han estado cada vez más desabastecidas en los últimos meses por la falta de artículos como pollo, harina y huevos, y los cubanos sufren horas haciendo filas para las compras. (REUTERS HE CS)