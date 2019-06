LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (12 de junio)

AGENDA DEL MIÉRCOLES 12 DE JUNIO EEUU: -El Departamento del Comercio revela el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. Economistas consultados por Reuters prevén que la inflación se haya acelerado un 0,2% el mes pasado, por encima del 0,1% de abril. (1230 GMT) -La gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) divulga el reporte de existencias de crudo y derivados en la semana finalizada el 6 de junio. (1430 GMT)

-El secretario del Tesoro Steven Mnuchin habla en la cumbre de inversión SelectUSA en Washington. (1300 GMT) -La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes realiza una audiencia sobre los hallazgos del reporte del fiscal especial Robert Mueller. (1300 GMT) -Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, será entrevistado por la Comisión de Inteligencia del Senado. (1330 GMT) -La Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes vota si declarar en desacato al fiscal general William Barr y al secretario de Comercio Wilbur Ross por retener documentos del censo que solicitó el Congreso. (1400 GMT) MÉXICO:

-Autoridades del parque zoológico “Xenpal” presentan a una jirafa recién nacida en el municipio de García.

ARGENTINA: -Fecha límite de presentación alianzas transitorias antes de elecciones primarias.

-Ejecutivos de grandes petroleras del mundo participan en una conferencia en la provincia patagónica de Neuquén para discutir el futuro de la formación Vaca Muerta, que podría albergar una de las mayores reservas de petróleo no convencional del mundo.

PERÚ:

-El presidente Martín Vizcarra se reúne con todo su gabinete de ministros en Palacio de Gobierno.

CHILE:

-Los mayores actores de la industria del litio se reúnen para la Fastmarkets Lithium Supply & Markets Conference en Santiago, en momentos en que crecen las preocupaciones sobre un exceso de oferta del metal blanco y un débil paranorama para la demanda del sector automotor.

BOLIVIA: -El presidente paraguayo, Mario Abdo, realiza una visita oficial al país andino, donde es recibido por su homólogo Evo Morales.

RESTO DEL MUNDO:

-El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visita Irán hasta el 14 de junio).

-Día Mundial contra el trabajo infantil. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- La inflación en las fábricas de China se desaceleró en mayo al verse golpeada la demanda por la debilidad de la industria, lo que agrava la preocupación por el enfriamiento del crecimiento en la segunda economía más grande del mundo, mientras que un aumento de los precios de los alimentos podría acentuar el malestar de los consumidores por el coste de la vida. HONG KONG- Decenas de miles de manifestantes de Hong Kong rodearon la asamblea legislativa de la ciudad bajo control chino, lo que obligó a posponer una segunda sesión de debate sobre un proyecto de ley de extradición que permitiría enviar a personas a la China continental para ser juzgadas. GUATEMALA-BELICE- El Tribunal Internacional de Justicia informó que Guatemala y Belice solicitaron su ayuda para resolver una disputa fronteriza.

EL SALVADOR- El Salvador cuestionó un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México que busca frenar los flujos migratorios que provienen, en su mayoría, de la región centroamericana y que han irritado al presidente estadounidense, Donald Trump. PERÚ ODEBRECHT- Las investigaciones por corrupción vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht en Perú resultaron en la primera sentencia contra un funcionario, en medio de varios casos que han involucrado incluso a cuatro expresidentes del país. AMAZON- Amazon.com Inc dijo que terminaría su servicio de entrega de comida de restaurantes en Estados Unidos el 24 de junio, cediendo a la intensa competencia de los servicios de GrubHub, DoorDash, y de Uber Eats services, filial de Uber Technologies. INDITEX- El grupo español de moda Inditex comunicó un incremento del 10% en su beneficio del primer trimestre, ya que los efectos de las divisas volvieron a favorecer al propietario de Zara y Massimo Dutti tras dos años mermando sus márgenes. METALES- A las 1123 GMT, el oro al contado subía un 0,71%, a 1.336,08 dólares la onza, mientras que, a las 0814 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba 0,2% a 5.866,50 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1124 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 2,42%, a 60,78 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 2,78%, a 51,81 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas retrocedían tras tocar recientemente máximos de las tres últimas semanas, después de que Estados Unidos endureciera su política comercial con China y de que datos económicos de Pekín mostraran una ralentización de la inflación en las fábricas en mayo, acentuando los temores de una desaceleración de la economía mundial. MERCADOS ASIA- Las bolsas chinas cayeron luego del repunte de la sesión anterior, ya que los datos débiles de inflación en las fábricas y las perspectivas de una escalada en la guerra comercial entre Pekín y Washington limitaban el apetito por activos de riesgo. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU-CHINA- Donald Trump defendió el uso de aranceles como parte de su estrategia comercial, mientras que China prometió una dura respuesta si Estados Unidos insiste en aumentar las tensiones comerciales en medio de las negociaciones en curso. “Los aranceles son una gran herramienta de negociación”, escribió Trump en Twitter, un día después de decir que estaba listo para imponer otra ronda de aranceles punitivos a China. El lunes, Trump sostuvo que estaba dispuesto a imponer otra ronda de aranceles a las importaciones chinas si no podía avanzar en las conversaciones comerciales con su par Xi Jinping en la reunión del G-20 de junio en Osaka. Trump ha dicho repetidamente que se está preparando para reunirse con Xi en Osaka a finales de junio, pero China no lo ha confirmado.

EEUU-MÉXICO- El presidente Donald Trump insistió en que el acuerdo migratorio con México, que se anunció el fin de semana, incluye más de lo que se ha informado, pese a que funcionarios mexicanos dieron a conocer más detalles del pacto, y agitó un documento frente a periodistas como prueba. Trump no mostró el documento ni ofreció ningún detalle, pero una fotografía de Reuters del documento plegado permitió a reporteros leer partes. El acuerdo incluye un plan regional de asilo y el compromiso de México de revisar, y posiblemente cambiar, sus leyes, según la copia. El texto habla de “un enfoque regional para compartir la carga en relación con el procesamiento de las solicitudes de estatus de refugiado de los migrantes”, dice el documento. PERÚ-BONOS- El Gobierno anunció su intención de emitir, intercambiar o recomprar bonos soberanos por un monto equivalente a 3.500 millones de dólares para mejorar su perfil de deuda y financiar el presupuesto del próximo año. Los bonos podrían emitirse en moneda nacional o extranjera en una o más colocaciones, dijo una resolución del ministerio de Economía y Finanzas difundido en el diario oficial El Peruano. El monto determinado para esta operación es el más alto de los últimos años. Las dos últimas emisiones importantes de bonos peruanos fueron en noviembre del 2018 y julio del 2017, por 3.044 millones y 3.080 millones de dólares, respectivamente.

UE-ITALIA- La Unión Europea quedó más cerca de sancionar a Italia por el aumento de su deuda, mientras autoridades en Roma intentaron evitar un procedimiento que podría gravar al país con grandes multas y alejar a los inversores. Enviados de los gobiernos de la UE estuvieron de acuerdo en que se justificaba una medida disciplinaria, según un documento confidencial visto por Reuters, que confirma la evaluación de la Comisión Europea de que Italia está infringiendo las reglas fiscales al no recortar su enorme deuda pública. El presidente saliente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo que Italia estaba “avanzando en una dirección equivocada” y que se arriesgaba a un procedimiento que podría durar años. MOODY’S-COLOMBIA- El país sudamericano tiene retos pendientes en reducir el gasto, aumentar el recaudo tributario y mejorar la estructura fiscal, para evitar una perspectiva negativa en su calificación crediticia a futuro, dijo un directivo de la agencia. A finales de mayo, Moody’s subió el panorama crediticio de Colombia a estable desde negativo y mantuvo la nota soberana en “Baa2”, justificando su decisión en las medidas que el gobierno del presidente Iván Duque está implementando, que acompañadas por la recuperación de la economía estabilizarán la relación entre la deuda y el PIB en los próximos años. “Habiendo estabilizado la perspectiva de Colombia, creemos que existen retos pendientes y esto puede no solo afectar eventualmente la calidad crediticia de Colombia (...), sino que si no se atienden, quizás pueden llevar a perspectiva negativa”, dijo Renzo Merino, vicepresidente adjunto de Moody’s en Bogotá.

PETRÓLEO-EEUU- Los inventarios de crudo crecieron inesperadamente la semana pasada, mientras que los de gasolina aumentaron y los de destilados cayeron, dijo el grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés). Las existencias de petróleo subieron en 4,9 millones de barriles en la semana terminada el 7 de junio, a 482,8 millones, lo que se compara con las expectativas de analistas de una disminución de 481.000 barriles. Los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del contrato West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, marcaron un alza de 2,4 millones de barriles, dijo API.

MINERÍA-CHILE- La estatal Codelco, mayor productora mundial de cobre, y Anglo American dijeron que extendieron un acuerdo para coordinar las operaciones de dos yacimientos vecinos en las afueras de la capital chilena. Andina de Codelco y Los Bronces -yacimiento estrella de Anglo American- están adyacentes en la Cordillera de Los Andes, lo que ha requerido una coordinación entre las empresas por décadas. “Este acuerdo busca generar una institucionalidad tendiente a resolver interferencias e impactos relevantes en seguridad y minería entre Andina y Los Bronces por los próximos años”, comentó Codelco a Reuters sobre el acuerdo. “También incluye el otorgamiento de servidumbres para asegurar los planes mineros de ambas compañías”, agregó.

EEUU-GRANOS- El Gobierno recortó su estimación para la cosecha doméstica de maíz para el actual ciclo agrícola, debido a que las intensas lluvias durante la primavera boreal obligaron a los productores a reducir las áreas de siembra y aplazar las fases de los cultivos. La producción de maíz estadounidense bajará a un mínimo de cuatro años de 13.680 millones de bushels, en base a un rendimiento promedio de 166 bushels por acre, dijo el Gobierno, en un nuevo revés para los agricultores que se ven amenazados por pérdidas de mercado y conflictos comerciales. “Se estima que las demoras sin precedentes en la siembra observadas a inicios de junio reducirán los rendimientos de algunos cultivos”, dijo el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) en su reporte mensual sobre previsiones de suministros de granos en el mundo

WALLSTREET- Las acciones cerraron estables en la bolsa de Nueva York y el Dow Jones cortó una racha de seis sesiones seguidas de alzas, ya que los inversores se tomaron un respiro, ante nuevos temores sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 14,17 puntos, o un 0,05%, a 26.048,51 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 1,01 puntos, o un 0,03%, a 2.885,72 unidades. El Nasdaq, en tanto, descendió 0,60 puntos, o un 0,01%, a 7.822,57 unidades.

ARGENTINA-PRESIDENCIA- El mandatario Mauricio Macri eligió al senador peronista Miguel Ángel Pichetto para acompañarlo en la fórmula presidencial para los comicios de octubre, en busca de revertir los sondeos que le restan probabilidades de ser reelecto. La decisión la comunicó el mismo presidente a través de su cuenta de Twitter un día antes de que cierre el plazo legal para la presentación de alianzas electorales. “Necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar”, señaló el mandatario de centroderecha en la red social. ASSANGE- El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió formalmente a Gran Bretaña que extradite al fundador de WikiLeaks para que enfrente cargos de conspiración para piratear computadoras del gobierno y violar una ley de espionaje, confirmó el Reino Unido. “El Sr. (Julian) Assange fue arrestado en relación con una solicitud de extradición provisional de Estados Unidos. Está acusado de delitos que incluyen el uso indebido de computadoras y la divulgación no autorizada de información de la defensa nacional”, dijo a Reuters un portavoz del departamento de seguridad interna de Gran Bretaña. “Ahora hemos recibido la solicitud de extradición completa”, agregó. (REUTERS HE RCH)