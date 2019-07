LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (22 de julio)

LA AGENDA DEL LUNES 22 DE JULIO EEUU: -El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ofrece un discurso en la sede el Fondo Monetario Internacional. (1500 GMT)

-Se cumple el plazo establecido por el Gobierno para verificar una reducción de los flujos de inmigrantes indocumentados que ingresan por la frontera sur tras un acuerdo con México.

MÉXICO: -El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con su par hondureño, Juan Orlando, para discutir sobre migración y desarrollo.

RESTO DEL MUNDO: -España inicia un debate de dos días en el Congreso de los Diputados para votar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

-Noruega conmemora ocho años desde la masacre en la isla de Utoya, donde murieron 77 personas en un campamento juvenil. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS REINO UNIDO- Un alto cargo del Ministerio de Exteriores británico renunció a su cargo, la última dimisión en el seno del Gabinete ante la perspectiva de que Boris Johnson se convierta en primer ministro y apuesta por una política que saque a Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo. CHINA- Pekín dijo que impondrá tasas antidumping sobre algunos productos de acero inoxidable importados de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur e Indonesia. METALES- A las 1115 GMT, el oro al contado subía un 0,08%, a 1.426,10 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,5%, a 6.038 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1116 GMT, el crudo referencial Brent sumaba un 1,95%, a 63,69 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,60%, a 56,52 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas oscilaban entre una cotización plana y un ligero sesgo alcista a primera hora, mientras que los valores italianos se recuperaban tras una serie de ventas impulsadas por los nervios políticos, mientras todas las miradas se dirigían a la reunión de esta semana del Banco Central Europeo. MERCADOS ASIA- Los principales índices de acciones de China cerraron a la baja, con un declive del 0,7% en el CSI300 de acciones destacadas, a 3.781,68 puntos, mientras que el Shanghai Composite bajó con un 1,3% a 2.886,97 puntos. Por su parte, el Nikkei japonés perdió un 0,23%, a 21.416,79 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL VIERNES FED- El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, rechazó las expectativas de un recorte en las tasas de interés cuando las autoridades del banco central se reúnan a fin de mes, diciendo que la economía estadounidense no necesita un impulso como otros países. “Tiene sentido que si estuviera en Japón o si estuviera en el BCE estaría pensando seriamente en relajar (la política monetaria) (...) La economía estadounidense no se encuentra en ese punto”, afirmó en una entrevista con CNBC. En tanto, el jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que un recorte de tasas podría aumentar las expectativas de inflación y restablecer los precios de los bonos. IRÁN- Reino Unido analizaba sus próximos pasos en la crisis en el Golfo Pérsico, con pocas opciones aparentes después de un registro que muestra que el ejército iraní desafió a un buque de guerra británico y abordó y capturó a un barco petrolero hace tres días. No obstante, ha dado pocas pistas sobre cómo planea responder después de que la Guardia Revolucionaria iraní bajó desde helicópteros y capturó al Stena Impero en el estrecho de Ormuz el viernes, en una aparente represalia por la captura británica de un tanquero iraní dos semanas antes.

MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a una delegación de congresistas estadounidenses, a quienes dijo que su gobierno está a favor de que se ratifique el acuerdo regional T-MEC, porque beneficia a los tres países socios. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue firmado en noviembre, tras ser renegociado durante un año, pero todavía debe obtener el aval de los congresos de Canadá y Estados Unidos para entrar en vigor y reemplazar al TLCAN, vigente desde 1994.

SOJA- El contenido de proteína en la oleaginosa brasileña se redujo por primera vez en cuatro cosechas en 2018, según datos preliminares del Gobierno, algo que ha hecho que empresas locales pierdan negocios con China, el principal comprador. La disminución de los niveles de proteína en Brasil, el principal proveedor mundial, crea problemas a los exportadores, que enfrentan cancelaciones, ventas con descuentos o contratos más estrictos que requieren garantías de calidad con compradores que desean garantizar una soja rica en nutrientes. ANGLOAMERICAN- Inició el trámite del permiso ambiental para un proyecto de 3.000 millones de dólares, con el que busca sostener la producción de su depósito estrella de cobre Los Bronces en Chile. El proyecto Los Bronces Integrado (LBI), que según la firma promete no afectar glaciares, biodiversidad ni aumentar el uso de agua en la zona cordillerana cercana a la capital chilena, se realizará en parte con minería subterránea. “LBI es una iniciativa de reemplazo de mineral de menor ley por otro con mayor contenido de cobre, con el objetivo de mantener los niveles actuales de producción del yacimiento”, dijo el viernes la empresa en un comunicado.

ITALIA- El viceprimer ministro Matteo Salvini dijo que se reuniría con el socio de la coalición y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, en medio de especulaciones de que el gobierno podría colapsar. “Nos vamos a encontrar”, dijo Salvini, quien encabeza el partido Liga de extrema derecha. “El problema no es Di Maio, sino la oposición proveniente de muchos políticos del 5 Estrellas”. Muchos políticos de la Liga han instado a Salvini a abandonar la coalición formada hace un año y convocar elecciones anticipadas, quejándose de que ya no pueden trabajar con el movimiento antisistema. “EL CHAPO”- El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, más conocido como “El Chapo”, fue trasladado a una prisión “Supermax” en Colorado, donde nadie ha escapado, dijo la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. Guzmán fue sentenciado el miércoles a prisión perpetua más 30 años por una corte federal de Brooklyn, después de que un jurado lo condeno por tráfico de drogas y múltiples conspiraciones de asesinato como líder del Cártel de Sinaloa, uno de los carteles de drogas más grandes y violentos de México. Antes de ser capturado finalmente en 2016, Guzmán escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad en México. (REUTERS HE CS)