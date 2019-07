LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (4 de julio)

AGENDA DEL JUEVES 4 DE JULIO EEUU: -El país conmemora el feriado del Día de la Independencia. Los mercados financieros y las agencias del Gobierno permanecerán cerrados.

BRASIL:

-La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) presenta las cifras de producción y ventas de automóviles correspondientes a junio. (1430 GMT)

MÉXICO: -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa su lectura de confianza del consumidor en junio. (1300 GMT) -La minorista Walmex, unidad de la gigante estadounidense Walmart Stores, publica sus cifras de ventas comparables en junio.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa diaria. (1300 GMT)

COLOMBIA:

-El Departamento Nacional de Estadísticas difunde el informe de precios al productor de junio. (1900 GMT) ARGENTINA: -El Instituto Nacional de Estadística y Censos revela su reporte sobre la producción industrial en mayo. Economistas encuestados por Reuters prevén una contracción de 3,8% en el quinto mes del año. (1900 GMT)

-La Bolsa de Cereales de Buenos Aires da a conocer su reporte semanal sobre cultivos.

PERÚ: -Los presidentes de México, Colombia, Chile y Perú se congregan en Lima para la cumbre de la Alianza del Pacífico. -El Banco Central reporta los datos de la balanza comercial correspondientes a mayo. RESTO DEL MUNDO:

-El papa Francisco recibe al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en El Vaticano.

-Los ministros de Educación y Desarrollo del G-7 se reúnen en París antes de la cumbre del grupo en agosto.

-El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habla con la prensa y podría responder a preguntas sobre una disputa comercial y diplomática con China.

-El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación de Japón difunde las cifras de gasto familiar correspondientes a mayo. (2330 GMT) MERCADOS GLOBLES ACTUALIZADOS CHINA-EEUU- Los aranceles existentes en Estados Unidos tendrán que eliminarse si se quiere llegar a un acuerdo comercial entre Pekín y Washington, dijo el Ministerio de Comercio de China. IRÁN- El ministro de Inteligencia de Irán dijo que Teherán y Washington sólo podrán negociar si Estados Unidos pone fin a sus sanciones y la máxima autoridad de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, diera su aprobación, informó la agencia estatal de noticias IRNA. METALES- A las 1121 GMT, el oro al contado caía un 0,31%, a 1.414,17 dólares la onza, mientras que, a las 0708 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) disminuía un 0,2% a 5.905 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1122 GMT, el crudo referencial Brent ganaba un 0,03%, a 63,84 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos restaba un 0,33%, a 57,15 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas subían por sexta sesión consecutiva, a medida que los inversores se animaban por las señales de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China están de nuevo en marcha, y las expectativas de recortes de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. A las 07:10 GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%. MERCADOS ASIA- En Asia, el índice de Asia-Pacífico de MSCI excluyendo a Japón subió un 0,2%. El Nikkei japonés cerró al alza un 0,30% a 21.702,45 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES EEUU-ECONOMÍA- El déficit comercial saltó en mayo a un techo de cinco meses por un aumento de las importaciones, posiblemente debido a que las empresas se reabastecieron antes de la entrada en vigencia de más aranceles sobre los productos chinos, lo que eclipsó un alza de las exportaciones. El déficit comercial más amplio revelado por el Departamento del Comercio se suma a la debilidad de los bienes raíces, las manufacturas, la inversión empresarial y al moderado gasto de los consumidores, lo que sugiere que el crecimiento económico se ralentizó en el segundo trimestre.

MÉXICO-PEMEX- La estatal Pemex está llevando a cabo un arriesgado proyecto de aguas profundas en el Golfo de México, a pesar de que prometió hace dos semanas que concentraría sus limitados recursos en otra parte, según un informe del regulador de petróleo del país. Pemex obtuvo la aprobación del regulador a fines de mayo para perforar un pozo a más de 3.000 metros de la superficie del mar que la empresa ganó en una subasta meses antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera elegido el año pasado en una aplastante victoria.

WALLSTREET- Las acciones subieron en la bolsa de Nueva York, con los tres principales índices cerrando en récord, ya que aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal sea más moderada después de que una serie de datos entregó una mayor evidencia de una desaceleración económica. El Promedio Industrial Dow Jones subió 179,32 puntos, o un 0,67%, a 26.966 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 22,79 puntos, o un 0,77%, a 2.995,8 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 61,14 puntos, o un 0,75%, a 8.170,23 unidades.

PETRÓLEO-EEUU- Los inventarios de crudo y gasolina bajaron menos de lo previsto en la última semana, mientras que las existencias de destilados subieron, informó la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA). Los inventarios de crudo declinaron en 1,1 millones de barriles en la semana al 28 de junio. Analistas esperaban un descenso de 3 millones de barriles. Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, tuvieron un alza de 652.000 barriles, agregó la EIA.

PERÚ-VENEZUELA- El Gobierno de Perú invitó a China, Rusia, Cuba, Bolivia, Turquía y a otra docena de países a una reunión en Lima el 6 de agosto para discutir la crisis política de Venezuela, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Néstor Popolizio afirmó que el propósito es reunir a los países que en alguna medida tienen vinculación con lo que está pasando en Venezuela, con la esperanza de incentivar el diálogo para unas nuevas elecciones en el país petrolero. EEUU-CHAPO- Un juez estadounidense rechazó el intento de Joaquín “El Chapo” Guzmán por conseguir un nuevo juicio, al decidir que la conducta inapropiada de los jurados durante el caso del capo del narcotráfico no era una razón para anular su veredicto de culpabilidad. Guzmán solicitó un nuevo juicio en marzo, después de que Vice News publicó una entrevista con un jurado que dijo que varios de sus compañeros ignoraron las instrucciones del juez de distrito Brian Cogan de no leer o hablar del caso durante las 11 semanas que duró el proceso en la corte federal de Brooklyn. (REUTERS HE)