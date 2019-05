LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (17 de mayo)

LA AGENDA DEL VIERNES 17 DE MAYO EEUU: -La Universidad de Michigan publica su índice de confianza del consumidor correspondiente a mayo. Los mercados prevén una lectura de 97,5, un alza respecto a la medición de 97,2 en abril (1400 GMT).

-El gobernador de la Reserva Federal Richard Clarida se reúne con estudiantes y académicos de LEAP Academy en Camden, Nueva Jersey. (1400 GMT)

-El jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, participa en una reunión con miembros de la Community League of Heights en Nueva York para discutir los esfuerzos de desarrollo de la comunidad universitaria y los programas educativos para adultos. (1515 GMT) -Williams visita el centro de investigación científica avanzada de The City College, en Nueva York. (1615 GMT)

-El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ofrece el discurso de apertura del evento “La Fed escucha: educación, empleo y política monetaria en Tercer Distrito” en Filadelfia. (1730 GMT)

-Clarida habla en el foro “Revisión de la Reserva Federal de su estrategia de política monetaria, herramientas y prácticas de comunicación” en Filadelfia. (1740 GMT)

-Williams participa en una reunión con miembros del grupo Asian Americans for Equality para discutir iniciativas de acceso a la vivienda y oportunidades para comunidades de inmigrantes. (1800 GMT) -Luckin Cofee Inc, la compañía china que busca rivalizar a Starbucks Corp, lanza su oferta pública inicial (OPI) para cotizar en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.

-El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en una exposición de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en Washington. (1800 GMT)

-El Consejo de Seguridad de la ONU es informado públicamente sobre la situación en el noroeste de Siria, por solicitud de Kuwait, Alemania y Bélgica. (1330 GMT)

ARGENTINA: -La Secretaría de Agroindustria divulga su reporte semanal sobre el estado de la siembra y los cultivos de granos. CHILE: -Los ministros responsables de Comercio de las naciones que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reúnen en el balneario de Viña del Mar (hasta el 18 de mayo).

ECUADOR:

-Activistas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) se reúnen frente a la Corte Suprema para exigir una legislación sobre uniones entre parejas del mismo sexo.

EL SALVADOR:

-La comunidad LGBT participa en una protesta para conmemorar el Día Internacional Contra la Homofobia. (1900 GMT)

EUROPA: -Ministros de Petróleo y funcionarios de alto rango de la OPEP se reúnen en la ciudad saudita de Yeda para discutir estrategias en torno al mercado del crudo, en medio del impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre la industria petrolera de Irán. -Festival de la Canción Eurovisión en Tel Aviv. Se prevén manifestaciones en la capital israelí en contra de la competencia que finaliza el sábado.

-El Fondo Monetario Internacional emite sus recomendaciones para la economía de Alemania mientras desarrolla su reporte exhaustivo sobre las proyecciones económicas de Europa. Se espera que el organismo haga un llamado para que Berlín eleve el gasto público y la inversión privada. -Reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea en Bruselas. -El director español Pedro Almodóvar ofrece junto a los actores Penélope Cruz y Antonio Banderas una conferencia de prensa en el mercado de la presentación de la película “Dolor y gloria” en la edición 72 del Festival de Cine de Cannes, Francia. -Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- La guerra comercial con Estados Unidos sólo fortalecerá a China y nunca pondrá al país de rodillas, escribió el periódico el Diario del Pueblo, controlado por el Partido Comunista, con un comentario en primera plana que evocaba el espíritu patriótico de las guerras pasadas. IRÁN- La comunidad internacional y los restantes signatarios del pacto nuclear con Irán deben actuar para salvar el acuerdo, ya que las “declaraciones de apoyo” no son suficientes, dijo el ministro de Relaciones de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, a los medios estatales durante una visita a Japón y China. VENEZUELA- A Venezuela le gustaría que Rusia le ayude a reestructurar su deuda externa con otros países, indicó el embajador de la nación sudamericana en Ginebra, según informó la agencia de noticias rusa RIA. BLOCKCHAIN- Varios de los bancos más grandes del mundo están invirtiendo alrededor de 50 millones de dólares para crear un sistema de efectivo en internet con tecnología “blockchain” para resolver transacciones financieras, según personas familiarizadas con el tema. CITGO- La refinadora estadounidense Citgo intentó firmar un contrato con una empresa propiedad de un venezolano acusada por el gobierno de Estados Unidos de estar envuelta en el tráfico de drogas, según una denuncia que presentó una exdirectora de recursos humanos de la compañía ante un tribunal de Texas. LATAM AIRLINES- El mayor grupo de transporte aéreo de Latinoamérica registró una pérdida de 60 millones de dólares en el primer trimestre en medio de una depreciación de monedas locales y el exceso de oferta en rutas internacionales. METALES- A las 1118 GMT, el oro al contado caía un 0,05%, a 1.285,71 dólares la onza, mientras que, a las 1015 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,8%, a 6.049 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1119 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,61%, a 73,06 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos sumaba un 1,02%, a 63,51 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas caían, después de tres días de subidas, tras las duras declaraciones de Pekín dentro de su guerra dialéctica con Washington, lastrando el apetito por los valores de riesgo. El índice europeo STOXX 600 caía un 0,7% a las 0720 GMT, aunque seguía buscando su mejor desempeño semanal desde hace un mes y medio.

MERCADOS ASIA- Las acciones chinas retrocedieron, cerrando su cuarta semana consecutiva a la baja, debido sobre todo al aumento de la tensión comercial en Washington y Pekín. El índice CSI300 de acciones destacadas perdió un 2,5%, mientras que el Compuesto de Shanghái cedió un 2,5%, a 2.882,30 puntos. El índice Nikkei japonés subió un 0,89%, a 21.251 puntos, pero cerró su segunda semana en negativo.

LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU-MIGRACION- Trump propuso revisar el sistema de migración para favorecer a los solicitantes jóvenes, educados y angloparlantes con ofertas de trabajo en lugar de personas con vínculos familiares con estadounidenses, un plan con pocas posibilidades de avanzar en el Congreso. El plan, duramente criticado por los demócratas y grupos de defensa de la inmigración, busca unir a los republicanos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. EEUU-HUAWEI- La decisión del Gobierno de Estados Unidos de sancionar y paralizar potencialmente al gigante de las telecomunicaciones chino Huawei Technologies Co Ltd provocó una fuerte respuesta de Pekín, que advirtió que la decisión podría afectar a las negociaciones comerciales. Huawei dijo en un comunicado que una pérdida del acceso a los proveedores del país norteamericano “generará un perjuicio significativo a las compañías estadounidenses” y afectará a “decenas de miles de empleos estadounidenses”.

MERCADOS EMERGENTES- La inversión extranjera directa en los mercados emergentes ha caído a su nivel más bajo en 20 años, con pocas posibilidades de mejorar en la medida en que avance la guerra comercial entre Estados Unidos y China, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). “La reducción en los flujos de IED (inversión extranjera directa) muestra una tendencia a una menor globalización”, dijo a Reuters Robin Brooks, economista jefe del IIF. MÉXICO-TASA- El banco central mantuvo la tasa clave de interés en un 8,25%, citando un entorno de mayor incertidumbre para el crecimiento económico y a pesar de mayores presiones sobre la inflación. La decisión, que fue unánime, estuvo en línea con un sondeo previo de Reuters en el que un total de 15 especialistas consultados esperaban que Banco de México (Banxico) dejara sin cambios la tasa vigente desde el 20 de diciembre, la más alta en más de una década. UE-BANCOS- La Unión Europa multó a Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG y Royal Bank of Scotland con una suma combinada de 1.070 millones de euros (1.200 millones de dólares) por prácticas de manipulación en el mercado cambiario global. Muchos bancos han enfrentado miles de millones de dólares en multas en todo el mundo en la última década por alterar los indicadores referenciales utilizados en transacciones financieras, lo que ha dañado aún más la frágil reputación de la industria tras la crisis global del 2007-2008. ARGENTINA-SOJA- La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó su estimación de la cosecha 2018/19 a 56 millones de toneladas desde un cálculo anterior de 55 millones de toneladas por los buenos rendimientos que ha mostrado. “La cosecha cubrió el 76,7% del área apta y los rendimientos en lotes de segunda mantienen los promedios zonales por sobre las expectativas, permitiendo elevar la proyección”, explicó la Bolsa en un comunicado.

WALLST- Subió impulsado por sólidas ganancias corporativas y datos económicos en Estados Unidos que animaron a los inversores a comprar activos de riesgo. El Promedio Industrial Dow Jones subió 214,66 puntos, o un 0,84%, a 25.862,68 unidades; el índice S&P 500 avanzó 25,36 puntos, o un 0,89%, a 2.876,32 unidades; y el Nasdaq ganó 75,90 puntos, o un 0,97%, a 7.898,05 unidades.

FITCH-PEMEX- Un paquete de medidas financieras anunciadas esta semana por el gobierno de México para apoyar a la petrolera estatal representa un paso en la dirección correcta, pero están muy lejos de las necesidades de la empresa, dijo Fitch Ratings. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes medidas para tratar de aliviar las finanzas de la endeudada empresa, que lucha por estabilizar su producción, incluyendo la renovación de líneas de crédito y la intención de reducir gradualmente su carga tributaria.

EEUU-CENTROAMÉRICA- Estados Unidos mantendrá la cooperación policial y de justicia con los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- por decisión de Trump, dijo el fiscal general William Barr. El funcionario justificó la medida por la “efectividad” de los operativos de combate contra el crimen, semanas después que Trump amenazó con terminar la ayuda que Washington envía a los tres países centroamericanos porque, según él, no han logrado detener la migración irregular hacia el norte.

ARQUITECTURA- I.M. Pei, cuyos diseños modernos y proyectos de alto perfil lo convirtieron en uno de los arquitectos más prolíficos y conocidos del siglo XX, murió a los 102 años, reportó el diario The New York Times. Pei, cuyo portafolio incluye una controvertida renovación del Museo Louvre de París y el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, falleció la noche del miércoles, según dijo su familia al periódico. (REUTERS HE CS)