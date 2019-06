LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (18 de junio)

LA AGENDA DEL MARTES 18 DE JUNIO

EEUU: -El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de política monetaria de dos días, con los inversores atentos al mensaje que entregará esta semana sobre la orientación para las tasas de interés.

-El Departamento del Comercio da a conocer los permisos e inicios de construcción de casas en mayo. Los mercados esperan que los comienzos de edificación a un ritmo anualizado desestacionalizado de 1,139 millones de unidades en el quinto mes del año. (1230 GMT) -El grupo privado Instituto Americano del Petróleo (API) publica las cifras de inventarios de crudo del país en la semana finalizada el 15 de junio. (2030 GMT)

-El presidente Donald Trump inicia formalmente su búsqueda de la reelección con un mitin en Orlando. (1000 GMT) -El secretario general de la ONU, António Guterres, y el Asesor Especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, hablan con la prensa luego de una reunión informal sobre el “La Estrategia y Plan de Acción de Naciones Unidas contra el discurso de odio”. (1630 GMT)

BRASIL:

-Continúa en Sao Paulo la conferencia internacional sobre la industria de etanol. -Se juega la Copa América. Partido programado: Bolivia vs Perú. (2130 GMT)

-Comienzan las discusiones sobre la reforma al sistema de pensiones en una comisión de la Cámara baja del Congreso.

-El Gobierno lanza un proyecto agrícola con un plan de financiamiento para apoyar al sector.

-Las autoridades tributarias congelan decenas de mansiones y propiedades de Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, en medio de una prolongada disputa impositiva.

PERÚ: -La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Kimberly Breier, visita Lima para reunirse con el canciller y el ministro de Defensa de Perú. Las autoridades tienen planeado abordar, entre otros asuntos, la crisis de Venezuela.

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por muchos países como el presidente encargado legítimo del país, encabeza una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas. (1800 GMT)

RESTO DEL MUNDO: -El presidente colombiano, Iván Duque, inicia una gira por Europa que incluirá Reino Unido, Suiza y Francia para tratar temas de inversión y la lucha contra el narcotráfico. Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hablan en una conferencia de inversión en Londres. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- El Banco Central Europeo tendrá que relajar de nuevo su política monetaria, posiblemente a través de nuevas bajadas de las tasas de interés o de la compra de activos, si la inflación no se dirige hacia su objetivo, dijo el presidente de la entidad, Mario Draghi.

EEUU INMIGRACIÓN- El presidente Donald Trump dijo que las autoridades de Estados Unidos comenzarán la próxima semana a remover a millones de inmigrantes indocumentados en el país. METALES- A las 1123 GMT, el oro al contado subía un 0,66%, a 1.348,09 dólares la onza, mientras que, a las 1100 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 0,8% a 5.891 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1124 GMT, el crudo referencial Brent perdía un 0,48%, a 60,65 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos restaba un 0,17%, a 51,84 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- La preocupación por Oriente Medio y otra advertencia del sector de microprocesadores sobre el comercio exterior presionaban a las bolsas europeas antes de una reunión clave de dos días de la Reserva Federal, en la que los inversores esperan que se despeje el camino para un recorte de las tasas de interés. MERCADOS ASIA- En Asia, el índice de acciones de Asia-Pacífico de MSCI que excluye a Japón subió un 0,6%, mientras que el japonés Nikkei bajó un 0,7%. En tanto, las acciones chinas subieron levemente en unas operaciones con bajo volumen, ya que los actores del mercado mostraban cautela antes de la reunión de política monetaria de la Fed. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES ECUADOR-BONOS- El país sudamericano recompró unos 1.175 millones de dólares en sus bonos 2020 como parte de una operación de manejo de sus pasivos, lo que le permitió reducir el monto final de su deuda externa en unos 50 millones de dólares, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. Para concretar la recompra del papel con vencimiento a marzo del 2020 y un capital en circulación de 1.500 millones de dólares, Ecuador emitió la semana pasada 1.125 millones de dólares en bonos hasta el 2029.

BRASIL-ODEBRECHT- El conglomerado dijo que solicitó protección por bancarrota con el objetivo de reestructurar pasivos por 51.000 millones de reales (13.000 millones de dólares), en lo que sería una de las mayores reestructuraciones de deuda en la corte en América Latina. La declaración de bancarrota se produce tras años de complicaciones para Odebrecht, el grupo de ingeniería atrapado por una amplia investigación por corrupción que se extendió por Latinoamérica.

MÉXICO-PEMEX- Un tribunal determinó retirar un recurso judicial que impedía el arresto de Emilio Lozoya, un exdirector general de la estatal Pemex, por el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según un documento oficial. “Se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida”, informó en un documento un juzgado de amparo en materia penal con sede en Ciudad de México. MINERÍA-CHILE- La estatal Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo que su mina Chuquicamata trataba de alcanzar un 60% de capacidad cuando entraba en el cuarto día de una huelga de trabajadores de sus tres mayores sindicatos. Los 3.200 afiliados a los gremios 1, 2 y 3 iniciaron el viernes una paralización de sus actividades luego de que fracasara la negociación por un nuevo contrato colectivo. “Trabajamos en avanzar al 60% (...) por ahora nos mantenemos en el 50%”, respondió a Reuters la empresa.

EEUU-INMIGRACIÓN- El gobierno de Donald Trump anunció planes para desviar permanentemente cientos de millones de dólares de ayuda que estaba destinada a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de que el presidente de Estados Unidos criticó a los tres países por el flujo de miles de sus ciudadanos que buscan asilo en su frontera. Asesores del Congreso dijeron que la Casa Blanca les indicó que reprogramaría 370 millones de dólares en ayuda a Centroamérica, que los legisladores habían aprobado para el año fiscal 2018, y que suspendería 180 millones de dólares más del año fiscal 2017. El dinero no se había gastado aún. MÉXICO-INMIGRACIÓN- México completará esta semana el despliegue de la Guardia Nacional en su frontera sur, como parte de un nuevo plan de control de inmigración acordado con Estados Unidos, dijo el canciller Marcelo Ebrard. La seguridad de México en su frontera con Guatemala está siendo reforzada después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no reduce el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos. (REUTERS HE)