LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (14 de junio)

LA AGENAD DEL LUNES 17 DE JUNIO EUROPA -Funcionarios y gobernadores del Banco Central Europeo (BCE) asisten a un foro sobre política monetaria en la ciudad portuguesa de Sintra. ESTADOS UNIDOS - La Oficina del Representante Comercial realiza una audiencia pública sobre una lista de categorías de importaciones chinas que estarán sujetas a un arancel del 25%. BRASIL - Comienza en Sao Paulo la mayor conferencia sobre la industria del etanol, organizado por la firma Unica. El evento de dos días contará con la asistencia de ejecutivos, operadores, analistas y autoridades para discutir el panorama sobre la industria del combustible renovable. - Se lleva a cabo la Copa América 2019. Chile enfrenta a Japón. - El vicepresidente Hamilton Mourao ofrece una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS GUATEMALA ELECCIONES- La exprimera dama Sandra Torres lideraba los conteos iniciales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, seguida por el cirujano Alejandro Giammattei, en una contienda que podría ser definida en balotaje. EEUU IRÁN- Estados Unidos no quiere iniciar una guerra con Irán, pero tomará todas las medidas necesarias para garantizar la navegación segura de los buques petroleros por las importantes rutas marítimas de Oriente Medio, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. METALES- A las 1117 GMT, el oro al contado caía un 0,53%, a 1.334,23 dólares la onza, mientras que, a las 1019 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba 0,1% a 5.814 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1118 GMT, el crudo referencial Brent perdía un 1,26%, a 61,23 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos restaba un 1,24%, a 51,86 dólares por barril. MERCADOS EUROPEOS- Las bolsas europeas operaban estables, ya que el avance del sector bancario liderado por Deutsche Bank y HSBC neutralizaba las caídas de las aerolíneas tras una advertencia de ganancias de la alemana Lufthansa. MERCADOS ASIA- El índice de acciones de Asia-Pacífico de MSCI, que excluye a Japón cerró con un leve caída, mientras que el índices japonés Nikkei terminó la sesión estable. Las acciones en China continental, en tanto, se negociaron dentro de un rango estrecho, con el índice de referencia Shanghai Composite subiendo un 0,2% y el CSI 300 cayendo marginalmente- LO QUE HAY QUE SABER DEL VIERNES EEUU-ECONOMÍA- Las ventas minoristas se incrementaron en mayo y las cifras del mes anterior fueron revisadas al alza, lo que sugiere un repunte en el gasto del consumidor que podría aplacar los temores a que la mayor economía del mundo presente una fuerte desaceleración en el segundo trimestre. El Departamento del Comercio dijo que las ventas minoristas subieron 0,5% el mes pasado por un mayor consumo de vehículos motorizados y de una variedad de otros bienes. Los datos de abril fueron revisados al alza para mostrar que las ventas minoristas ganaron 0,3%, en lugar de la baja de 0,2% reportada anteriormente.

PERÚ-CRECIMIENTO- La economía podría crecer en el 2019 menos de lo esperado en medio de una caída de sectores clave como minería y pesca en los primeros meses del año, aunque una mayor inversión pública en el segundo semestre ayudaría la expansión, dijo el Banco Central. El gerente central de estudios económicos de la entidad, Adrián Armas, dijo en una conferencia telefónica que hay “un sesgo a la baja” en la proyección de crecimiento del país para este año en medio además de un incierto contexto internacional.

BROADCOM INC- Provocó una onda expansiva que golpeó a los fabricantes de chips tras advertir de que la tensión comercial entre Estados Unidos y China, más la prohibición de hacer negocios con Huawei Technologies, borrarán 2.000 millones de dólares de sus ventas este año. El pronóstico, incluido en los resultados del segundo trimestre de la compañía que reportó el jueves, fue la evidencia más paladina hasta el momento del daño que la guerra comercial del presidente Donald Trump con Pekín puede causar a la industria mundial.

INMIGRACIÓN-MÉXICO- Un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que evitó la imposición de aranceles a bienes mexicanos ha encontrado una creciente resistencia, incluso entre parlamentarios del oficialista partido MORENA, a medida que se van aclarando los detalles y sus implicaciones. Destacados legisladores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazaron la sugerencia de que México pueda someterse a la demanda de Trump de convertirse en una zona de amortiguamiento para mantener a los migrantes fuera de Estados Unidos.

BRASIL-MORO- El ministro de Justicia Sergio Moro, dijo que no renunciará por el escándalo causado por la filtración de unos mensajes personales que generaron dudas sobre su imparcialidad cuando era un juez anticorrupción que encarceló al expresidente Lula. En una entrevista, Moro dijo al diario Estado de S.Paulo que no está preocupado por la posibilidad de que sea anulada la condena por corrupción contra Luiz Inácio Lula da Silva, algo que expertos legales como el Colegio de Abogados de Brasil y algunos integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) indicaron que podría ocurrir. VENEZUELA-BACHELET- La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, realizará una visita oficial a Venezuela del miércoles al viernes, con una agenda que considera reuniones separadas con el presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó. La visita, por invitación del gobierno, precede a una sesión de tres semanas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se espera que países occidentales critiquen al gobierno de Maduro por el uso excesivo de la fuerza y una mala gestión que, acusan, ha provocado escasez crónica de alimentos y medicinas. (REUTERS HE RCH)