LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (29 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO ESTADOS UNIDOS -El presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, emite una declaración en una conferencia sobre estrategias corporativas en la Ciudad de Nueva York. -El Departamento del Tesoro vende bonos del Gobierno a siete años. (1700 GMT) -El grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo (API) presenta su reporte semanal sobre los inventarios de crudo del país. (1900 GMT) ARGENTINA -Los principales sindicatos realizan una huelga general en protesta por las políticas de ajuste fiscal del Gobierno del presidente Mauricio Macri. MÉXICO -El Banco de México (Banxico) emite sus proyecciones trimestrales de crecimiento e inflación. Se espera que el organismo advierta sobre los riesgos que enfrenta la segunda mayor economía de Latinoamérica. (1700 GMT) -La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se reúne con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. -López Obrador ofrece su conferencia de prensa diaria.

-Subasta semanal de bonos IPAB. BRASIL -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística da a conocer los precios al productor de abril. -El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, ofrece una conferencia de prensa sobre nuevas medidas estructurales para apuntalar la economía. (1000 GMT) -El ministro de Economía, Pablo Guedes, realizará comentarios en un evento promovido por el Gobierno junto al Banco de Desarrollo de América Latina. -El Tesoro Nacional divulga cifras de la balanza presupuestaria primaria de abril. CHILE -El Banco Central divulga su encuesta de operadores con proyecciones de crecimiento, inflación y el panorama para la moneda local. (1230 GMT) PERÚ -El presidente Martín Vizcarra se reúne con todo su gabinete de ministros en Palacio de Gobierno. ASIA -El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reúne en Pekín con su par cubano, Bruno Rodríguez.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA-El periódico del Partido Comunista de China advirtió a Estados Unidos que el país está listo para devolver el golpe en su amarga guerra comercial con las tierras raras, empleando una expresión contundente: “No digan que no se lo advertimos”. BCE- Los riesgos para la estabilidad financiera de una zona euro tambaleante van en aumento, según dijo el Banco Central Europeo, que destacó una larga lista de vulnerabilidades que van desde las burbujas inmobiliarias a la elevada deuda pública y el Brexit. EEUU- El secretario de Estado, Mike Pompeo, mantuvo la presión de su gobierno sobre Huawei Technologies Co Ltd, al asegurar que el gigante tecnológico chino recibe órdenes de Pekín. RUSIA- Moscú considerará cuidadosamente la posibilidad de extender su acuerdo de reducción del bombeo de petróleo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores, dijo a Reuters el viceprimer ministro ruso, Anton Siluanov. HUAWEI- El gigante tecnológico chino presentó una alegación por juicio sumario en su demanda contra el gobierno de Estados Unidos, en un último intento por evitar las sanciones de Washington que amenazan con expulsarlo de los mercados globales. JAPÓN- El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que los principales bancos centrales del mundo podrían tener que ser más flexibles a la hora de abordar la inflación, ya que están incumpliendo sus objetivos por el efecto de enfriamiento que las innovaciones tecnológicas y la globalización está teniendo sobre los precios. METALES- A las 1117 GMT, el oro al contado subía un 0,33%, a 1.283,26 dólares la onza, mientras que a las 1020 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 1,1%, a 5.895 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1118 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 1,88%, a 68,79 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos caía un 1,91%, a 58,01 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas caían por la advertencia de Pekín sobre las tierras raras, lo que llevaba a los inversores a buscar valores seguros por todo el mundo. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,9% a las 0712 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones preferentes chinas bajaron por preocupaciones sobre la desaceleración de la economía por la pugna comercial con Estados Unidos, aunque la búsqueda de oportunidades impulsó a las aseguradoras y al índice referencial en Shanghái. El CSI300 de papeles destacados cedió un 0,23%, mientras que el Shanghai Composite mejoró un 0,16%, a 2.914,70 unidades. En Japón, el Nikkei tocó un mínimo de dos semanas y cerró la sesión con un declive del 1,21%, a 21.003,37 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU-ECONOMÍA- La confianza del consumidor subió en mayo gracias a que en los hogares creció el optimismo en torno al mercado laboral, lo que sugiere que la economía se mantiene sólida pese a las señales de que la actividad se está desacelerando. El alza en la confianza informada por el Conference Board se produce pese a una escalada en las tensiones de la guerra comercial EEUU-China, que generó una fuerte liquidación en Wall Street.

COMERCIO-CANADÁ- El Gobierno canadiense presentará formalmente al Parlamento un proyecto de ley para ratificar un nuevo pacto comercial de América del Norte, dijo una fuente familiarizada con el asunto. La semana pasada, Ottawa dijo que seguiría adelante con las medidas para ratificar el Acuerdo con Estados Unidos y México, luego de que Washington levantó los aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio.

BRASIL-PENSIONES- La comisión del Congreso de Brasil sobre la reforma a las pensiones apunta a aprobar un paquete que genere ahorros de entre 800.000 millones y 1 billón de reales, dijo su presidente, pero advirtió que al Gobierno le faltan votos en la Cámara baja para una primera aprobación. En una entrevista con Reuters, el diputado federal Marcelo Ramos sostuvo que es poco probable que la comisión vote sobre el proyecto de reforma del presidente Jair Bolsonaro antes de la primera semana de julio.

PETRÓLEO-EEUU- Los inventarios de crudo y gasolina habrían disminuido la semana pasada, mientras que las existencias de destilados habrían aumentado, según un sondeo preliminar de Reuters. Cinco analistas consultados antes de los reportes del Instituto Americano del Petróleo (API) y de la Administración de Información de Energía (EIA) estimaron, en promedio, que las existencias de crudo habrían caído 800.000 barriles en la semana terminada el 24 de mayo.

ARGENTINA-SOJA- El procesamiento de la oleaginosa en el país sudamericano, uno de los mayores proveedores mundiales, caería hasta un 15% este año por la guerra comercial entre EEUU-China, dijo a Reuters el titular de la cámara de firmas agroexportadoras CIARA, Gustavo Idígoras. El conflicto ha afectado directamente a las plantas procesadoras de Argentina por el crecimiento de las exportaciones de aceite y harina de soja de Estados Unidos, cuya competitividad creció por el bajo valor que tiene la soja del país norteamericano tras perder su principal mercado de exportación: China. WALLST- Las acciones borraron sus ganancias iniciales y cerraron con bajas, porque la probabilidad de una larga guerra comercial contuvo el apetito por el riesgo. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 237,32 puntos, o un 0,93 por ciento, a 25.348,37 unidades; el S&P 500 retrocedió 23,91 puntos, o un 0,85 por ciento, a 2.802,15 unidades; y el Nasdaq cayó 29,66 puntos, o un 0,39 por ciento, a 7.607,35 unidades.

COLOMBIA-CULTIVOS- Gracias al apoyo de Nespresso de Nestlé y la Fundación Howard G. Buffett, Bogotá lanzó un plan piloto para sustituir 400 hectáreas de hoja de coca por café en una región montañosa del suroeste del país, como parte de una iniciativa del gobierno para combatir el narcotráfico. El programa comenzará en el municipio de El Rosario, en el departamento de Nariño, una de las regiones de Colombia con más cultivos de hoja de coca, e involucrará a 1.000 familias cultivadoras de café en 1.000 hectáreas que producirán en principio 500 sacos de 60 kilos, informó la Federación Nacional de Cafeteros. ARGENTINA-ABORTO- Un nuevo proyecto de ley para despenalizar el aborto fue presentado al Parlamento, en medio de una masiva marcha liderada por varias ONG que defienden los derechos de las mujeres en el país. La iniciativa contiene modificaciones respecto al proyecto que el año pasado fue desestimado por la Cámara de Diputados. El nuevo proyecto contempla que toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar puedan acceder al aborto, garantizando la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa dentro de un plazo máximo de cinco días desde que se lo requiera.

PAPA-TRUMP- Francisco dijo estar dispuesto a decirle personalmente al presidente de Estados Unidos que está mal construir muros fronterizos y pareció advertirle de que no reanude la política de separar a familias migrantes. En una larga entrevista con Televisa de México, el Papa también rechazó las críticas de los católicos romanos ultraconservadores que lo llaman hereje. Francisco ya se ha enfrentado con Donald Trump por cuestiones de migración. “Yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios haciendo muros ¿no?. Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastantes dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento”, dijo.

VENEZUELA-GRUPOLIMA- El bloque regional, que apoya a la oposición en Venezuela, se reunirá en Guatemala el 6 de junio, informó la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. El grupo que reúne a cerca de una decena de países incluyendo Canadá, Brasil, Argentina y Chile, reconoce al opositor Juan Guaidó como un líder legítimo y demanda la salida del poder del presidente venezolano Nicolás Maduro. (REUTERS HE CS)