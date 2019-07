LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (10 de julio)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 10 DE JULIO EEUU: -El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, en la primera parte de su testimonio semestral sobre estabilidad financiera ante el Congreso de Estados Unidos. (1400 GMT) -El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) divulga las minutas de su última reunión de política monetaria del 18 y 19 de junio. (1800 GMT)

-El Departamento de Comercio publica sus datos de inventarios mayoristas en mayo. (1400 GMT)

-La gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) emite su reporte sobre las existencias de petróleo del país en la semana finalizada el 6 de julio. (1430 GMT)

-El jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard, participa como moderador en un foro sobre política monetaria y sistemas financieros en St. Louis. (1730 GMT)

-El Departamento del Tesoro realiza una subasta de bonos a 10 años, en la segunda parte de una emisión de tres tramos prevista para esta semana. (1700 GMT)

-La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realiza una audiencia con funcionarios del Departamento de Estado sobre la venta de armas a Arabia Saudita. (1415 GMT)

-El presidente Donald Trump habla en un evento en Washington, luego de que el gobierno anuncie nuevas políticas de pago por tratamientos renales, parte de una campaña por recortar los 114.000 millones de dólares que invierte el programa Medicare en pacientes de diálisis y otras enfermedades. (1500 GMT)

-El ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, habla con la prensa luego de reuniones en la Casa Blanca. (1600 GMT)

-Audiencia judicial del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn. (1700 GMT)

-La Comisión de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes realiza una audiencia sobre las condiciones de salud dentro de los centros de detención de niños en la frontera sur, a la que asistirá Yazmín Juárez, madre de una niña de 19 meses que murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. (1800 GMT) BRASIL: -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística da a conocer la variación de su indicador IPCA sobre inflación correspondiente a junio. Economistas encuestados por Reuters prevén que el indicador de precios al consumidor presente un alza interanual de 3,33% en el sexto mes. (1400 GMT)

-Organizaciones que representan a los productores de café de todo el mundo se reúnen en la ciudad de Campinas. La industria atraviesa por un difícil momento, ya que los precios apenas cubren los costos de producción, lo que ha llevado a muchos a dejar el negocio. ARGENTINA: -El Ministerio de Hacienda reporta las cifras del balance presupuestario primario correspondiente a junio. -Empresas petroleras se reúnen en Buenos Aires para hablar sobre el futuro de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de petróleo no convencional del mundo.

MÉXICO: -El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa diaria. (1400 GMT)

-Volkswagen pone fin a la producción del icónico modelo Beetle en la planta de montaje de la compañía en Puebla.

PERÚ:

-El presidente Martín Vizcarra se reúne con su gabinete de ministros en el Palacio de Gobierno.

-La princesa Mako de Japón visita el país y se reúne con la comunidad peruano-japonesa. CHILE: -El banco central da a conocer los resultados de su encuesta entre analistas sobre las perspectivas de crecimiento económico, inflación y tipo cambiario (1230 GMT).

RESTO DEL MUNDO: -El gobierno de China publica su reporte sobre la balanza comercial en junio. Analistas consultados por Reuters esperan una baja mensual del 2% en las exportaciones de la segunda mayor economía del mundo, mientras que las importaciones habrían descendido un 4,5%. (2200 GMT) -El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, participan de una conferencia de dos días en Londres para tratar la libertad de prensa en el mundo.

-El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, visita Armenia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS OPEP- El acuerdo alcanzado entre el grupo y sus aliados para extender la producción de crudo hasta fines de marzo de 2020 rebajará los inventarios petroleros, ayudará a estabilizar el mercado y lidiará con la volatilidad de los precios, dijo el ministro del Petróleo de Irak, Thamer Ghadhban. REINO UNIDO- El embajador británico en Washington renunció después de que Trump le llamó “estúpido” y “extravagante” tras la publicación de memos confidenciales en los que calificó como “inepto” al gobierno estadounidense. METALES- A las 1125 GMT, el oro al contado caía un 0,16%, a 1.395,61 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,3%, a 5.888 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1125 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 2,20%, a 65,57 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 2,27%, a 59,14 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían, a la espera del testimonio de Powell ante el Congreso, en el que los inversores estarán atentos a las señales sobre un recorte de tasas a fines de este mes. El índice de grandes empresas europeas caía un 0,2%, en camino de ampliar sus pérdidas a cuatro jornadas consecutivas. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cayeron por preocupaciones sobre el crecimiento interno y una ola de ofertas públicas iniciales en Shanghái que desvió fondos del resto del mercado. El índice Shanghái Composite bajó u 0,44%, a 2.915,30 puntos, y el CSI300 de títulos destacados cayó un 0,17%. Por su parte, el Nikkei japonés cedió un 0,15%, a 21.533,48 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES MÉXICO-HACIENDA- México tendrá nuevo secretario de Hacienda tras la súbita renuncia de Carlos Urzúa, quien en una carta al presidente plasmó las diferencias dentro del Gobierno, en medio de una ralentización económica y amenazas a la nota soberana. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al subsecretario de Hacienda Arturo Herrera como nuevo titular de las finanzas de la segunda mayor economía e Latinoamérica, una decisión que dio un respiro a los mercados que se desplomaron tras la dimisión.

EEUU-DEUDA- El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, no quiso aventurar cuándo aprobará el Congreso un nuevo límite de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos, pero dijo que no veía ninguna posibilidad de un incumplimiento de los pagos de deuda. “No hay ninguna duda de que elevaremos el límite de endeudamiento”, dijo el republicano McConnell a periodistas. “No creo que haya ninguna posibilidad de que permitamos que el país incurra en un incumplimiento”.

PERÚ-TÍA MARÍA- Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre mundiales, dijo que recibió del gobierno peruano luz verde para construir su retrasado proyecto Tía María de 1.400 millones de dólares, licencia que fue rechazada por la población que se opone al emprendimiento en el sur del país. No obstante, la empresa, controlada por Grupo México, afirmó en un comunicado que no iniciará la construcción del proyecto hasta no obtener consenso de la población para el desarrollo del proyecto.

PETRÓLEO-EIA- La producción de crudo de Estados Unidos aumentará a máximos históricos de 12,36 millones de barriles por día (bpd) este año, desde un techo de 10,96 millones de bpd el año pasado, dijo en un reporte la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA). La proyección anterior, emitida en junio, indicaba que el bombeo de crudo estadounidense llegaría a 12,32 millones de bpd. CHILE-CRECIMIENTO- El gobierno chileno proyectó que la economía crecerá un 3,2% en 2019, menos que su estimación de abril de un 3,5%, dijo el ministro de Hacienda en medio de una caída del comercio global y los precios del cobre, principal exportación de Chile. El ministro Felipe Larraín dijo ante una comisión del Congreso que el crecimiento se ajustó a un rango de entre 3% y 3,5%, pero que para estimaciones puntuales se usaría una cifra “sesgada a la baja” de 3,2%.

ARGENTINA-DELARUA- El expresidente argentino Fernando de la Rúa, quien debió renunciar en 2001 tras apenas dos años de gobierno ahogado por una de las peores crisis económicas en la historia del país, murió a los 81 años. De la Rúa asumió la presidencia en diciembre de 1999, con la promesa de terminar con la corrupción y las políticas neoliberales durante la gestión de Carlos Menem, que llevaron a múltiples privatizaciones de empresas estatales. Sin embargo, el alto nivel de endeudamiento del país y una crisis social y económica lo obligaron a dejar el poder en medio de violentos disturbios y de una represión policial que dejó decenas de muertos. (REUTERS HE /)