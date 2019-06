LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (11 de junio)

AGENDA DEL MARTES 11 DE JUNIO EEUU:

-El Departamento del Trabajo revela las cifras de precios al productor correspondientes a mayo, después de reportar en abril un aumento de 0,2%. (1230 GMT) -El Instituto Americano del Petróleo (API) divulga su reporte semanal de inventarios de crudo del país en la semana terminada el 6 de junio. (2030 GMT) -El Departamento de Agricultura (USDA) divulga sus estimaciones sobre la producción y cosecha mundial de granos, que incluye suministros de Estados Unidos, Brasil y Argentina. (1600 GMT)

-La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el director de la Oficina de Presupuesto, Mick Mulvaney, discuten sobre medidas fiscales recomendadas por centros de estudios. (1200 GMT)

-El secretario interino de Seguridad Nacional Kevin McAleenan testifica ante la Comisión Judicial del Senado sobre inmigración y la situación en la frontera suroeste con México. (1400 GMT)

-El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, discutirá la situación en Irán durante una entrevista en el marco de la CFO Network 2019 Meeting del Wall Street Journal. (1305 GMT)

-El Director del Consejo Economico Nacional, Lawrence Kudlow, habla en la cumbre de inversión Select USA en Washington, donde probablemente se refirará a la situación de las negociaciones comerciales con China. (1715 MGT)

-El secretario de Estado, Mike Pompeo, testifica en la audiencia inicial de la Comisión sobre Control Internacional de Estupefacientes. (1830 GMT)

-El fabricante de autos eléctricos Tesla celebra su reunión anual de accionistas. Está previsto que el presidente ejecutivo Elon Musk hable sobre las perspectivas de crecimiento a futuro de la compañía.

-El presidente ejecutivo de Uber Technologies Inc., Dara Khosrowshahi, habla en el The Economic Club of Washington, D.C. (1230 GMT) -El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, interviene en una conferencia en Nueva York, donde también se prevé la asistencia del jefe financiero de Citigroup, Mark Mason. (1600 GMT)

BRASIL:

-La Fundación Getulio Vargas difunde su primera lectura de su Índice General de Precios de Mercado (IGP-M) para junio. (1100 GMT)

-La Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) organiza una conferencia de prensa en la que presentará nuevos datos de la industria de soja. (1230 GMT)

-La agencia de estadísticas Compañía Nacional de Abastecimento revela nuevas proyecciones para la cosecha del país en 2018/19 que incluirán datos de soja y maíz. (1230 GMT)

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer las cifras de producción industrial de abril. La actividad bajó un 1,3% en marzo y presentó un descenso interanual de 0,1% en el tercer mes. (1300 GMT).

-El campeón mundial de boxeo Andy Ruiz Jr. se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional en Ciudad de México. (1500 GMT)

CHILE:

-El Banco Central emite los resultados de su encuesta a operadores sobre las estimaciones de crecimiento e inflación. (1230 GMT) -Los mayores actores de la industria del litio se reúnen para la Fastmarkets Lithium Supply & Markets Conference en Santiago, en momentos en que crecen las preocupaciones sobre un exceso de oferta del metal blanco y un débil paranorama para la demanda del sector automotor.

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó, a quien muchos países han reconocido como el legítimo líder encargado del país, preside una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas. (1900 GMT)

GUATEMALA:

-El candidato presidencial Alejandro Giammattei del partido político VAMOS sostiene una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala. (1600 GMT)

RESTO DEL MUNDO:

-El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, habla en el Foro Económico Internacional de las Américas en Montreal antes de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) del 25 de junio. (1630 GMT) -La Oficina del Gabinete de Japón reporta el dato de órdenes de maquinarias correspondiente a abril. (2350 GMT)

-El Buró Nacional de Estadísticas de China publica sus cifras de inflación correspondiente a mayo, cuando se espera que los precios al consumidor hayan permanecido estables. (0130 GMT del miércoles) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA-EEUU- China responderá con firme determinación si Estados Unidos insiste en escalar las tensiones comerciales, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había nuevos aranceles listos para ser implementados si no se alcanza un acuerdo en la reunión del G-20 de este mes. HONG KONG- El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que los problemas relativos a la modificación de las normas de extraditación de Hong Kong son una cuestión puramente doméstica de China, exigiendo a Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos de Hong Kong. ITALIA- El vice primer ministro italiano Luigi Di Maio dijo que una reunión de la coalición gobernante fue positiva y que el Ejecutivo trabajará para aumentar los salarios de los trabajadores y recortar los impuestos en los próximos presupuestos. ECUADOR- Ecuador colocó bonos por 1.125 millones de dólares para financiar la recompra del 78% del capital de sus papeles con vencimiento 2020, en una operación que busca mejorar el perfil de su deuda externa, dijo el lunes el Ministerio de Economía y Finanzas. PARAGUAY- El Gobierno paraguayo anunció que inyectará más de 1.500 millones de dólares a la economía este año para dinamizar el crecimiento del país, afectado por la crisis regional y una caída en la producción agropecuaria. RENAULT FIAT- Los planes para fusionar a los fabricantes de automóviles Renault y Fiat Chrysler podrían resurgir a pesar de la ruptura de las negociaciones la semana pasada, dijo la ministra de Transporte de Francia, sumándose a otros altos cargos franceses que esperan que la operación se reactive. PEMEX- Emilio Lozoya, un exdirector general de la estatal petrolera Pemex, dijo que no se presentará a declarar ante la justicia mexicana en una investigación que se le sigue por supuesta corrupción ya que, sostuvo, no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo. METALES- A las 1127 GMT, el oro al contado caía un 0,45%, a 1.321,81 dólares la onza, mientras que, a las 1021 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba 0,8% a 5.918,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1127 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 0,29%, a 62,47 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,90%, a 53,74 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- El repunte del parqué alemán tras el parón del lunes disparaba las acciones europeas, con los inversores atentos a posibles novedades en la retórica proteccionista de Washington. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,43% a las 0714 GMT, con el DAX de Fráncfort liderando las subidas en la apertura. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas subieron después de que Pekín flexibilizó las reglas de financiamiento para impulsar el gasto del gobierno local en obras públicas, mientras que las expectativas de menores tasas del banco central a nivel mundial y algunos signos de alivio de las tensiones comerciales también apoyaron la confianza. El compuesto Shanghái subió 2,6% a 2.925,72 puntos, un nivel no registrado desde el 29 de mayo, mientras que el índice blue-chip repuntó un 3%. El Nikkei japonés cerró al alza con un 0,33% a 21.204,28 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU-CHINA- Donald Trump dijo que está preparado para imponer más aranceles punitivos a las importaciones chinas si no logra un acuerdo comercial con el presidente de China en una cumbre del G-20 a fines de este mes. Desde que el mes pasado las conversaciones comerciales en Washington terminaron en un punto muerto, Trump ha dicho en repetidas ocasiones que espera reunirse con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del 28 al 29 de junio en Osaka, Japón. Sin embargo, China no ha confirmado el encuentro. Trump dijo la semana pasada que decidiría después de la reunión entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo si impondrá aranceles adicionales a unos 300.000 millones de dólares en productos chinos.

BRASIL-FISCALES- El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y fiscales federales trataron de salir rápidamente al paso de una publicación de un reporte del sitio web The Intercept, que se basa en filtraciones de supuestos mensajes enviados en el marco de la investigación de corrupción “Lava Jato”. The Intercept dijo que este es solo el inicio de un “enorme tesoro” que contienen mensajes entre el entonces juez Moro y los fiscales en Telegram, una plataforma de mensajería encriptada, los que recibió de una fuente anónima. El medio sostuvo que los mensajes plantean serias dudas sobre la imparcialidad de Moro, quien como juez envió a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los extractos de los mensajes incluyeron diálogos en los que Moro orientó a los fiscales sobre el enfoque, el ritmo y el orden de las investigaciones. “Con respecto al contenido de los mensajes que me citan, no hay indicios de ninguna anormalidad o de haber dirigido las acciones como magistrado, a pesar de que se hayan sacado de contexto”, dijo Moro en un comunicado.

ITALIA-UE- El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, expresó su confianza en que Roma y la Unión Europea alcanzarán un acuerdo sobre las finanzas públicas del país antes de una importante reunión de la coalición de gobierno. Está previsto que Salvini se reúna con el otro viceprimer ministro, Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas, y con el primer ministro Giuseppe Conte, que ha renovado su amenaza de dimitir si ambos líderes de coalición no logran llegar a un compromiso en la pugna presupuestaria con Bruselas. Italia corre el riesgo de ser sometida a un procedimiento disciplinario por la UE a causa de su deuda de 2,3 billones de euros (2,6 billones de dólares), que representa más de 1,3 veces su producción económica, una proporción que en la zona euro sólo supera Grecia.

ARGENTINA-GRANOS- Los exportadores argentinos están listos para satisfacer la demanda de alimentos de México si los conflictos comerciales con Estados Unidos continúan a pesar del acuerdo alcanzado, dijo el jefe de una cámara industrial local. Estados Unidos canceló la aplicación de un arancel del 5% para todos los productos mexicanos cuando México prometió un mayor esfuerzo para detener el flujo de inmigrantes centroamericanos. Pero Donald Trump dijo que podría revivir la idea de las tarifas. “En el momento en que Estados Unidos establezca sus tarifas comerciales, estaremos allí”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la cámara argentina de empresas exportadoras de granos CIARA-CEC, que representa a gigantes mundiales como Louis Dreyfus Company, ADM y Cargill. “Los costos de transporte de Estados Unidos a México son muy bajos, por eso es que no estamos allí en este momento. Pero si se imponen las tarifas, deberíamos tener suficiente maíz para satisfacer la demanda mexicana”, agregó. PETRÓLEO-EEUU- Los inventarios habrían caído la semana pasada, mientras que los de productos refinados habrían aumentado, mostró un sondeo preliminar de Reuters. Seis analistas consultados estimaron, en promedio, que las existencias de petróleo habrían descendido 500.000 barriles en la semana al 7 de junio. Analistas estimaron que las existencias de gasolina habrían aumentado en 1 millón de barriles la semana pasada, la que sería su cuarta alza seguida. PETRÓLEO-COLOMBIA- Ecopetrol y Parex Resources Inc anunciaron un descubrimiento de hidrocarburos en el noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela, una de las regiones con mayor prospectividad para el hallazgo de petróleo y gas. El anuncio se produce en momentos en que Colombia busca aumentar sus reducidas reservas de hidrocarburos e impulsa la exploración en bloques continentales y costa afuera.

WALLSTREET- Las acciones estadounidenses subieron y el Dow Jones completó su racha alcista más larga en 13 meses, después de que Estados Unidos canceló sus planes para imponer aranceles a los productos mexicanos y por un par de anuncios de fusión que animaron al mercado. El Promedio Industrial Dow Jones subió 78,74 puntos, o un 0,3 por ciento, a 26.062,68 unidades; mientras que el S&P 500 avanzó 13,39 puntos, o un 0,47 por ciento, a 2.886,73 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 81,07 puntos, o un 1,05 por ciento, a 7.823,17 unidades. El Dow Jones cerró en alza por sexta sesión consecutiva, su racha ganadora más larga desde mayo de 2018. BOLIVIA-ELECCIONES- Miles de personas marcharon en La Paz en demanda de la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una protesta que reunió a los principales candidatos de la oposición a casi cuatro meses de las elecciones generales, para intentar evitar la reelección del presidente indígena Evo Morales. Los manifestantes marcharon desde El Alto, una zona aledaña a La Paz, hasta el centro de la ciudad manifestándose en contra de la nueva postulación de Morales, algo que la población había rechazado en un referéndum celebrado el 21 de febrero de 2016.

RELIGIÓN-VATICANO- Condenó la teoría de género como parte de un “concepto confuso de libertad”, y dijo en un nuevo documento que la idea de que el género está determinado por lo que siente una persona en lugar de la biología es un intento de “aniquilar la naturaleza”. Los defensores de los derechos LGBT criticaron el documento de 30 páginas, denominado “Hombre y mujer: Él los creó”, como dañino y confuso, y dijo que alentaría el odio y la intolerancia. El documento, el primero del Vaticano sobre teoría de género, fue escrito por la Congregación para la Educación Católica como una “instrucción” para los educadores sobre cómo abordar el tema de la teoría de género en línea con la enseñanza de la Iglesia.

EEUU-INMIGRACIÓN- El Gobierno del presidente Donald Trump está cambiando la forma en que evalúa a quienes quieren patrocinar a los menores que cruzaron solos la frontera con México, en un esfuerzo por acelerar la liberación de miles de niños migrantes que actualmente están bajo custodia estadounidense. Con el cambio, anunciado el viernes a los funcionarios, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por su sigla en inglés), que alberga a niños migrantes no acompañados, ya no requerirá una verificación de los registros de inmigración de los posibles patrocinadores. (REUTERS HE)