LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (23 de julio)

LA AGENDA DEL MARTES 23 DE JULIO EEUU: -El Fondo Monetario Internacional publica su informe Perspectivas Económicas Mundiales de julio, con proyecciones actualizadas sobre el ritmo de crecimiento global y de las principales economías. (1300 GMT)

-La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) entrega las cifras de ventas de casas usadas en junio, que se esperan hayan caído a un ritmo de 5,33 millones de unidades el mes pasado (1400 GMT)

-El Instituto Americano del Petróleo (API) difunde su reporte de inventarios de crudo en la última semana (1930 GMT).

-Coca Cola reporta sus resultados del segundo trimestre. Los inversores estarán especialmente atentos al crecimiento de su segmento de bebidas energéticas y aguas saborizadas.

-El directo del FBI, Christopher Wray, testifica ante la Comisión Judicial del Senado. (1400 GMT)

MÉXICO: -La agencia de estadísticas INEGI da a conocer los datos de inflación hasta la primera quincena de junio. (1200 GMT)

-El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa diaria. (1400 GMT)

-El conglomerado químico industrial Mexichem reporta sus resultados trimestrales después del cierre de los mercados.

-Inmigrantes centroamericanos, obligados a esperar en México la resolución de sus solicitudes de asilo bajo una política estadounidense conocida como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés) piden ayuda al gobierno para regresar a sus países de forma voluntaria.

ARGENTINA: -El banco central realiza su licitación semanal de bonos a corto y mediano plazo.

-El bloque regional Grupo de Lima se reúne en Buenos Aires para discutir la situación política en Venezuela.

VENEZUELA:

-El líder opositor Juan Guaidó preside una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas. (1400 GMT)

CUBA: -El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llega a La Habana y se reúne con el presidente, Miguel Díaz Canel, y su homólogo, Bruno Rodríguez, para tratar asuntos bilaterales y regionales. (Hasta el 24 de julio) RESTO DEL MUNDO: -Theresa May sostiene su última reunión de Gabinete en Downing Street como primera ministra británica.

-El Parlamento de España vota sobre el nombramiento del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

-La activista adolescente Greta Thunberg emite un discurso sobre cambio climático ante el Parlamento francés. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS REINO UNIDO- Boris Johnson, el extrovertido líder del Brexit que ha prometido liderar la salida de Reino Unido de la Unión Europa a fines de octubre con o sin acuerdo, sustituirá a Theresa May en el cargo de primer ministro tras ganar la contienda por el liderazgo del Partido Conservador británico. VENEZUELA APAGÓN- El servicio de energía eléctrica se reanudó en la madrugada en la capital de Venezuela, aunque varias regiones seguían sin luz tras una falla masiva ocurrida el lunes. El apagón fue el cuarto que sufre este año la nación OPEP, que se quedó varios días sin energía en marzo, provocando fallos en las bombas de suministro de agua, además de las comunicaciones. METALES- A las 1104 GMT, el oro al contado caía un 0,40%, a 1.419,08 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,5% a 5.987 dólares la tonelada.

PETRÓLEO- A las 1104 GMT, el crudo referencial Brent restaba un 0,65%, a 62,85 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 0,64%, a 55,86 dólares por barril.

MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas subían, siguiendo la estela de Wall Street y Asia, mientras los resultados de Banco Santander contribuían a situar a la bolsa española camino a poner fin a una racha de pérdidas de cuatro sesiones. El índice de referencia paneuropeo STOXX 600 subía un 1%. MERCADOS ASIA- Las acciones china cerraron al alza, ayudadas por las ganancias de firmas de infraestructura y de tecnología. El índice CSI300 subió un 0,2% a 3.789,91 puntos mientras que el Shanghai Composite cerró al alza con un 0,5% a 2.899,94 puntos. Por su parte, el Nikkei japonés aumentó un 0,95% a 21.620,88 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

EEUU DEUDA- El presidente Donald Trump y los líderes del Congreso de Estados Unidos dijeron el lunes que llegaron a un acuerdo por una extensión de dos años del límite de la deuda y los topes de gastos federales, hasta el 30 de septiembre de 2021. “Me complace anunciar que se llegó a un acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy”, dijo Trump en Twitter. PEMEX S&P- La calificadora de riesgo dijo que no hay “implicaciones inmediatas” sobre la nota de la petrolera estatal mexicana, luego de que la semana pasada el gobierno dio a conocer un plan de negocios que dejó dudas en el mercado. No obstante, la firma advirtió en un reporte que con el programa presentado, la compañía adopta una estrategia que aumenta su exposición a riesgos inherentes de la industria, y asume “importantes riesgos operativos”. PETRÓLEO EEUU- Los inventarios habrían disminuido por sexta semana consecutiva, mientras que los de destilados habrían aumentado la semana pasada, mostró un sondeo preliminar de Reuters. Cinco analistas consultados por Reuters estimaron, en promedio, que los inventarios de petróleo retrocedieron en 3,4 millones de barriles en la semana concluida el 19 de julio. COBRE- El mercado global del cobre refinado mostró un déficit de 96.000 toneladas en abril, lo que se compara con un faltante de 42.000 toneladas en el mes previo, dijo el Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG, por su sigla en inglés) en su boletín mensual. Para los cuatro primeros meses del año, el mercado registró un saldo negativo de 155.000 toneladas, frente al déficit de 64.000 toneladas del mismo período del año pasado, agregó el ICSG. BUNGE BP- El operador estadounidense de materias primas Bunge Ltd y la firma británica de energía BP Plc dijeron que fusionarán sus operaciones brasileñas de azúcar y etanol para crear al tercer mayor procesador mundial de caña. Se trata del mayor acuerdo en el sector de bioenergía del país sudamericano desde que Royal Dutch Shell unió fuerzas con Cosan para formar al líder de la industria Raízen en 2011. Juntos, Bunge y BP gestionarán 11 plantas de procesamiento de caña en Brasil, con una capacidad de molienda de 32 millones de toneladas al año. (REUTERS HE)