LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (24 de mayo)

AGENDA DEL VIERNES 24 DE MAYO EEUU: -El Departamento de Comercio publica el dato de pedidos de bienes duraderos correspondiente a abril. Los analistas esperan un descenso del 2% el mes pasado, después de registrar un aumento de 2,6% de marzo. (1230 GMT)

-El presidente Donald Trump viaja a Japón. -El grupo de activistas New York Transgender Advocacy Group realiza un mitin en Union Square para protestar por la muerte de tres mujeres transgénero en los últimos 10 días. (2200 GMT)

BRASIL: -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA-15) de mayo, que se espera marque un avance de 4,2% respecto a abril y anote un aceleración interanual del 4,98%, según analistas encuestados por Reuters. (1200 GMT)

-El Ministerio de Economía publica su reporte Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGED) de abril. (1700 GMT) MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reportaría que el Producto Interno Bruto del país se expandió un 1,3% interanual en el primer trimestre. (1300 GMT)

-El INEGI divulga el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondiente a marzo. (1300 GMT)

-El Banco de México presenta la balanza comercial de abril. (1300 GMT)

ARGENTINA:

-La Secretaría de Agroindustria difunde reporte semanal de avance de siembra y cosecha de granos.

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó habla en un evento político en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. (1500 GMT) ECUADOR:

-El presidente Lenín Moreno presenta el informe de su segundo año de mandato ante la Asamblea Nacional en Quito. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BREXIT- La primera ministra británica, Theresa May, anunció que dejará el cargo, desencadenando una contienda que llevará al poder a un nuevo líder que buscará probablemente un acuerdo de divorcio más drástico con la Unión Europea. Su salida agudiza la crisis del Brexit, ya que es probable que su sucesor aspire a decir adiós al club europeo bajo términos más contundentes. EEUU- Trump aseguró que las quejas de EEUU contra Huawei Technologies Co Ltd podrían resolverse en el marco de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín, aunque al mismo tiempo calificó al gigante de las telecomunicaciones chinas de “muy peligroso”. JAPÓN- Los precios subyacentes al consumidor subieron un 0,9% interanual en abril, acelerándose levemente respecto al mes previo pero lejos del objetivo del banco central de un 2%, subrayando los desafíos que enfrenta el emisor para avivar la inflación. BOEING- La Administración Federal de Aviación espera autorizar que el avión 737 MAX de Boeing Co retome su servicio a fines de junio, informaron representantes del regulador aéreo de Estados Unidos a miembros de la agencia de aviación de Naciones Unidas en una reunión privada, dijeron fuentes a Reuters. METALES- A las 1116 GMT, el oro al contado caía un 0,14%, a 1.281,28 dólares la onza, mientras que a las 0851 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres aumentaba un 0,5%, a 5.955 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1117 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 1,25%, a 68,61 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,21%, a 58,61 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas recuperaban algo de terreno después del varapalo del día anterior, ya que Trump pronosticó un rápido final de la guerra comercial con China, un conflicto que ha dominado los intercambios en los mercados financieros durante el último año. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,5% a las 0707 GMT, pero seguía en camino de registrar pérdidas semanales y su primera caída mensual desde el fuerte retroceso de finales del año pasado, que eliminó un 15% del valor del índice.

MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron la sesión sin apenas cambios, pero cayeron por quinta semana consecutiva, en medio de preocupaciones por la tensión comercial. El índice de acciones destacadas CSI300 sumó un 0,3%, a 3.593,91 puntos, mientras que el Shanghai Composite operó estable a 2.852,99 puntos. En Japón, el promedio Nikkei bajó un 0,16%, a 21.117,22 unidades, su tercer declive semanal consecutivo. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES COMERCIO- Washington y Pekín intercambiaron duras palabras, cuando el secretario de Estado Mike Pompeo acusó al presidente ejecutivo de Huawei de mentir sobre los vínculos de su firma con el Gobierno comunista, que a su vez dijo que la Casa Blanca debe poner fin a sus “equivocaciones” si quiere seguir negociando. Huawei Technologies Co Ltd fue incluida la semana pasada por EEUU en una lista negra comercial, prohibiendo en la práctica que empresas estadounidenses hagan negocios con el mayor fabricante global de equipos de redes de telecomunicaciones y escalando una disputa entre las dos mayores economías del mundo.

EEUU- Las ventas de nuevas viviendas unifamiliares cayeron en abril desde cerca de un máximo de 11 años y medio por una recuperación de los precios, mientras que la actividad manufacturera se desaceleró en mayo a su menor nivel en casi una década, lo que apunta a una ralentización de la economía. Pero otros datos mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo bajaron inesperadamente la semana pasada. MÉXICO- La inflación interanual se desaceleró ligeramente hasta la primera mitad de mayo, en gran medida debido al retroceso de los energéticos por la entrada en vigor de tarifas eléctricas de la temporada cálida, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación resultó por debajo de la estimada en un sondeo previo de Reuters en el que la mediana de los pronósticos de 12 especialistas arrojó un alza de 4.48%. El índice nacional de precios al consumidor creció un 4.43% a tasa interanual en la quincena, casi en línea con la segunda mitad de abril.

ARGENTINA- El país registró durante abril un superávit comercial de 1.131 millones de dólares, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos, un dato que se ubicó en línea al esperado por analistas. Con este resultado, el indicador del Intercambio Comercial Argentino (ICA) acumula una seguidilla de ocho meses consecutivos en alza. Un sondeo realizado por Reuters estimaba una diferencia positiva promedio de 1.219 millones de dólares para el ICA de abril.

COLOMBIA- El país recibió mensajes dispares de las agencias calificadoras, después de que Moody’s subió el panorama crediticio del país a estable desde negativo, mientras Fitch hizo lo contrario al pasarlo a negativo desde estable. En la decisión, Moody’s mantuvo la nota soberana del país en “Baa2, al tiempo que Fitch la dejó en “BBB”.

WALLST- Los principales índices de la Bolsa de Nueva York se desplomaron, en una sesión en que los inversores abandonaron acciones de sectores cíclicos, tecnológicas y energéticas por el miedo a que las fricciones comerciales frenen el crecimiento económico mundial. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 286,14 puntos, o un 1,11%, a 25.490,47 unidades; el S&P 500 cayó 34,03 puntos, o un 1,19%, a 2.822,24 unidades; y el Nasdaq perdió 122,56 puntos o un 1,58 por ciento, a 7.628,28 unidades.

CODELCO- La gigantesca mina chilena de cobre Chuquicamata sufrirá un declive en su producción de un 40% en los próximos dos años, de acuerdo a previsiones internas a las que tuvo acceso Reuters, lo que pone de manifiesto los duros desafíos que tiene por delante el plan, que convertirá la mina a cielo abierto en subterránea. El proyecto de la estatal Codelco costará unos 5.000 millones de dólares e implicará largos tiempos para llevarlo a pleno funcionamiento, generando un déficit de producción que podrá compensar sólo parcialmente con otras fuentes.

PEMEX- La petrolera mexicana vería una reducción de su carga fiscal por el equivalente a unos 7.300 millones de dólares entre 2020 y 2021, de acuerdo a un documento interno, como parte de las medidas del gobierno para apuntalar a la estatal. La rebaja fiscal provendría principalmente de la reducción del Derecho por Utilidad Compartida (DUC), que representa el 85% de la carga directa por producción de petróleo, que sería reducida desde el 65% actual a un 58% en 2020 y a un 54% en 2021.

LATAM- La Corte Suprema de Chile rechazó un acuerdo para negocios conjuntos entre LATAM Airlines Group y American Airlines e International Consolidated Airlines Group (IAG). LATAM Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, había anunciado en 2016 los Joint Business Agreements (JBA) con American Airlines e IAG (holding de British Airways e Iberia), pero dependían de la aprobación de organismos antimonopolios en el mundo.

SQM- La productora chilena de litio dijo que retrasará una expansión de capacidad de producción en una planta clave del Salar de Atacama hasta fines de 2021, en medio de una caída en los precios del metal ligero. El segundo mayor productor global de componente de baterías para autos eléctricos había dicho en marzo a la Comisión de Valores estadounidense que esperaba el alza de capacidad instalada en Chile a 120.000 toneladas “para fines de 2020”.

REUTERS HE CS