LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (7 de junio)

LA AGENDA DEL VIERNES 7 DE JUNIO -El Departamento del Trabajo publica su informe mensual sobre las nóminas no agrícolas. Economistas encuestados por Reuters esperan que en el país se hayan creado 185.000 puestos de trabajo en mayo. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo da a conocer la tasa de desempleo, que el mercado espera se mantenga estable en un 3,6%. (1230 GMT) -El Departamento de Comercio divulga su reporte sobre el estado de los inventarios mayoristas en abril. (1400 GMT)

-La Reserva Federal informa el dato de crédito al consumidor en abril. El mercado espera un aumento a 12.000 millones de dólares desde los 10.280 millones de dólares de marzo (1900 GMT) -El jefe de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, se presenta en una conferencia sobre tecnología y productividad en el estado de Virginia. (1630 GMT)

BRASIL:

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística divulga su Índice de Precios al Consumidor Amplio de mayo. Los precios al consumidor habrían aumentado un 4,72% el mes pasado. (1200 GMT)

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer su índice de precios al consumidor correspondiente a mayo. Los economistas prevén que la inflación a 12 meses se haya situado en 4,36%, frente a la lectura del mes anterior de 4,41%. (1300 GMT) ARGENTINA: -La Secretaría Agroindustria publica su reporte semanal de avance siembra y cosecha de granos.

COLOMBIA:

-Continúa la Convención Bancaria de Cartagena. -El Ministerio de Energía de Colombia y activistas ecologistas testifican en una audiencia inicial ante el Consejo de Estado sobre el uso de la fracturación hidráulica en el país andino

CHILE: -El Instituto Nacional de Estadísticas revela su reporte de inflación para el mes de mayo. En abril, los precios marcaron un alza mensual de 0,3%. (1000 GMT) -El Banco Central publica sus indicadores de la balanza comercial, incluyendo el valor de sus exportaciones de cobre, en mayo. (1230 GMT) -El Banco Central emite su informe de política monetaria. Está previsto que la entidad deje sin cambios en 3% la tasa de interés de referencia, según economistas encuestados (2200 GMT).

RESTO DEL MUNDO: -La primera ministra británica, Theresa May, renuncia a su cargo como jefa del Partido Conservador tras sus intentos frustrados por lograr que el Parlamento aprobara el acuerdo del Brexit que negoció con la Unión Europea. May permanecería como jefa de Gobierno hasta la elección de un nuevo líder de su partido.

-El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reúne con su homóloga canadiense, Chrystia Freeland, en Toronto para discutir la situación en Venezuela y otros temas. -La Organización Mundial del Comercio (OMC) y autoridades de regulación participan en una conferencia de dos días en Ginebra, Suiza, sobre el intercambio comercial en la que participan funcionarios de Estados Unidos, Japón, India y otros países. En el evento también se presentan académicos y expertos en economía.

-El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo Benoît Cœuré participa de una reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-7 en Fukuoka, Japón. (hasta el 9 de junio) -El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, y el Ministro de Finanzas Taro Aso y el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, hablan en un simposio del G-20 en Tokio.

-El presidente de China, Xi Jinping, participa en un foro económico en San Petersburgo, Rusia, y se reúne con el presidente Vladimir Putin. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS PETRÓLEO OPEP- Arabia Saudita dijo el viernes que la OPEP y sus aliados deberían extender los recortes en la producción de petróleo, ya que el reino no quería una lucha por la cuota de mercado con Estados Unidos o una repetición del colapso de precios de hace cinco años. ALEMANIA- La producción industrial alemana cayó más de lo esperado en abril, lastrada por las fuertes caídas de la inversión y de los bienes intermedios, según mostraron datos que apuntan a los vientos en contra de las fricciones comerciales y a la incertidumbre de Brexit, que están perjudicando el crecimiento de la economía más grande de Europa.

MERCOSUR- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que el bloque Mercosur de países sudamericanos pronto firmará un acuerdo comercial con la Unión Europea, y agradeció al mandatario argentino, Mauricio Macri, por sus esfuerzos para alcanzar el pacto comercial. BREXIT- El Partido Laborista, en la oposición en Reino Unido, logró mantener por un estrecho margen un escaño parlamentario en el este de Inglaterra, saliendo airoso del desafío del Partido del Brexit de Nigel Farage con un victoria por menos de 700 votos. FITCH- Fitch se convirtió en la primera agencia en reducir la calificación crediticia de la petrolera estatal Pemex a la categoría de basura, en un gran revés para los planes del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de revivir a la endeudada empresa estatal.

FACEBOOK- Facebook ya no está permitiendo la preinstalación de sus aplicaciones en teléfonos Huawei, lo que supone un nuevo revés para el gigante tecnológico chino que lucha en su intento por mantener su negocio a flote frente a la prohibición estadounidense de comprar piezas y software estadounidenses. BUNDESBANK- El Bundesbank redujo drásticamente sus proyecciones de crecimiento para Alemania, alegando que las empresas industriales de la mayor economía de la zona euro sufrirían por la debilidad de la demanda durante el resto del año. NEOENERGIA- Los accionistas del holding energético brasileño Neoenergia SA esperan recaudar hasta 3.300 millones de reales (850,5 millones de dólares) en la oferta pública inicial de la compañía, según documentos presentados ante el organismo de control del mercado de valores de Brasil. METALES- A las 1121 GMT, el oro al contado caía un 0,01%, a 1.334,61 dólares la onza, mientras que, a las 1041 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba 0,2% a 5.818 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1122 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 1,35%, a 62,50 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,25%, a 53,25 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS-Las bolsas europeas repuntaban tras la acogida desfavorable que tuvo en la víspera el mensaje cauteloso del Banco Central Europeo, y antes de la publicación de los datos laborales en EEUU. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,6%, enfilando a su mejor desempeño semanal en dos meses. MERCADOS ASIA- El Nikkei de Japón ganó un 0,5% en la sesión y sumó un 1,4% en la semana, dado que reportes de que Washington considera retrasar la imposición de aranceles a productos mexicanos aliviaban la inquietud sobre el debilitamiento del comercio mundial. Los mercados chinos estuvieron cerrados por un feriado local. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU COMERCIO - El déficit comercial de Estados Unidos bajo inesperadamente en abril porque las importaciones de bienes cayeron a un mínimo de 15 meses, lo que podría apoyar a la economía en momentos en que se desacelera luego de un impulso temporal de las exportaciones y una acumulación de inventarios a principios de año. Otros datos mostraron que la cantidad de estadounidenses que pidieron subsidios de desempleo no cambió, lo que sugiere que el mercado laboral sigue fuerte a pesar de la moderación de la actividad económica. FMI - Funcionarios de la Reserva Federal y del Fondo Monetario Internacional advirtieron de que las tensiones en el comercio mundial y el aumento de los aranceles representan un riesgo cada vez mayor para el crecimiento de Estados Unidos y de la economía mundial. La ofensiva arancelaria del gobierno de Donald Trump, que incluye un nuevo gravamen de 25% a importaciones chinas y una amenaza a México, podría socavar la confianza y la inversión de las empresas, y traspasarse al rendimiento económico en general.

BCE - El Banco Central Europeo (BCE) aplazó el momento para su primera alza de tasas de interés después de la crisis y dijo que continuaría pagándole a los bancos para que concedan créditos a hogares y empresas, en un nuevo intento para reactivar la rezagada actividad económica de la zona euro. El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo que el consejo de gobierno habló de la disposición para tomar medidas en caso de una “contingencia adversa”, además varios gobernadores habían mencionado la posibilidad de recortes de tasas de interés o la reanudación del programa de compras de activos.

ARANCELES - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que su país llegue a un acuerdo el jueves para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a los productos mexicanos, pero aseguró que, si no hay un entendimiento, su Gobierno está analizando todas las opciones para responder a los gravámenes. Las conversaciones prosiguieron en Washington después que funcionarios de ambos países se reunieron en la víspera para dejar atrás las desavenencias, pero no hubo fumata blanca.

PETRÓLEO - El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia mantiene diferencias con la OPEP sobre qué constituye un precio justo para el petróleo, pero que Moscú adoptará una decisión conjunta sobre producción con sus colegas del bloque en la reunión que se celebrará a fines de mes. Sus palabras fijaron el escenario para las duras negociaciones que celebrarán en las próximas semanas Rusia y sus socios sobre su política en torno al mercado petrolero mundial. WALL STREET - Los principales índices de Wall Street cerraron con un alza después de una sesión volátil, debido a que los inversores se mostraron más optimistas después de reportes de que Estados Unidos está considerando aplazar la entrada en vigencia de los aranceles a bienes mexicanos. El Promedio Industrial Dow Jones subió 181,09 puntos, o un 0,71%, a 25.720,66 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 17,34 puntos, o un 0,61%, a 2.843,49 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 40,08 puntos, o un 0,53%, a 7.615,55 unidades. CITGO - Citgo Petroleum, el brazo estadounidense de la estatal PDVSA de Venezuela, busca nombrar un nuevo director ejecutivo entre candidatos que incluyen exejecutivos de la petrolera y otras compañías en una lista que pronto será presentada al directorio. En febrero, el ex gerente general de Citgo, Asdrúbal Chávez, y varios otros ejecutivos cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro fueron expulsados, ​​en medio de una batalla por el control de la subsidiaria.

GOOGLE - Alphabet Inc anunció que comprará Looker, una empresa privada de análisis de datos, por 2.600 millones de dólares en efectivo, en la primera adquisición importante del nuevo presidente ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian. La división de computación en nube de Google está en el tercer lugar de su sector a nivel mundial, detrás de Amazon.com Inc y Microsoft Corp, en términos de ingresos provenientes de arriendo de infraestructura y otras herramientas informáticas para empresas. VENEZUELA - Los bancos globales Citibank y Deutsche Bank tomaron control anticipado de toneladas de oro venezolano, que recibieron en garantía por operaciones de canje, como consecuencia de las sanciones aplicadas por Estados Unidos en abril al Banco Central de Venezuela (BCV), dijeron cinco fuentes conocedoras del tema. Casi 75% de las reservas internacionales de Venezuela está en oro y entre 2014 y 2016 el BCV en lugar de vender los lingotes decidió usarlos como garantía en operaciones financieras con la banca internacional para ganar liquidez. La idea era repagar los préstamos para no perder el oro.

NEYMAR - El mayor fabricante de ropa deportiva Nike dijo que estaba “muy preocupado” por una acusación de violación contra la estrella brasileña de fútbol Neymar, lo que generó dudas sobre su patrocinio a uno de los jugadores más famosos del deporte. Neymar niega la violación y ha afirmado que la mujer está tratando de extorsionarlo. La denunciante apareció en la televisión brasileña y dijo que Neymar la violó en un hotel de París. (REUTERS HE)