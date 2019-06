LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (5 de junio)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 5 DE JUNIO EEUU:

-El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) publica su índice de actividad del sector de servicios en mayo, que se habría ubicado en 55,5, de acuerdo a economistas. (1400 GMT) -La firma ADP revela su reporte de empleo en el sector privado correspondiente a abril. El mercado espera que el ritmo de creación de puestos haya disminuido desde 275.000 posiciones a una cifra desestacionalizada de 185.000. (1215 GMT)

-La Administración de Información de Energía entrega el dato semanal de inventarios de petróleo. (1430 GMT)

-La Reserva Federal emite su reporte de condiciones económicas Libro Beige. (1800 GMT)

-La firma Markit da a conocer sus sondeos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector de servicios y compuesto correspondientes a mayo. (1345 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, es entrevistado en vivo desde Chicago por el programa “Bloomberg Daybreak: Americas”. (1230 GMT) -La Reserva Federal realiza una conferencia en Chicago para discutir los paradigmas de la política monetaria, en un evento donde participan funcionarios del banco central, académicos y expertos economistas. Están previstos discursos de autoridades como el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida (1345 GMT); y el jefe de la Fed de Boston, Eric Rosengren (1515 GMT).

-El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación sobre vivienda en un foro regional en Atlanta. (1345 GMT)

-La Comisión de Banca del Senado sostiene una audiencia sobre la nueva nominación de Michelle Bowman a un período completo en la junta de gobernadores de la Reserva Federal. (1400 GMT)

-Funcionarios estadounidenses y mexicanos inician negociaciones formales en Washington después de que el presidente Donald Trump amenazó con aplicar aranceles punitivos a todos los bienes de su principal socio comercial si no hace más por contener la inmigración ilegal. -Walmart realiza su reunión anual de accionistas. Se espera la presencia del senador y aspirante a la presidencia Bernie Sanders para hablar sobre derechos de los trabajadores.

BRASIL: -La firma Markit revela el resultado de su Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector de servicios en mayo. La lectura compuesta del PMI bajó a 49,9 en abril y la medición de servicios cedió a 50,6 en el cuarto mes del año, apenas indicando crecimiento. (1300 GMT)

ARGENTINA:

-El Instituto Nacional de Estadística y Censos reporta el Estimador Mensual Industrial (EMI) correspondiente a abril. (1900 GMT)

COLOMBIA: -El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el gerente del Banco Central, Juan José Echavarría, y el presidente Iván Duque participan en la Convención Bancaria de Cartagena. (hasta el 7 de junio)

CHILE: -El banco central divulga su Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril, que según los sondeos de Reuters habría marcado un avance de 2,1%. (1230 GMT)

GUATEMALA:

-Los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana se reúnen en Ciudad de Guatemala.

RESTO DEL MUNDO:

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita Irlanda. -El presidente de China, Xi Jinping, realiza una visita de Estado a Rusia bajo invitación del presidente Vladimir Putin. (hasta el 7 de junio) -Elecciones legislativas en Dinamarca.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- La actividad de servicios de China creció a su tasa más lenta en tres meses en mayo, mostró una encuesta privada, ya que la escalada de la tensión comercial con Estados Unidos impactó a una industria con la que Pekín cuenta para apoyar a su debilitada economía. EXENCIÓN ARANCELES- Importadoras chinas están preparando solicitudes de exención a los aranceles de importación aplicados a más de 700 productos estadounidenses en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, después de que el Ministerio de Finanzas dijera que comenzaría a aceptar solicitudes. ZONAEURO- La actividad empresarial de la zona euro se recuperó un poco el mes pasado, pero se mantuvo a baja velocidad y los indicadores a futuro sugieren que el crecimiento económico del bloque no se acelerará a corto plazo, según una encuesta. UNIÓN EUROPEA- La Comisión Europea iniciará el procedimientos disciplinarios contra Italia con una carta en la que afirma que la política fiscal de Roma carece de prudencia y podría exponer a la nación a una dramática pérdida de confianza en los mercados, dijo el periódico La Repubblica. HONDURAS- Las exportaciones de café de Honduras se dispararon en mayo un 41,3% interanual por contratos de venta previstos, dijo un dirigente del sector. FMI- El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento económico para China en 2019 del 6,3% al 6,2%, debido a la mayor incertidumbre en torno a las fricciones comerciales, indicando que estaría justificada una mayor flexibilización de la política monetaria si se intensificara la guerra comercial entre China y EEUU. AVIANCA- Avianca Holdings vendió su participación en las aerolíneas centroamericanas Sansa en Costa Rica y La Costeña en Nicaragua, como parte de un plan de reestructuración y desinversión de activos no estratégicos, informó la empresa aérea. WALMEX- El gigante minorista Wal-Mart de México dijo el martes que el regulador local de competencia Cofece notificó a su accionista mayoritario, la estadounidense Walmart Inc., “su oposición” a la compra de las operaciones de Cornershop. METALES- A las 1120 GMT, el oro al contado subía un 0,94%, a 1.337,31 dólares la onza, mientras que, a las 1043 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) tuvo un cambio leve a 5.876 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1121 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 0,16%, a 61,87 dólares por barril, mientras que, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 0,75%, a 53,08 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas tenían una leve alza porque las preocupaciones sobre el presupuesto de Italia fueron compensadas por esperanzas de un recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal para compensar la ralentización de la economía mundial. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1% después de que Wall Street y los mercados asiáticos recibieran positivamente la promesa del jefe del banco central estadounidense, Jerome Powell, de actuar para combatir los crecientes riesgos de guerra comercial. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron planas el miércoles ya que los planes de Pekín de aumentar la supervisión contable en las farmacéuticas derribó los papeles del sector, anulando el repunte regional, con una baja de 0,03% en el Shanghai Composite y un descenso de 0,04% en el índice de papeles líderes CSI300. En Japón, el Nikkei tuvo un rebote de 1,8%, su ganancia porcentual diaria más grande desde el 26 de marzo. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES FED- La Reserva Federal responderá “apropiadamente” a los riesgos de una guerra comercial y otros acontecimientos, dijo el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, en comentarios que parecían abrir la puerta a la posibilidad de una baja de las tasas de interés. En una breve declaración, como parte de un discurso sobre política monetaria, Powell dijo que la Fed estaba “observando de cerca las consecuencias” de la disputa comercial que, desde la última reunión del organismo, ha sacudido a los mercados de bonos y acciones y ensombrecido las perspectivas para el crecimiento mundial.

MÉXICO EEUU- El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista de que México y Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo antes del 10 de junio para resolver una disputa sobre migración, que llevó a su par Donald Trump a anunciar un alza de aranceles a su socio comercial. Una delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, se encuentra en Estados Unidos desde el fin de semana y en las últimas horas se ha reunido con funcionarios del gobierno de Trump para allanar el camino.

EEUU- Senadores republicanos advirtieron el martes que la Casa Blanca podría no tener respaldo de miembros de su partido en el Congreso por los aranceles sobre las importaciones mexicanas, al tiempo que el presidente Donald Trump dijo a los legisladores que buscar detener su plan sería una tontería. En un almuerzo a puertas cerradas en el Capitolio, republicanos expresaron a funcionarios de la oficina del abogado de la Casa Blanca sus preocupaciones por la amenaza de Trump de imponer tarifas sobre los bienes importados desde México la próxima semana.

MÉXICO- La inflación interanual se habría desacelerado ligeramente en mayo debido a la aplicación de tarifas de verano en el servicio de electricidad y menores presiones en precios de frutas y verduras, mostró un sondeo de Reuters. La mediana de los pronósticos de 14 bancos, corredurías y firmas de análisis apuntó a que la inflación interanual se habría ubicado en 4,36% hasta el cierre de quinto mes del año, frente al 4,41 por ciento a abril. El objetivo de inflación del banco central de México es del 3,0 por ciento.

CHILE CARBÓN- El país iniciará un proceso para eliminar hacia 2040 la generación eléctrica en base a carbón, en una medida destinada a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, dijo el presidente Sebastián Piñera. En un acto con las principales generadoras del país sudamericano, el gobernante conservador detalló que la iniciativa busca deshabilitar en forma gradual cerca de 30 centrales que operan actualmente. “De aquí en adelante la tendencia fuerte y clara es hacia descarbonizar nuestra matriz energética para poder llegar a bajar en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos cincos años”, dijo Piñera en un discurso.

ARGENTINA MINERÍA- La Corte Suprema avaló una ley que limita la explotación minera en zonas de glaciares, que había sido cuestionada ante la Justicia por la minera Barrick Gold porque consideraba que podía afectar sus yacimientos en el país. El fallo rechaza el planteo legal de Barrick, que consideraba inconstitucional la norma aprobada por el Congreso argentino en 2010, que afecta a los proyectos en áreas cercanas a numerosos glaciares en la cordillera de los Andes. “La demanda planteada por Barrick SA resulta inadmisible”, señaló la Corte Suprema en un fallo al que accedió Reuters.

PETRÓLEO- Los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente la semana pasada, al igual que los de gasolina y destilados, mostraron datos del grupo de sectorial Instituto Americano del Petróleo. Las existencias de crudo se incrementaron 3,5 millones de barriles en la semana terminada el 31 de mayo a 478 millones, frente a estimaciones de analistas de una baja de 849.000 barriles.

WALL STREET- Los tres principales índices de Wall Street subieron y registraron sus mayores alzas porcentuales diarias en cinco meses, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abrió la puerta a un posible recorte de tasas de interés. El Promedio Industrial Dow Jones subió 512,4 puntos, o un 2,06%, a 25.332,18 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 58,82 puntos, o un 2,14%, a 2.803,27 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 194,10 puntos, o un 2,65%, a 7.527,12 unidades.

PEMEX- La petrolera estatal mexicana planea acudir pronto al mercado de capitales para refinanciar deuda como parte de una estrategia más amplia de manejo de pasivos, dijo su director de Finanzas, Alberto Velázquez, aunque no dio mayores detalles. El funcionario agregó que la primera parte del plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es hacer que la empresa no incremente su endeudamiento neto para luego apuntar a una reducción de pasivos a partir del 2022, mientras aumenta la producción de hidrocarburos, que se ubica en mínimos en décadas.

TECNOLÓGICAS- Los líderes de las grandes empresas de tecnología serán invitados a declarar como parte de una investigación sobre si las empresas hacen un uso indebido de su enorme poder de mercado, dijo el jefe de un subcomité del Congreso de Estados Unidos. El anuncio se hizo un día después de que fuentes dijeron que el gobierno de Estados Unidos se está preparando para iniciar una pesquisa similar a Amazon.com Inc., Apple Inc, Facebook Inc y Alphabet Inc., en lo qué podría ser un examen sin precedentes y de gran alcance a algunas de las compañías más grandes del mundo. (REUTERS HE)