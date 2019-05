LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (15 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 15 DE MAYO EEUU:

-El Departamento del Comercio da a conocer el dato de ventas minoristas de abril, que se esperan suban un 0,2% luego del avance de 1,6% visto en marzo. (1230 GMT)

-La Reserva Federal divulga su informe sobre la producción industrial de abril, que según economistas encuestados por Reuters habría permanecido estable tras sufrir un retroceso del 0,1% en marzo. (1315 GMT)

-El Departamento del Comercio publica su reporte sobre los inventarios mayoristas en marzo, que según estimaciones deberían mantenerse sin cambios para el tercer mes del año. (1400 GMT)

-La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés) presenta su índice del mercado inmobiliario correspondiente a mayo. (1400 GMT)

-La Fed de Nueva York reporta su Índice Empire State sobre actividad manufacturera en el estado. (1230 GMT)

-El vicepresidente de supervisión financiera de la Fed, Randal Quarles, testifica ante la Comisión de Banca del Senado en Washington. (1330 GMT)

-El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, se refiere a la confianza en la economía en una conferencia de la Asociación de Negocios Económicos de Nueva York. (1700 GMT)

-El banco Goldman Sachs organiza una conferencia en Nueva York en la que participarán el jefe financiero de Ford Motor, Bob Shanks (1200 GMT); el copresidente en América de General Motors, Barry Engle (1455 GMT); y el presidente financiero de General Electric, Jamie Miller (1420 GMT). -La Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) publica su reporte sobre las existencias de crudo de Estados Unidos en la semana finalizada el 10 de mayo (1430 GMT).

-El jefe interino de la Administración Federal de Aviación, Daniel Elwell, y el director de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Robert Sumwalt, testifican ante una subcomisión de la Cámara de Representantes sobre la situación del Boeing 737 MAX. (1400 GMT)

BRASIL:

-Profesores universitarios y estudiantes protestan en todo el país contra el recorte de un 30% al gasto federal en educación superior planeado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. (1900 GMT)

ARGENTINA: -El Instituto Nacional de Estadística y Censos revela la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril. Las proyecciones apuntan a un avance de 4% en la lectura mensual y una inflación a 12 meses de 56,6%. (2000 GMT)

COLOMBIA: -El Departamento Administrativo Nacional de Estadística difunde su cálculo sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre, que se espera haya avanzado un 3%, de acuerdo a analistas consultados por Reuters. (1600 GMT) CHILE:

-Funcionarios de las naciones que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reúnen en el balneario de Viña del Mar (hasta el 16 de mayo).

VENEZUELA:

-La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, realiza una sesión, un día después de que soldados impidieron que los legisladores ingresaran al Congreso. (1400 GMT)

EUROPA: -La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, llega a París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. -Se realiza el concurso internacional de la canción Eurovisión 2019 en Tel Aviv (hasta el 18 de mayo).

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- El gigante asiático anunció un crecimiento mucho más débil en las ventas al por menor y en la producción industrial de abril, lo que suma presión sobre Pekín para que ponga en marcha más medidas de estímulo en un momento en el que se ha intensificado la guerra comercial con Estados Unidos. ZONA EURO- La economía de la zona euro aceleró su crecimiento intertrimestral en los primeros tres meses del año, según confirmó la oficina de estadísticas de la UE, gracias a un repunte de su mayor economía, Alemania, y al final de una recesión técnica en Italia. ALEMANIA- La economía alemana tuvo un comienzo sólido en 2019 y regresó al crecimiento en el primer trimestre, gracias al aumento del gasto de los hogares y la pujanza de la construcción, según mostraron datos preliminares publicados. IRÁN- Teherán suspendió oficialmente algunos compromisos que había aceptado en el marco de un acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales tras una orden de su consejo de seguridad nacional, dijo a la agencia de noticias ISNA un alto cargo del organismo de energía atómica del país. PETRÓLEO- El mundo necesitará muy poco crudo extra de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) este año, ya que el auge de la producción de esquisto en Estados Unidos contrarrestará el declive del suministro de Irán y Venezuela, dijo el miércoles la Agencia Internacional de Energía (AIE).

PERÚ- La economía peruana se expandió un 3,19% interanual en marzo, una recuperación frente a febrero, ante el impulso del sector construcción y manufactura, dijo el Gobierno. METALES- A las 1121 GMT, el oro al contado subía un 0,08%, a 1.297,87 dólares la onza, mientras que a las 1015 GMT el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,3%, a 6.043 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1122 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 0,39%, a 70,96 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 0,94%, a 61,2 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas caían después de un repunte el día anterior ante una ligera moderación en el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calmó la preocupación de los inversores sobre el empeoramiento de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El índice europeo STOXX 600 caía un 0,4% a las 0743 GMT.

MERCADOS ASIA- Las acciones chinas subieron más de un 2%, ya que los débiles datos de producción industrial y ventas minoristas reforzaron las expectativas de nuevos estímulos, mientras que un ligero debilitamiento en la retórica de Trump alivió las preocupaciones comerciales. El CSI300 de acciones destacadas subió un 2,3% a 3.727,09 puntos, mientras que el índice Shanghái Composite ganó un 1,9%, a 2.938,68 puntos. El índice Nikkei japonés avanzó un 0,58%, a 21.188,56 puntos.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU-CHINA- Trump calificó la guerra comercial con China como “una pequeña disputa” e insistió en que las conversaciones entre las dos economías más grandes del mundo no han colapsado. Trump, quien ha criticado lo que describe como prácticas comerciales desleales de Pekín y amenazó con imponer aranceles punitivos a todos sus envíos, suavizó su tono en una serie de comentarios que expresaban esperanza en alcanzar un acuerdo comercial.

MÉXICO-COMERCIO- México está finalizando la nueva lista de productos estadounidenses a los cuales aplicará aranceles en represalia por los impuestos al acero y aluminio mexicanos aplicados por el Gobierno de Trump, y cuyos detalles estarían disponibles pronto, dijo la secretaria de Economía. “Estamos en el proceso de preparación de nuevos aranceles en represalia (...) Todavía no podemos revelar los nuevos componentes”, dijo Graciela Márquez a reporteros en Toronto tras reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.

VENEZUELA- Fuerzas de seguridad impidieron una sesión del Parlamento y el Tribunal Supremo acusó a otros cuatro legisladores de traición a la patria, aumentando la presión sobre los opositores al gobierno de Nicolás Maduro luego de que intentaron sublevar a militares en abril. No obstante, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente sí sesionó en el mismo lugar en horas de la tarde. El presidente de la instancia, Diosdado Cabello, dijo durante la reunión que la policía de inteligencia seguía revisando oficinas, sin mayores detalles.

PIB-BRASIL- El país sudamericano recortará sus pronósticos de crecimiento para 2019 por debajo del 2% y buscará financiamiento suplementario de alrededor de 248.000 millones de reales (63.000 millones de dólares) del banco estatal de desarrollo BNDES para cumplir con los gastos y evitar romper reglas fiscales, dijeron funcionarios del Ministerio de Economía. La audiencia del ministro de Economía, Paulo Guedes, y el secretario especial, Waldery Rodrigues, ante una comisión presupuestaria de diputados y senadores resaltó los desafíos que enfrenta el Gobierno: una economía anémica y las deterioradas finanzas públicas. PETRÓLEO-DEMANDA- La OPEP dijo que la demanda mundial por su crudo sería mayor a la esperada en 2019 frente a una desaceleración en la oferta de exportadores rivales, y apuntó a un mercado más restringido si el bloque se abstiene de aumentar su bombeo. En su reporte mensual, el grupo dijo que su producción bajó ligeramente en abril, ya que las sanciones de Estados Unidos a Irán se sumaron al impacto del compromiso liderado por la entidad para reducir los suministros.

PETRÓLEO-EEUU- Los inventarios de crudo subieron inesperadamente la semana pasada, mientras que los de gasolina y destilados aumentaron, mostraron datos del grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo. Las existencias de crudo subieron en 8,6 millones de barriles en la semana al 10 de mayo, a 477,8 millones, al contrario de las expectativas de los analistas de un descenso de 800.000 barriles. EEUU-HUAWEI- Trump firmaría esta semana un decreto para que las compañías estadounidenses no usen equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas que representan un riesgo para la seguridad nacional, allanando el camino para una prohibición de hacer negocios con la china Huawei, dijeron a Reuters tres funcionarios familiarizados con el plan.

UBER-EEUU- Los conductores de Uber Technologies Inc son contratistas independientes y no empleados, concluyó el fiscal de una agencia laboral de Estados Unidos, en una recomendación que tendría un peso significativo en un caso pendiente contra la compañía y podría impedir la creación de un sindicato. La recomendación de la oficina de Peter Robb, quien fue designado en la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por su sigla en inglés) por Trump, fue presentada en un memorando publicado el martes con fecha 16 de abril.

WALLSTREET- Las acciones subieron en Nueva York y recuperaron parte de las pérdidas sufridas en la liquidación en la víspera, lideradas por los títulos del sector de tecnología debido a que los inversores fueron animados por un cambio en la retórica comercial entre Estados Unidos y China. El Promedio Industrial Dow Jones subió 207,06 puntos, o un 0,82%, a 25.532,05 unidades; el S&P 500 avanzó 22,54 puntos, o un 0,80%, a 2.834,41 unidades; y el Nasdaq ganó 87,47 puntos, o un 1,14%, a 7.734,49 unidades.

PERÚ-CORRUPCIÓN- Un juez ordenó prisión preventiva por 18 meses para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, otra figura política de alto perfil investigada por la presunta recepción de dinero irregular de empresas constructoras brasileñas. Villarán, que gobernó la ciudad de Lima entre 2011 y 2014, enfrenta cargos por supuestamente recibir aportes ilegales de Odebrecht y de la firma OAS para financiar una campaña que evitó la revocatoria de su mandato y otra campaña para reelegirse en el cargo.

ARGENTINA-HUELGA- La principal central sindical convocó a una huelga nacional de 24 horas para el 29 de mayo en protesta contra las políticas económicas del Gobierno, informaron dos dirigentes gremiales. La decisión se tomó de manera unánime por el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), dijeron a periodistas los líderes gremiales Héctor Daer y Carlos Acuña. El presidente Mauricio Macri, que buscará la reelección en octubre, no logra sacar al país de una profunda recesión, alimentada por una tasa de inflación que alcanzó en marzo el 54,7% de manera interanual y que llevó a un aumento en la tasa de desempleo y de pobreza.

STARWARS- Cuando la saga de Skywalker concluya en diciembre, la siguiente incursión de Walt Disney Co en la galaxia de “Star Wars” estará en manos de los creadores del éxito de HBO “Game of Thrones”, dijo el presidente ejecutivo de la compañía. Disney anunció la semana pasada que tiene programadas películas de “Star Wars” para diciembre de 2022, 2024 y 2026, pero no reveló más detalles. Serán las primeras entregas después de “Star Wars: El ascenso de Skywalker” en diciembre de 2019. Bob Iger confirmó que la película de 2022 fue encargada a David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la serie de fantasía medieval “Game of Thrones”, pero no dio más detalles. (REUTERS HE CS)