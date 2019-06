LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (21 de junio)

LA AGENDA DEL VIERNES 21 DE JUNIO EEUU:

-La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios reporta el dato de ventas de casas usadas correspondiente a mayo. Analistas consultados por Reuters esperan que la ciudad haya subido un 1,2% a una tasa anual desestacionalizada de 5,25 millones de unidades, desde 5,19 millones de unidades en abril. (1400 GMT)

-IHS Markit difunde sus Índices de Gerentes de Compras (PMI) de los sectores de servicio y manufacturero correspondiente a junio. (1345 GMT)

-La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, y la gobernadora de la Fed Lael Brainard participan en un foro en Cincinnati, Ohio. (1600 GMT)

-La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, será anfitriona de un podcast del banco en Francisco, California. (1930 GMT) -La Reserva Federal publica los resultados iniciales de sus pruebas de solvencia 2019 a bancos e instituciones financieras. El reporte detalla las pérdidas que podrían esperar los mayores bancos del país si la economía local enfrenta una grave recesión.

-Reunión sobre la demanda presentada por un grupo de fiscales generales de estados del país que buscan bloquear la fusión propuesta entre Sprint y T-Mobile. El juez de distrito Victor Marrero de Manhattan está a cargo del caso.

-La Asociación Psicoanalítica Estadounidense anuncia una disculpa a la comunidad LGBTQ por clasificar a la homosexualidad como un desorden mental. El presidente del grupo ofrecerá la disculpa en viernes en su reunión anual en San Diego.

MÉXICO:

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer las cifras de consumo privado del primer trimestre. (1300 GMT)

-Continúa el Congreso Mexicano del Petróleo, que reúne a ejecutivos de la industria y líderes políticos, en León, Guanajuato.

ARGENTINA:

-La Secretaría de Agroindustria presenta su informe mensual de granos de correspondiente a junio. -La Secretaría Agroindustria argentina entrega su reporte semanal de avance de la siembra y cosecha de granos.

COLOMBIA:

-La Junta Directiva del Banco Central se reúne para analizar el comportamiento de la economía, de la economía y decidir sobre la tasa de interés de referencia, actualmente en 4,25%. (1330 GMT)

VENEZUELA:

-La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se reúne con el líder opositor Juan Guaidó en el marco de su visita oficial al país, invitada por el presidente Nicolás Maduro.

RESTO DEL MUNDO:

-El presidente de Colombia, Iván Duque, visita Inglaterra, Suiza y Francia para firmar acuerdos sobre comercio, inversión, lucha contra el narcotráfico, medio ambiente y tecnologías.

-El Papa Francisco visitará la ciudad italiana de Nápoles y pronunciará un discurso en una universidad. (0900 GMT)

-El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, participa en el cierre de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.

-Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para una cumbre del Consejo Europeo. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EEUU IRÁN- Funcionarios iraníes dijeron a Reuters que Teherán recibió un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump a través de Omán advirtiendo de un ataque inminente del país norteamericano contra la republica islámica.

UE- Los líderes de la Unión Europea se reunirán nuevamente el 30 de junio para buscar un acuerdo sobre quién debería ocupar los principales puestos del bloque -incluido el jefe del banco central-.

METALES- A las 1120 GMT, el oro al contado subía un 0,43%, a 1.393,70 dólares la onza, mientras que, a las 1058 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba 0,1% a 5.965 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1121 GMT, el crudo referencial Brent ganaba un 1,85%, a 65,64 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos aumentaba un 1,28%, a 57,8 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán contribuía a frenar la tendencia alcista de la bolsa europea, tras una fuerte racha positiva impulsada por las señales de que los principales bancos centrales están a punto de tomar más medidas para revertir la desaceleración de la economía mundial. MERCADOS ASIA- El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo a Japón perdió un 0,15%. Pese a esto, el indicador ha subido casi un 4% en la semana, durante la cual alcanzó su nivel más alto desde el 8 de mayo. En China, el Índice Shanghai Composite subió un 0,5%, mientras que en Japón el Nikkei bajó un 0,8%. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU-CHINA- Apple Inc, Keurig Dr Pepper Inc y Dollar Tree Inc se unieron a otras empresas para expresar su oposición al plan del gobierno de Donald Trump de imponer más aranceles a productos fabricados en china, como iPhone, Macbook y cafeteras. Estados Unidos y China están retomando conversaciones para poner fin a una guerra comercial después de una pausa de más de un mes. Se espera que los líderes de ambos países se reúnan durante la reunión del G-20 en Japón, la próxima semana.

ECONOMÍA-EEUU- El número de estadounidenses que presentó pedidos de subsidios por desempleo bajó más de lo esperado la semana pasada, lo que apunta a una fortaleza subyacente del mercado laboral pese a la fuerte ralentización en el crecimiento del empleo durante mayo. Pero la perspectiva para la economía se sigue oscureciendo. Otros datos mostraron que la actividad fabril en la zona norte de la costa este se estancó en junio, probablemente reflejando una reciente escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

MÉXICO-PEMEX- La petrolera no prevé invertir en proyectos de exploración en aguas profundas durante la actual administración, sino que se limitará a desarrollos en aguas someras y de tierra firme, dijo el director de finanzas de la firma estatal, Alberto Velázquez. En el marco de un congreso de petróleo en el central estado Guanajuato, el directivo agregó que en el corto plazo Pemex espera contar con las métricas necesarias para mejorar su calificación crediticia.

PETRÓLEO-OPEP- Los miembros de la OPEP del Golfo Pérsico mantendrán su producción de julio dentro de las metas del grupo, pese a que el pacto de recorte del suministro expira en junio, dijeron fuentes dentro del grupo, señal de que los productores de esa región no quieren aumentar la oferta. Fuentes dijeron que en junio la producción petrolera de Arabia Saudita será cercana al nivel de mayo, mientras la de julio se mantendría dentro de lo acordado por la alianza OPEP+, compuesta por el bloque y aliados externos encabezados por Rusia.

VENEZUELA- La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se reunió con autoridades del gobierno de Venezuela, que le pidieron intervenir para lograr movilizar fondos congelados en el marco de sanciones impuestas por Estados Unidos. La expresidenta de Chile dijo en un reporte publicado en marzo que la seguridad de Venezuela, reprimió con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas las protestas pacíficas contra el gobierno.

TV AZTECA- El conglomerado mexicano de medios de comunicación, el segundo mayor generador de contenidos en español en el mundo, anunció una alianza con las estadounidenses Allied Esports y Black Ridge Acquisition Corp. para producir y transmitir deportes electrónicos. El acuerdo, que está sujeto a que las partes concluyan un proceso de due dilligence y de autorizaciones corporativas, supone la creación de una canal digital de deportes electrónicos y la construcción de una sede en México para competencias para “promover el arraigo de videojuegos” en el país. (REUTERS HE)