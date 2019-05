LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (23 de mayo)

AGENDA DEL JUEVES 23 DE MAYO EEUU: -El Departamento del Trabajo publica su informe semanal sobre solicitudes iniciales de subsidios por desempleo. El mercado espera que hayan subido en 3.000, a una cifra ajustada por estacionalidad de 215.000. (1230 GMT)

-El Departamento de Comercio reporta las ventas de casas nuevas en abril. Analistas consultados por Reuters espera que la cifra anual desestacionalizada haya bajado a 675.000 unidades, luego de que subió en marzo a 692.000 propiedades. (1400 GMT)

-Markit Economics entrega las lecturas preliminares de sus Índices de Gerentes de Compras (PMI) de los sectores manufacturero y de servicios correspondientes a mayo. (1345 GMT) -Los presidentes de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan; de Richmond, Thomas Barkin; de San Francisco, Mary Daly; y de Atlanta, Raphael Bostic, participan en una conferencia empresarial en el estado de Texas. (1700 GMT) -La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y funcionarios de alto rango de la industria de aviación civil de varias partes del mundo se reúnen en Dallas para discutir la situación del avión 737 MAX de Boeing, cuyos vuelos han sido suspendidos temporalmente. BRASIL:

-Estudiantes protestan en Sao Paulo contra los recortes de los gastos públicos en educación superior impulsados por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática revela los datos de inflación en la primera quincena de mayo (1300 GMT). -Autoridades estadounidenses y mexicanas se reúnen en Ciudad de México para discutir la administración de la frontera compartida y buscar una solución a problemas inmigratorios. -El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Máximo Vedoya, ofrece una conferencia de prensa en medio del conflicto de los aranceles impuestos por Estados Unidos alegando razones de seguridad nacional.

ARGENTINA: -El Instituto Nacional de Estadística y Censos presenta los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) correspondiente a abril (1900 GMT).

-La Bolsa de Cereales de Buenos Aires da a conocer su reporte semanal sobre cultivos.

NICARAGUA: -Grupo de activistas y de la sociedad civil tienen convocada una manifestación en Managua para pedir la liberación de detenidos el año pasado durante protestas masivas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega. RESTO DEL MUNDO: -La Unión Europea celebra elecciones legislativas generales. -El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, asiste a una reunión plenaria del Grupo de los Treinta sobre economía en Madrid, España.

-El Ministerio de Asuntos Internos de Japón reporta el dato de inflación correspondiente a abril. (2330 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BREXIT- La primera ministra británica, Theresa May, se encuentra sometida a una intensa presión para fijar una fecha para su salida del cargo tras el fracaso de su último plan de Brexit, eclipsando así unas elecciones europeas que darán testimonio de la división del Reino Unido en torno a su divorcio con la Unión Europea. CHILE- La gigantesca mina chilena de cobre Chuquicamata sufrirá un declive en su producción de un 40% en los próximos dos años, de acuerdo a previsiones internas a las que tuvo acceso Reuters, lo que pone de manifiesto los duros desafíos que tiene por delante el plan, que convertirá la mina a cielo abierto en subterránea. CHINA- Pekín dijo que Washington debe corregir sus “acciones equivocadas” para continuar con las negociaciones comerciales tras las restricciones aplicadas a Huawei, un revés que está alterando las cadenas globales de suministros y producía fuertes caídas de las acciones de empresas de tecnología.

ZONA EURO- El crecimiento de las empresas del grupo se aceleró este mes, pero no tanto como se esperaba, empantanado por una contracción cada vez mayor en la industria manufacturera del bloque, que está afectando cada vez más a las compañías de servicios, según mostró un sondeo. ALEMANIA- La confianza de las empresas alemanas se deterioró más de lo esperado en mayo, según una encuesta, lo que sugiere que la economía más grande de Europa está perdiendo impulso tras el sólido crecimiento que registró a principios de año.

INDIA- El primer ministro indio, Narendra Modi, prometió unir al país después de lograr una gran victoria electoral, la cual dejó a su partido en camino de aumentar su mayoría con un mandato proempresarial y una postura dura sobre seguridad nacional. METALES- A las 1112 GMT, el oro al contado subía un 0,30%, a 1.277,22 dólares la onza, mientras que a las 1023 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,5%, a 5.896,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1113 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 1,58%, a 69,87 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaba un 1,51%, a 60,49 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas caían bruscamente, después que los inversores lidiaran con la última ronda de fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, al tiempo que la primera ministra británica, Theresa May, hacía frente a una creciente presión para que dimita. A las 0710 GMT, el STOXX 600 paneuropeo caía un 0,8%, y el DAX alemán, tradicionalmente sensible al comercio, caía un punto porcentual.

MERCADOS ASIA- El índice de acciones destacadas chinas cayó a un mínimo de tres meses, ya que los inversores rechazaron los títulos tecnológicos en el marco de la pugna comercial con Estados Unidos. El CSI300 bajó un 1,8%, a 3.583,96 puntos, mientras que el Shanghai Composite perdió un 1,4%, a 2.852,52 puntos. Por su parte, el Nikkei japonés cedió un 0,6%, a 21.151,14 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES VENEZUELA-GUAIDÓ- Estados Unidos debería ayudar a garantizar que Venezuela no pierda el control de activos externos como la refinadora Citgo, para evitar que acreedores que buscan cobrar sus deudas los incauten, dijo el líder opositor, Juan Guaidó, en una entrevista. La oposición del país petrolero busca la salida del presidente Nicolás Maduro en medio de una prolongada recesión que ha generado una crisis humanitaria y busca proteger en paralelo los activos en el exterior, cruciales para la recuperación económica.

FED-MINUTAS- Los funcionarios de la Fed dijeron en su reunión más reciente que su actual enfoque paciente para la política monetaria puede mantenerse “por algún tiempo”, otra señal de que los banqueros ven muy poca necesidad de cambiar las tasas en cualquier dirección. Según las actas del encuentro del 30 de abril al 1 de mayo, los funcionarios también discutieron cómo estructurar mejor sus tenencias de activos de varios billones de dólares para enfrentar una eventual recesión.

BRASIL-PIB- El Gobierno recortó sus proyecciones de crecimiento de la economía en 2019 y elevó su previsión sobre la inflación, reconociendo un débil inicio de año que lo ha obligado a reducir los gastos. Ahora el Gobierno espera que el Producto Interno Bruto aumente un 1,6% este año, por debajo de la estimación anterior de 2,2%, al tiempo que los precios al consumidor avanzarán un 4,1% desde la proyección previa de un 3,8%, de acuerdo a un reporte fiscal bimensual.

COLOMBIA-PETRÓLEO- El bombeo a través de los oleoductos Bicentenario y Caño Limón está paralizado por ataques explosivos atribuidos por las autoridades militares a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, informaron fuentes de las empresas operadoras. El ataque a la línea de transporte Bicentenario, el primero en más de dos años, se registró la semana pasada en zona rural del municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, y hasta el momento no han concluido los trabajos de reparación, dijo una fuente de la empresa operadora. El atentado al Caño Limón, el décimosexto del año, fue cometido el martes en zona rural de Arauquita, precisó una fuente de la petrolera Ecopetrol, operadora del oleoducto.

MINERÍA-PERÚ- La mina peruana de cobre Las Bambas de la china MMG Ltd continuaba con normalidad el tránsito de minerales al puerto, mientras prosiguen las negociaciones con la comunidad indígena Fuerabamba, dijo la compañía. La comunidad, que fue reubicada para que se construya la mina, había impuesto un nuevo bloqueo vial a la mina Las Bambas tras unas frustradas negociaciones con la compañía china en torno a compensaciones.

BRASIL-AEROLÍNEAS- El Senado aprobó una legislación que permite a las aerolíneas controladas por capitales extranjeros operar vuelos nacionales, abriendo el mayor mercado aéreo de América Latina tras años de debate. La medida fue aprobada en el Senado tras pasar un día antes por la Cámara baja. El regulador ANAC otorgó el miércoles su primer permiso preliminar a una aerolínea extranjera, la española Air Europa, para explorar la creación de una filial doméstica.

WALLST- Los principales índices de la Bolsa de Nueva York bajaron debido a que la tensión comercial entre Estados Unidos y China pesó sobre la confianza de los inversores. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 100,72 puntos, o un 0,39%, a 25.776,61 unidades; el S&P 500 cayó 8,09 puntos, o un 0,28%, a 2.856,27 unidades; y el Nasdaq descendió 34,88 puntos, o un 0,45%, a 7.750,84 unidades.

TRUMP-CUENTAS- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tres de sus hijos y la Organización Trump perdieron en su intento de evitar que Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp entreguen sus registros financieros a legisladores demócratas que investigan los negocios del mandatario. El juez de distrito Edgardo Ramos dictaminó en una audiencia judicial en Nueva York que el Congreso tiene la potestad legal para exigir los documentos, allanando el camino para que los bancos cumplan con las citaciones del mes pasado de dos comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

MÉXICO-INMIGRACIÓN- México confía en aplacar la masiva migración de centroamericanos que atraviesan su territorio buscando llegar a Estados Unidos a partir de 2020, tras la aplicación de un plan de desarrollo para la región, dijo a Reuters el encargado de las relaciones diplomáticas de México para Latinoamérica y el Caribe. El lunes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de Naciones Unidas, presentó al gobierno mexicano un programa que busca atacar las causas de la migración centroamericana hacia el norte, entre ellas, la falta de empleo, bajos ingresos y la violencia e inseguridad.

MUNDIAL-2022- La FIFA anunció que Qatar 2022 se jugará con 32 selecciones, y no con 48 como pretendía su presidente Gianni Infantino, debido a que la propuesta no es viable bajo las actuales circunstancias. “Un análisis conjunto concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio”, dijo la FIFA en un comunicado.

REUTERS HE CS