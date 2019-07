LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (19 de julio)

LA AGENDA DEL VIERNES 19 DE JULIO EEUU: -La Universidad de Michigan da a conocer su índice de confianza del consumidor, que según las estimaciones subiría a 98,5 en julio desde la cifra de 98,2 en junio. (1400 GMT)

-El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, participa en el panel de “Tecnología y el Futuro de la Política Monetaria y el Sistema Financiero” y realiza una presentación ante la asociación de bancos centrales CEBRA en Nueva York. (1505 GMT)

-El jefe de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, y el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, tienen previsto asistir al panel “Independencia de los bancos centrales” en la misma conferencia en Nueva York. (2030 GMT)

MÉXICO: -El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa diaria. (1400 GMT)

ARGENTINA:

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, participa en la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo en Buenos Aires. (1700 GMT)

COLOMBIA: -El Departamento Administrativo Nacional de Estadística da a conocer la balanza comercial y el saldo de importaciones correspondiente a mayo. (1500 GMT)

PERÚ: -El presidente del poder judicial, José Luis Lecaros, ofrece una rueda de prensa para referirse a una reforma del sector, en momentos en que se investigan escándalos de corrupción que han involucrado a empresas brasileñas y funcionarios peruanos.

NICARAGUA: -El país centroamericano celebra 40 años desde la revolución sandinista que fue comandada por el actual presidente Daniel Ortega contra la dictadura de Anastasio Somoza. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS IRAN-EEUU- Irán negó la afirmación del presidente Donald Trump de que la fuerza naval de Estados Unidos destruyó uno de sus drones y sostuvo que todas sus naves no tripuladas están a salvo, en medio de la fuerte preocupación internacional por la posibilidad de que estalle un conflicto en el Golfo Pérsico. ALEMANIA - La canciller Angela Merkel dijo que está en condiciones de seguir en su puesto tras varios episodios de temblores, y sostuvo que espera disfrutar la vida una vez que termine su cuarto periodo en el cargo en 2021. METALES- A las 1123 GMT, el oro al contado caía un 0,64%, a 1.436,71 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,6% a 6.076 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1124 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 1,47%, a 62,84 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,28%, a 56,01 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- del sector petrolero y las expectativas de una mayor relajación monetaria por parte de los grandes bancos centrales del mundo hicieron que las bolsas europeas repuntaran medio punto porcentual el viernes, lo que puso fin a una semana volátil marcada por una serie de tibias ganancias corporativas. El índice de referencia de valores paneuropeos, que registró mínimos de 3 semanas, avanzaba un 0,5% a las 0705 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones asiáticas subieron después de que un alto funcionario de la Reserva Federal cimentara las expectativas de un recorte de la tasa de interés en Estados Unidos a fines de este mes, lo que alimentó el apetito por activos más riesgosos y mantuvo un límite al dólar. EL ÍNDICE CSI300 subió un 1,1% a 3.807,96 puntos mientras que el índice Shanghai Composite ganó un 0,8 a 2.924,20 puntos. Por su parte el Nikkei japonés cerró al alza con un 2% a 21.466,99. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES FED- Dos influyentes funcionarios de la Reserva Federal profundizaron su argumento público de actuar rápidamente para respaldar la economía de Estados Unidos, reviviendo apuestas de que el banco central podría decidir un recorte de tasas más expresivo que el esperado a finales de mes. A falta de señales claras de una recesión, los funcionarios dicen que la guerra comercial entre Washington y Pekín que reduce la confianza empresarial en Estados Unidos, la desaceleración manufacturera mundial y la inflación local por debajo de la meta anual del 2% podrían ser suficientes razones para actuar agresiva y rápidamente ahora.

EEUU- El número de personas que presentó solicitudes de subsidios por desempleo subió moderadamente la semana pasada, lo que aún apunta a condiciones laborales robustas a pesar de las señales de que la economía se está desacelerando. Otros datos mostraron que la actividad de las fábricas en la zona media de la costa este repuntó bruscamente en julio, lo que ofrecía esperanzas a un sector de manufacturas con dificultades. Los pedidos iniciales de beneficios por desempleo subieron en 8.000 a una cifra ajustada estacionalmente de 216.000 en la semana finalizada el 13 de julio, dijo el Departamento del Trabajo. La cifra estuvo en la mitad del rango promedio de este año de entre 193.000 y 230.000 pedidos.

G7- Las monedas digitales como el proyecto Libra de Facebook suscitan serias preocupaciones y deben estar sujetas a la regulación más estricta posible para evitar turbulencias en el sistema financiero global, dijo el grupo de ministros y autoridades económicas del G-7. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, cuyo país mantiene la presidencia rotativa del grupo, dijo en una rueda de prensa que el grupo rechaza la idea de que las compañías tengan los mismos privilegios que los gobiernos al crear formas de pago, pero sin el control ni las obligaciones. PEMEX- La petrolera estatal mexicana no ha logrado convencer a la agencia Moody’s Investor Services con su nuevo plan de negocios, dijo un analista de la calificadora, quien destacó que persiste el riesgo de una baja de la calificación de la empresa. Pemex, la compañía petrolera más endeudada del mundo, está a punto de perder su calificación de grado de inversión después de que Fitch rebajó la nota de sus bonos a grado especulativo, o “basura”, en junio. Peter Speer, analista de Moody’s para Pemex, dijo en una entrevista que el plan de negocios presentado el martes no cambió las expectativas de Moody’s sobre el desempeño financiero de la empresa, pero sí arrojó más luz sobre el apoyo del Gobierno para la empresa el próximo año.

MICROSOFT- Superó las previsiones de los analistas para ingresos y ganancias del cuarto trimestre, impulsado por el constante incremento de las ventas de su negocio en la nube y el impulso de empresas que actualizan Windows. Desde que el presidente ejecutivo, Satya Nadella, asumió el cargo en 2014, Microsoft ha puesto énfasis en los servicios en la nube, en los que los clientes trasladan su trabajo informático a centros de datos gestionados por Microsoft. La ganancia neta de Microsoft aumentó a 13.190 millones, o 1,71 dólares por acción, en el cuarto trimestre, desde 8.870 millones, o 1,14 dólares por acción, del mismo período del año anterior.

IRÁN- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un barco de la Marina había “destruido” un dron iraní en el estrecho de Ormuz, después de que la aeronave amenazó a la embarcación, en el último incidente en el golfo Pérsico. Trump dijo en un evento en la Casa Blanca que el dron había volado a 1.000 yardas (915 metros) del USS Boxer. “Esta es la más reciente de muchas acciones provocativas y hostiles de Irán contra buques que operan en aguas internacionales. Estados Unidos se reserva el derecho de defender a nuestro personal, instalaciones e intereses”, dijo Trump. BREXIT- Legisladores británicos aprobaron una medida que hará más difícil que el próximo primer ministro fuerce una salida de la Unión Europea sin un acuerdo a través de la suspensión del Parlamento, lo que mostró nuevamente la decisión de la Cámara de detener un Brexit no negociado. Boris Johnson, el favorito para suceder a la primera ministra Theresa May la próxima semana, ha dicho que Gran Bretaña debe abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. El exalcalde de Londres no ha querido descartar una suspensión o prórroga del Parlamento, que evitaría que los legisladores promulguen leyes que bloqueen una salida de la Unión Europea sin acuerdo. (REUTERS HE MG/)