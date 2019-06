LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (24 de junio)

LA AGENDA DEL LUNES 24 DE JUNIO EEUU: -Reuters publica su sondeo semanal sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos.

-La Corte Suprema emite su decisión sobre un jucio contra Argentina por parte del fondo Bulford Capital por la estatización de YPF en 2012.

-El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne por solicitud de Washington para discutir la situación con Irán. (1900 GMT)

-El exasesor de seguridad nacional Michael Flynn se presentará ante la corte por primera vez desde que cambió su equipo legal y contrató a Sidney Powell, un duro crítico de Robert Mueller. (1630 GMT)

-Ford presenta su nueva planta de montaje en Chicago, que necesitó de una inversión de 1.000 millones de dólares y donde se construirán los modelos Ford Explorer, su variación para la policía Interceptor Utility y el Lincoln Aviator.

BRASIL: -El Banco Central publica su sondeo semanal Focus con estimaciones sobre crecimiento e inflación. (1100 GMT) -El Banco Central da a conocer las cifras de cuenta corriente e inversión extranjera directa correspondientes a mayo. (1330 GMT)

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta su índice de precios al consumidor hasta la primera quincena de junio. En los quince primeros días de mayo, la inflación se desaceleró en 0,3%. (1300 GMT) -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica su Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de abril. (1300 GMT)

CHILE: -El banco central divulga la minuta de su última reunión de política monetaria, cuando decidió recortar su tasa de interés clave 50 puntos básicos. (1230 GMT)

RESTO DEL MUNDO:

-El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, habla en la conferencia anual del organismo en Dublín. En el evento también se prevé la participación del primer ministro irlandés, Leo Varadkar; el director ejecutivo del Fondo Verde del Clima, Yannick Glemarec; y del subsecretario de energía del Departamento de Energía de Estados Unidos, Mark W. Menezes.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia una gira por India, Sri Lanka, Japón y Corea del Sur (hasta el 30 de junio).

-Aniversario 71 del inicio del bloqueo a Berlín. Fuerzas comunistas cortaron todas las rutas terrestres y marítimas entre Alemania Occidental y Berlín Occidental, lo que llevó a Estados Unidos a organizar un puente aéreo.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- EEUU- Ambos países deberían hacer concesiones en las negociaciones comerciales, dijo el viceministro de Comercio chino, Wang Shouwen, antes de una esperada reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos en la cumbre del G-20 de esta semana en Japón. IRÁN- Un conflicto en la región del Golfo Pérsico podría extenderse incontrolablemente y amenazar la vida de soldados estadounidenses, dijo un alto comandante militar iraní, después de que el presidente Donald Trump dijo que impondría más sanciones a la república islámica. METALES- A las 1120 GMT, el oro al contado subía un 0,71%, a 1.408,61 dólares la onza, mientras que, a las 1016 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) declinaba un 0,5% a 5.940 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1121 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 0,06%, a 65,16 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos aumentaba un 0,68%, a 57,82 dólares por barril.

FINANZAS-CRIPTOMONEDAS - Los políticos deben coordinar rápidamente respuestas que regulen los nuevos riesgos por la entrada de compañías tecnológicas como Facebook en el mundo de las finanzas, dijo el Banco de Pagos Internacionales (BIS), aunque no prevé que los bancos sufran una reducción importante de sus negocios en un futuro próximo. MERCADOS EUROPA- La rebaja en las previsiones del fabricante de Mercedes-Benz, Daimler, frenó a los mercados de valores europeos a primera hora, mientras los inversores buscaban orientación en la esperada cumbre del G20 de esta semana, que reunirá a los líderes de Estados Unidos y China después de una larga pausa en las conversaciones. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía 0,2%, en reflejo de los declives de París y Milán. MERCADOS ASIA- Las ganancias en Asia llevaron a los índices de acciones regionales y globales de MSCI a volver hacia los máximos de seis semanas vistos la semana pasada. El viceprimer ministro de China, Wang Shouwen, dijo que su país y Estados Unidos deberían estar dispuestos a llegar a un consenso en las conversaciones comerciales y no solo insistir en lo que cada parte quiere. LO QUE HAY QUE SABER DEL VIERNES PEMEX-PASIVOS- Agobiada por una pesada deuda y en la mira de las calificadoras de riesgo, la petrolera mexicana planea lanzarse este año y el próximo al mercado de capitales para refinanciar pasivos, mientras apuesta a reanimar su producción de crudo para generar más ingresos, dijo a Reuters un alto ejecutivo de la estatal. La mayor empresa de México, que es también la petrolera más endeudada del mundo, buscará refinanciar en lo que resta del 2019 unos 2,500 millones de dólares -de los 6,600 millones previstos para este año- pese a que espera que una rebaja de calificación por parte de la agencia Fitch implicará mayores costos. EEUU-ECONOMÍA- La actividad manufacturera de Estados Unidos apenas creció a principios de junio y el sector servicios se enfrió, señales de que la guerra comercial del presidente Donald Trump con China podría estar afectando a la economía. Otros datos económicos mostraron un aumento en las ventas de casas usadas en mayo, lo que sugiere que la Reserva Federal está logrando dividendos en sus esfuerzos por evitar una recesión al mantener bajas las tasas de interés.

EUROPA-FACEBOOK- Tres banqueros centrales europeos reclamaron supervisión de la moneda virtual que Facebook tiene previsto crear, para garantizar que no ponga en peligro el sistema financiero ni se use para blanquear dinero. Con el potencial de llegar a miles de millones de usuarios de Internet y el respaldo de gigantes del pago como Visa, Facebook espera que Libra no solo impulse las transacciones, sino que ofrezca por primera vez a las personas sin cuentas bancarias acceso a los servicios financieros.

COLOMBIA-TASAS- El Banco Central de Colombia mantuvo estable su tasa de interés de referencia en un 4,25%, en línea con lo que esperaba el mercado, con lo que el costo del crédito cumple más de doce meses en un mínimo de cinco años, en momentos de un débil crecimiento de la economía. Los siete miembros del directorio de la máxima autoridad monetaria estuvieron de acuerdo en no cambiar la tasa de política monetaria. En un reciente sondeo de Reuters, todos los analistas habían anticipado la decisión. ARGENTINA-MAÍZ- La cosecha 2018/19 llegará al récord de 57 millones de toneladas, desde los 56 millones estimados el mes pasado, debido a que el área sembrada sería mayor a la prevista, dijo la Secretaría de Agroindustria, que incluye al cereal utilizado como forraje en sus previsiones. En su reporte de cultivos de junio, el Gobierno de Argentina -el tercer exportador mundial de maíz- elevó en 100.000 hectáreas su previsión del área del grano, a 9 millones de hectáreas, y señaló que en muchas zonas el cultivo “atravesó el período crítico de floración y llenado con buena humedad, obteniéndose muy buenos valores de rendimiento”.

PANAMÁ-GAFI- El ente intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Panamá en la “lista gris” de países con limitaciones en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dijo la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Chinchilla. La situación de Panamá y otros países fue evaluada durante la más reciente plenaria desarrollada en Estados Unidos, en la que el GAFI hizo una revisión a los marcos regulatorios existentes y la efectividad en el cumplimiento e implementación de las leyes para prevenir los delitos. (REUTERS HE MG)